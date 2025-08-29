NFL-Kommentar: Green Bay Packers können mit Micah Parsons nur ein Saisonziel haben

Die Green Bay Packers haben sich die Dienste von Micah Parsons gesichert. Das ist ein klares Signal: Die Packers gehen All In. Und alles andere als der Super Bowl wäre ein Fehlschlag. Von Kai Esser Es ist eigentlich egal, wie sehr sich Jerry Jones, Besitzer der Dallas Cowboys, bemüht, den Trade von Outside Linebacker Micah Parsons zu den Green Bay Packers schönzureden. Die Frage ist bei den Allermeisten nicht, wer den Trade gewonnen hat, sondern mit welchem Abstand ihn die Packers gewonnen haben. "Bereue nichts!" Jerry Jones verteidigt Parsons-Trade

Parsons vorne: Die Nicht-QB-Top-Verdiener jedes Teams Die beiden kommenden Erstrundenpicks sowie Defensive Tackle Kenny Clark wandern nach Dallas, dafür wandert der nun bestbezahlte Nicht-Quarterback der NFL-Historie nach Wisconsin. Das ist ein klares Signal, nicht nur an die NFC, sondern die gesamte Liga. Die Packers wollen nämlich nicht den Trade gewinnen, sondern den Super Bowl. Und - eine Woche vor Saisonstart - müssen das fast auch.

Green Bay Packers: Micah Parsons das fehlende Puzzlestück? Wenn sich ein Team einen der besten Pass Rusher der Liga ins Boot holt, dann macht es das nicht, um "eine gute Saison zu spielen" und "vielleicht in die Playoffs zu kommen". Das Ziel Vince Lombardi Trophy hat zwar niemand in Green Bay verbal formuliert, dieser Trade ist jedoch aussagekräftiger, als es jedes Interview sein könnte. Die Defense der Packers war ohnehin schon gut: Nur drei Teams forcierten 2024 mehr Turnover (31), nur sieben Teams hatten mehr Sacks (45). Dass diese Zahlen mit Parsons auf einmal runtergehen, ist kaum vorstellbar. Zumal ein exzellenter Pass Rush es dem Defensive Backfield substanziell einfacher machen kann, der Parsons-Trade sollte - und wird mutmaßlich auch - also auf beide Zahlen einen Einfluss haben.

NFL 2025: Power Ranking vor dem Start der Regular Season 1 / 33 © Imagn Images NFL Power Ranking vor Kickoff 2025

Die Preseason ist durch. Der Ernstfall steht an, der Start der Regular Season. Vorab wagen wir eine Einschätzung der Sachlage. Wir haben auch jedem Team ein Zeugnis für die Preseason-Leistung ausgeteilt und diese Phase zusammengefasst. © ZUMA Wire Platz 32: New Orleans Saints

Derek Carr beendete wie Tyrann Mathieu plötzlich die Karriere und der neue Trainer Kellen Moore steht vor einem Trümmerhaufen. Spencer Rattler wurde zum Starter benannt, obwohl Tyler Shough in der zweiten Runde gedraftet wurde, während unter anderem Shedeur Sanders zu haben war. Zudem sind die O-Line, die Secondary, ja sogar die Kicker-Position fraglich besetzt. Ein reines Chaos. Wenig Hoffnung. Der klare Rebuild wurde vor Jahren schon verpasst. Jetzt bekommt man die Quittung. © 2024 Getty Images Platz 31: Carolina Panthers

Tetairoa McMillan, Xavier Legette und Adam Thielen bieten QB Bryce Young viele variable Optionen in der Offense. In der abgelaufenen Saison war er schon nicht unumstritten. Jetzt darf er keine Zweifel mehr aufkommen lassen. Allerdings bereitet die Defense aktuell mehr Sorgen. Im vergangenen Jahr schon nicht gut, hat sich dort nicht viel getan. In der Preseason wurde jedes Spiel verloren. © imago Platz 30: Indianapolis Colts

