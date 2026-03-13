Der Grund war zumeist schnell ausgemacht, wenn die Minnesota Vikings in der vergangenen NFL -Saison Spiele verloren: die mangelhafte Leistung auf der Quarterback-Position.

Kyler Murray hat eine neue Heimat: Minnesota. Für die Vikings ist er der günstigste Notfall-Plan, der den Offensiv-Ansatz des Head Coaches ins Wanken bringen könnte.

Kyler Murray kostet die Minnesota Vikings fast nichts

Weil "K1" bei den Arizona Cardinals einen übermäßig großen Vertrag unterschrieben hat, reicht ihm in Minneapolis das sogenannte Veterans Minimum von knapp über einer Million Dollar.

Heißt auch: Die Vikings haben kaum eine finanzielle Last durch ihren neuen Spielmacher. Und: Er hat bereits bewiesen, dass er die Qualität hat, ein Spiel an sich zu reißen. Nicht konstant, oder gar oft, aber er hat es bewiesen.

Zumindest aber kann er dafür sorgen, dass auch McCarthy besser wird. Denn viele in der Organisation nach wie vor an die große Zukunft des Erstrundenpicks von 2024.

Konkurrenz belebt das Geschäft - auch und vor allem unter Quarterbacks. Dass Max Brosmer McCarthy nicht unter Druck setzte, dürfte - vor allem im Nachhinein - klar sein. Murray wird das schon eher.