Blick in die Vergangenheit: Das Problem ist nicht der Quarterback

Lasst uns etwas tun, was die Panthers nicht tun: das große Ganze sehen.

2015 stand man im Super Bowl, verlor gegen die Denver Broncos. 2017 das letzte Mal Playoffs, damals das Aus in der Wild Card-Runde gegen die New Orleans Saints. 2018 begann die Ära von Besitzer David Tepper. Er übernahm den Laden von Jerry Richardson. Der Anfang vom Ende.

Seit sechs Jahren wartet das Team auf einen positiven Record. Trainer wurden verbrannt. Ron Rivera (am Ende), Perry Fewell, Matt Rhule, Steve Wilks, Frank Reich, Chris Tabor und jetzt Canales. Keiner von ihnen brachte das Team in die Spur. General Manager Marty Hurney, Scott Fitterer und jetzt Dan Morgan versagen. Quarterbacks wie Cam Newton (am Ende), Kyle Allen, Taylor Heinicke, Will Grier, Teddy Bridgewater, P.J. Walker, Sam Darnold oder Baker Mayfield waren nicht gut genug und wurden beliebig ausgetauscht.

Man hat mit Brian Burns, Christian McCaffrey und D.J. Moore Stars im besten Alter verjagt. "Für eine bessere Zukunft".

Die Wahrheit ist: nie sah ein Team weniger kompetitiv aus, als die aktuellen Panthers. Die Gegenwart erlaubt keine gute Zukunft. Und jetzt wird ein 23-Jähriger zum Sündenbock gemacht.

Wohin soll das führen?