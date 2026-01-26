NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL-Karriereende? Matthew Stafford von den Los Angeles Rams lässt seine Zukunft offen
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 12:19 Uhr
- Oliver Jensen
Das NFC Championship Game könnte das letzte Spiel von Matthew Stafford in der NFL gewesen sein. Der Quarterback der Los Angeles Rams weicht Fragen um seine Zukunft aus.
Matthew Stafford hat eine überragende Saison gespielt und gilt als wahrscheinlicher MVP der Saison 2025. Doch mit der knappen 27:31-Niederlage seiner Los Angeles Rams im NFC Championship Game gegen die Seattle Seahawks ist die Saison für ihn beendet - und möglicherweise auch seine Karriere?
Der Quarterback feiert in knapp zwei Wochen - am 7. Februar - seinen 38. Geburtstag. Logischerweise stellt sich die Frage nach seiner Zukunft.
Head Coach Sean McVay reagierte allerdings überrascht, als er auf dieses Thema angesprochen wurde. "Ich meine, wenn er noch spielen will.... Was zum Teufel ist das für eine Frage?" sagte er gegenüber den Reportern.
"Du musst ihn fragen. Wir waren völlig im Hier und Jetzt. Ich weiß nur: Wenn er will, spielt er immer noch auf einem verdammt hohen Niveau. Ich meine, er ist der MVP der Liga – und wenn nicht ... also, ich habe großen Respekt vor allen anderen, aber dieser Typ hat auf einem Niveau gespielt, das einfach anders ist."
Stafford selbst lässt seine Zukunft offen. "Ich kann nicht zehn Minuten nach einer Niederlage die nächsten sechs Monate meines Lebens pauschal einschätzen", sagte er kurz nach Spielende und fügte hinzu: "Ich schätze die Jungs in der Kabine sehr. Ich schätze jeden, der mir geholfen hat und unser Team so erfolgreich gemacht hat wie wir es dieses Jahr waren."
Stafford steht im kommenden Jahr ein Gehalt von rund 40 Millionen US-Dollar zu. Dies wird das letzte Vertragsjahr seines Zwei-Jahres-Vertrags über 84 Millionen Dollar sein. Allerdings soll es laut Medienberichten eine Ausstiegsmöglichkeit im Vertrag geben. Bislang hieß es, dass Spieler und Franchise von Jahr zu Jahr planen.
Stafford spielte mit 4707 Passing-Yards, 46 Touchdown-Pässen und acht Interceptions eine der besten Spielzeiten seiner Karriere. Der seit dem Jahre 2009 in der NFL spielende Stafford warf niemals zuvor so viele Touchdowns in einer Saison.
Nacua lobt Stafford: "Er war phänomenal"
Auch im Championship Game lieferte Stafford eine starke Leistung ab. Er vervollständigte 22 von 35 Passversuchen für 374 Yards und drei Touchdowns. "Er war phänomenal", lobte Wide Receiver Puka Nacua. "Er macht immer einen großartigen Job und kreiert tolle Spielzüge für uns. Ich denke, in den Momenten, in denen wir es brauchten, konnte er die Verteidigung lesen und den Ball dorthin bringen, wo er sein musste."
Stafford wurde 2009 als Nummer-1-Pick von den Detroit Lions gedraftet. 2021 wechselte er zu den Rams und führte sie in seiner ersten Saison zum Super-Bowl-Sieg.