Das Quarterback-Duell zwischen Daniel Jones und Anthony Richardson wirkt wie ein Kampf mit stumpfen Waffen. Beide überzeugen nicht komplett. Gegen die Green Bay Packers gab es eine 19:23-Niederlage. In unseren Hot Takes zur Saison skizzieren wir neben einem Horror-Szenario für die Colts auch weitere spannende Prognosen, wie zu den Saints, Browns und einem Spieler der Houston Texans. General Manager Chris Ballard sitzt auf einem sehr heißen Stuhl. In seiner neunjährigen Regentschaft schafften es die Colts zwei Mal in die Playoffs. Und gewannen dort nur einmal. Die AFC South wurde nie gewonnen. Noch Fragen? © Imagn Images Platz 29: New York Jets

Der neue Head Coach Aaron Glenn packt an. Der defensiv denkende Hauptübungsleiter lässt die Jets-Stars ordentlich ackern in der Vorbereitung. Das Camp vermittelt den Eindruck, dass Glenn über das Laufspiel den Ball und die Uhr kontrollieren möchte. Damit kann auch der dynamische Justin Fields mit seinem Skill-Set dienen. Aber der Druck ist groß, wie auch das strauchelnde Passspiel des QB in der Preseason zeigte. Die dritte Station in drei Jahren. Und nach den Chicago Bears und Pittsburgh Steelers vielleicht seine letzte Gelegenheit, sich als Starter langfristig zu behaupten. © UPI Photo Platz 28: Cleveland Browns

Joe Flacco wird für die Browns als QB starten. Kenny Pickett wurde an die Raiders abgegeben. Shedeur Sanders und Dillon Gabriel spielten beide solide und sind gute Alternativen. Es kehrt Ruhe ein. Die Browns können sich endlich mal wieder auf das Sportliche konzentrieren. © IMAGO/Imagn Images Platz 27: Tennessee Titans

Es steht und fällt mit dem First Overall Pick Cam Ward. Große Bürde für den Rookie, der sich noch selbstkritisch zeigt und bislang nicht mit der Offense-Arbeit zufrieden ist. Das zeigt Ehrgeiz und Ansporn. Seine Würfe sind gefährlich, im Camp überzeugt Wide Receiver Calvin Ridley zunehmend.

Im Training gib es Zoff und eine Rangelei. Was nur zeigt: das Team ist heiß! Auch die O-Line machte in der Preseason einen soliden Job. Der Trend ist positiv. © ZUMA Wire Platz 26: Miami Dolphins

Tyreek Hill hier, Tyreek Hill da. Die Aussagen und Windungen des WR nervten QB Tua Tagovailoa sogar so sehr, dass dieser ihn öffentlich anmahnte, seinen Worten Taten folgen zu lassen, um den Respekt des Teams wiederzugewinnen. Die Defense bleibt weiterhin eine Bau- und Schwachstelle. Die O-Line bröckelt jetzt auch noch. Die Stimmung im Camp wirkt angespannt. Der Vulkan droht auszubrechen. Coach Mike McDaniel spürt den Druck, abliefern zu müssen. Alles andere mündet wohl in einem vorzeitigen Abgang. © ZUMA Press Wire Platz 25: Las Vegas Raiders

In der eigenen Division endeten die Raiders in der abgelaufenen Saison in ihren Duellen 0:6. Das muss sich ändern, wenn die Playoffs das Ziel sind. Urgestein und Neu-Coach Pete Carroll schraubt dafür mächtig an der Offense, Neuzugang Geno Smith ist dabei natürlich im Fokus. Ashton Jeanty ist ein Monstertalent als Running Back, er muss sich seine Lorbeeren noch verdienen. Die Defense leidet unter der Posse und dem Abgang von Christian Wilkins. Besonders Defensive End Tyree Wilson muss jetzt den nächsten Schritt machen. © Icon Sportswire Platz 24: Atlanta Falcons

Quarterback Michael Penix Jr. zeigt sich im Camp noch nicht konstant auf einem hohen Level, Wide Receiver Darnell Mooney könnte zudem den Saisonstart verletzungsbedingt verpassen. Somit wird das Laufspiel wichtig. Penix' Präzision in seinen Pässen scheint ein Thema zu sein. Er muss genauer werden, wenn er durchgängig als Starter überzeugen möchte. Auch Kyle Pitts steht unter genauerer Beobachtung. Der Tight End konnte noch nicht das halten, was man sich von ihm beim Draft versprach. So langsam muss er zünden. Die O-Line hat viele verletzte Spieler. Bei den Falcons ist der Trend momentan eher negativ. © USA TODAY Network Platz 23: Arizona Cardinals

Sie haben das Zeug dazu, den Durchbruch zu schaffen. Doch es gibt Fragezeichen. Das beginnt beim QB. Kyler Murray wirkt, vorsichtig formuliert, etwas unmotiviert in seinen Plays. Die Einstellung muss sich verändern. Denn rein vom Roster hat das Team gute Entscheidungen getroffen. WR Marvin Harrison Jr. könnte ebenfalls seinen Breakout erleben. General Manager Monti Ossenfort geht mit seinem Team ins dritte Jahr. Die Defense ließ in allen Spielen frühe Touchdowns zu, auch wenn sie verstärkt wurde. © Icon Sportswire Platz 22: Jacksonville Jaguars

Travis Hunter ist der Mann in Jacksonville. Das Team möchte den Erstrundenpick wohl wirklich in der Offense und Defense nutzen. Neben Brian Thomas Jr. sicherlich eine spannende Anspielstation für QB Trevor Lawrence. Dieser geht in sein fünftes NFL-Jahr. Head Coach Liam Coen wird einen Fokus auf den Pass Rush und die Pass Protection legen, damit die Jags endlich wieder erfolgreicher werden. Man merkt bereits Coens Einfluss auf Lawrences Bewegungen in der Pocket. Die Preseason lief solide, Kicker Cam Little sorgte in Woche eins für ein Highlight. Dominik Eberle ist begeistert. © ZUMA Press Wire Platz 21: New England Patriots

Der offensive Fokus von Head Coach Mike Vrabel liegt wohl darauf, ein schnelles Passspiel aufzuziehen. Will Campbell ist eine Macht in der O-Line, generell fruchten die Rookies sensationell. Die Defense macht sowieso keine Sorgen. Drake Maye hat in der Preseason jedoch etwas Präzision missen lassen. Darauf sollte ein Auge geworfen werden. Er braucht natürlich auch die Unterstützung seiner Offense rund um Neuzugang WR Stefon Diggs. © USA TODAY Network Platz 20: Dallas Cowboys

Der defensive Superstar Michah Parsons wurde nach monatelangem Hick-Hack zu den Green Bay Packers getradet. Dak Prescott kommt zudem von einer Verletzung zurück. Wie lange braucht der QB, um wieder topfit zu sein und langfristig liefern zu können? Der neue Receiver George Pickens bringt Klasse mit, aber auch divenhaftes Verhalten. Und mehr Unruhe braucht Dallas wirklich nicht mehr. Positiv zu vermerken: Die Cowboys haben mit Star-Cornerback DaRon Bland um vier Jahre verlängert. Brian Schottenheimer ist als Head Coach erstmalig in einer solchen Position. Kriegt er das hin? Viele Fragen. Daher schneiden die Cowboys in unserer Analyse zur NFC East auch nicht gut ab. © Imago Platz 19: New York Giants

Der größte Sprung im Ranking! Abdul Carter und Jaxson Dart sind zwei Top-Verstärkungen. Beide Erstrundenpicks überzeugten auf allen Ebenen. Jedes Spiel wurde gewonnen, sie sind Vorbereitungsmeister. Head Coach Brian Daboll und General Manager Joe Schoen sitzen gemeinsam auf dem Hot Seat. Keine weiteren Fehler sind erlaubt. Das merkt man. Sie arbeiten präzise. Es ist die letzte Chance für das ehemalige Bills-Tandem. Den schwierigen Spielplan der Giants darf man zudem nicht außer Acht lassen. © ZUMA Press Wire Platz 18: Seattle Seahawks

Cooper Kupp und Sam Darnold. Zwei Namen, die über vieles bei den Hawks entscheiden werden. Sie sind erfahren genug, um diese Situation zu bewältigen. Zach Charbonnet und Kenneth Walker III werden sich die Bälle als Running Backs teilen. Head Coach Mike Macdonald wird seiner Defense wieder einheizen. Sie müssen vor allem konstanter in der Offensive punkten, wenn sie mehr Spiele gewinnen wollen. Ein Job für die neuen Akteure. © Newscom World Platz 17: Chicago Bears

Gefühlt passiert jeden Tag sehr viel in Chicago. Die Bears entwickeln sich massiv. Quarterback Caleb Williams und der neue Head Coach Ben Johnson waren lange nicht auf einer Wellenlänge. Doch das scheint Vergangenheit. Die Defense ist stabil, die Offense neu aufgesetzt. Die Bears können überraschen. © ZUMA Press Wire Platz 16: Pittsburgh Steelers

Neuer Vertrag für T.J. Watt, Aufbruchstimmung durch Aaron Rodgers, neue Spieler wie Jalen Ramsey und D.K. Metcalf - aber auch Abgänge wie Minkah Fitzpatrick, Najee Harris oder George Pickens. Es wurden so viele Steine in Bewegung gesetzt - alles andere als eine starke Saison mit einem guten Playoff-Run wäre eine Enttäuschung. Wer so viel investiert und kurzfristig ändert, möchte auch sofort die Belohnung dafür. Head Coach Mike Tomlin setzt viel aufs Laufspiel, zumal A-Rod nach wie vor nicht angsteinflößend wirkt. Rodgers und Metcalf haben keine Spielzeit in der Preseason bekommen. Und viel Anlaufzeit in der Regular Season ist nicht. Gefährlich. © 2023 Getty Images Platz 15: Cincinnati Bengals

Alles wie immer. Die Offense wirkt stark, die Defense wackelig. Trey Hendrickson hat endlich unterschrieben. Mit den aktuellen Baustellen wird die Saison zu einem Deja-vu der Vorsaison. Die O-Line ist immer wieder sehr löchrig. Die Defense ein Drehkreuz. Hoffentlich ist Hendrickson einigermaßen fit, um direkt helfen zu können. Denn so viel wie die Bengals gerade kassieren, können die Stars vorne kaum ausgleichen. © USA TODAY Network Platz 14: Los Angeles Chargers

Die schwere Verletzung von Rashawn Slater tut weh. Die Rückholaktion des erfahrenen Keenan Allen wird dafür die Receiver-Gruppe bereichern. Das Rookie-Trio Omarion Hampton, Tre Harris und KeAndre Lambert-Smith wirkt zudem wie die sich versprochene Verstärkung. Dennoch blieb die Offense insgesamt auch in der Vorbereitung noch etwas schuldig. Wenn die Defense aber hält, geht dieses Jahr vielleicht mehr. Trey Lance und Taylor Heinicke sind gute Herbert-Alternativen. © Getty Platz 13: San Francisco 49ers

Viele neue Gesichter, ein guter Mix aus Rookies und Routiniers in der Defense. Wichtig: Nick Bosa ist zurück und wieder gesund. Auch Defensiv-Guru Robert Saleh ist als Defensive Coordinator zurück. Wenn Brock Purdy und Christian McCaffrey gesund bleiben und WR Ricky Pearsall den nächsten Schritt geht, ist dem Team unter Head Coach Kyle Shanahan einiges zuzutrauen. Trotz diverser Abgänge. Viele Receiver und Running Backs sind in der Tiefe des Kaders gerade nicht verfügbar. Das macht Bauchschmerzen. Daher wurde Brian Robinson Jr. noch verpflichtet. © USA TODAY Network Platz 12: Los Angeles Rams

Quarterback Matthew Stafford ist 37 Jahre alt und kämpfte mit Rückenschmerzen - er kann erst seit kurzem wieder mit der Mannschaft trainieren. Wenn Stafford die Saison komplett absolvieren kann und die Secondary stabiler agiert, sind ein Triumph in der NFC West sowie ein guter Playoff-Run möglich. Aber das sind zwei große "Wenns". Zumal in der Preseason unter Coach Sean McVay nur die zweite Garde eingesetzt wurde. Das macht es so schwer, sie einzuschätzen. © Getty Platz 11: Denver Broncos

Die Broncos sind unter Head Coach Sean Payton weiter als gedacht. Vor allem der QB-Pick von Bo Nix erwies sich als Glücksgriff. Die Broncos wollen mit ihrer beinharten Defense den nächsten Schritt machen und könnten vielleicht den Weg gehen, den die Commanders oder Lions vor Jahren geschafft haben. Das Team wirkt immer bereiter dazu. Aber: Der 2025er Spielplan ist deutlich härter als in der Vorsaison. Die Preseason lief mit 3-0 mega. Alles scheint bereit für eine gute Saison. © USA TODAY Network Platz 10: Houston Texans

Das Rookie-Jahr von QB C.J. Stroud lief blendend, das vergangene war mit den gestiegenen Erwartungen ernüchternd. Was können wir jetzt erwarten? Stroud bleibt ein starker Spielmacher, braucht aber mehr Hilfe. Joe Mixon hat als RB seine Qualitäten, ist aber verletzungsanfällig. Nico Collins hat noch nie eine Saison verletzungsfrei überstanden. Nick Chubb ist wieder fit und wirkte dynamisch. Die Offensive Line muss dringend besser spielen und den Stars mehr Zeit verschaffen, ohne Tunsil wird das aber schwer. Auch wenn die Preseason ein guter Schritt in die richtige Richtung in der Pass Protection war. Die Defense ist mit einem gefährlichen Pass Rush sehr stark. © Getty Images Platz 9: Green Bay Packers

Die Left-Tackle-Position ist noch umkämpft. Jordan Morgan und Rasheed Walker streiten sich darum. First-Rounder Matthew Golden entpuppt sich bislang als Top-Pick und sofortige Verstärkung auf der Receiver-Position. In der abgelaufenen Saison wurden zu viele Pässe fallen gelassen, das soll auch ein Golden ändern. Defensiv wirken die Packers stabil. Noch stärker wurden sie durch den Trade von Micah Parsons, der die Packers-Defensive auf ein neues Level heben kann. Nur die Cornerbacks könnten Bauchschmerzen bereiten. Aktuell schwächen noch viele Verletzungen und Blessuren das Team, was den Saisonstart erschweren kann. © ZUMA Wire Platz 8: Minnesota Vikings

J.J. McCarthy ist eine spannende Komponente, die es aber schwierig macht, das Team mit dem widergenesenen Quarterback einzuschätzen. Er hat in der Preseason kaum gespielt. General Manager Kwesi Adofo-Mensah versprach bei Amtsantritt einen Super Bowl. Fakt ist aber auch, dass von den gedrafteten Spielern zwischen 2022 und 2024 nur einer noch als Starter spielt: WR Jordan Addison - und der fehlt in den ersten drei Wochen wegen einer Sperre. Die Defense ist in der Front brutal stark, die Cornerbacks wiederum eine Schwachstelle. © UPI Photo Platz 7: Washington Commanders

Die Posse um McLaurin ist zum Glück beendet. Die Kombination aus jungen Wilden und erfahrenen Spielern fruchtete bereits letzte Saison. Jüngst kam mit Von Miller ein weiterer Routinier dazu. Sie gehören jedoch nicht mehr zu den Underdogs, dafür lief die abgelaufene Saison zu gut. Washington muss sich jetzt mehr denn je beweisen. Die Preseason lief schleppend. 0-3 ist eine vielsagende Bilanz, auch wenn es nicht allein um Ergebnisse geht. Sie müssen jetzt den Hebel zur Ernsthaftigkeit finden. © USA TODAY Network Platz 6: Tampa Bay Buccaneers

Unser Preseason-Zeugnis zeigt es: Die Offensive der Buccaneers hat das Potenzial, zu einer der besten der NFL zu gehören. Rookie-Receiver Emeka Egbuka macht einen guten Eindruck und Rachaad White soll wohl fitter geworden sein. Sorgen bereiten noch die Verletzungen von Tristan Wirfs und Chris Godwin, die den Saisonbeginn wohl verpassen werden. In der Defensive sind die Bucs brutal aufgestellt, insbesondere in der Secondary. © USA TODAY Network Platz 5: Buffalo Bills

25:34 gegen die Giants, 0:38 gegen die Bears. In der Preseason gab es ziemlich auf die Backen. Die Bills sind aber auch von vielen Verletzungen geplagt. Unter anderem fällt Erstrundenpick und Cornerback Maxwell Hairston zunächst aus, auch Khalil Shakir könnte den Saisonstart verpassen. Mit MVP Josh Allen gehören die Bills trotz diverser Ausfälle aber zu den besten Teams der NFL und Spieler wie Keon Coleman oder Cole Bishop könnten den Durchbruch schaffen. Defensive End Joey Bosa ist zudem neu und will zeigen, das er noch einiges auf dem Kasten hat. Das kann nochmal einen Push geben. © Getty Platz 4: Kansas City Chiefs

Defensiv werden die Chiefs gerne mal unterschätzt. Denn trotz immer wiederkehrender Abgänge bleibt KC stabil. Aber offensiv bauten sie immer mehr ab. Spieler wie Travis Kelce (35) werden älter. Die Offensive Line wirkte auch immer löchriger, was den Arbeitsalltag von Superstar Patrick Mahomes erschwert. Aber die linke Seite der O-Line ist neu, Erstrundenpick Josh Simmons eine Top-Wahl. WR Rashee Rice ist gerade noch so um eine dicke Sperre seitens der NFL herumgekommen, wird aber sehr wahrscheinlich im Laufe der Saison aussitzen müssen. Die Chiefs gehen mit einigen Fragezeichen in die kommende Saison. Sie dürfen dennoch nicht unterschätzt werden. © Getty Platz 3: Detroit Lions

Unter Head Coach Dan Campbell stehen zwei neue Koordinatoren, nachdem Ben Johnson und Aaron Glenn die Franchise verlassen haben. Das wird Zeit brauchen. Der Spielplan fällt diese Saison auch schwerer aus und die NFC North ist hart umkämpft. Positiv ist die Rückkehr des Langzeitverletzten Aidan Hutchinson. Drittrundenpick Isaac TeSlaa macht in der Vorbereitung auf sich aufmerksam und gehört zu den Überraschungen der Preseason. © Imagn Images Platz 2: Baltimore Ravens

Die AFC North ist kein Zuckerschlecken, doch die Ravens streben ihren dritten Division-Titel in Folge an. Der Dauer-MVP-Kandidat Lamar Jackson ist im Duo mit Running Back Derrick Henry kaum zu schlagen und die Defensive hat sich unter Coordinator Zach Orr verbessert. Die Secondary ist eine Wucht. Jedoch fiel das Team immer mal wieder überraschend aus der Rolle und bot Schwächen. Man zählt aber wieder zu den Favoriten. © 2025 Getty Images Platz 1: Philadelphia Eagles

Sie sind der Super-Bowl-Champion und wirken top vorbereitet und gut ausbalanciert. Beim 34:27-Sieg über die Cincinnati Bengals spielten viele Spieler aus der zweiten Reihe und sogar die überzeugten. Wie zum Beispiel Backup-QB Tanner McKee. Doch dieser verletzte sich an der rechten Hand und fällt aus. Sam Howell wurde als Ersatz geholt. In den vergangenen 20 Jahren gab es immer wechselnde Sieger der NFC East. Momentan wirkt es aber so, als würde diese Serie brechen und die Eagles wieder einmal zum Divisionskönig gekrönt werden. Selbst in der geschwächten Secondary überzeugte jetzt Safety-Rookie Andrew Mukuba. Mit John Metchie sicherte GM Howie Roseman via Trade noch einen spannenden WR. Sie sind das Team to beat.

Green Bay Packers: Jordan Love bleibt ein Fragezeichen Das "Problem", weshalb die Packers seit Jahren nicht mehr auch nur in der Nähe des Super Bowls waren, ist aber eher die Offense. "Problem" steht deshalb in Anführungszeichen, weil die Zahlen eigentlich gut aussehen. Achtbeste Offense nach Punkten 2024, fünftbeste Rushing Offense nach Yards. Woran hakt es also? Durchaus auch am Quarterback. Denn Jordan Love, seines Zeichens bestbezahlter Spieler des Teams, noch vor Parsons, ist meistens in den Momenten, in denen er da sein muss, nicht so da, wie sich das Fans wünschen würden. