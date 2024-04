Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Mit einem "Instagram"-Post aus Emojis, die als "money talks bulls*** walks" interpretiert werden können, sorgte Brandon Aiyuk am Montag für Aufsehen. Die Lage bei ihm ist klar: Er spielt 2024 unter der Fifth Year Option und strebt einen Zahltag an. Bislang stellen sich die 49ers aber noch quer - sowohl was einen neuen Vertrag als auch was einen Trade betrifft. © Getty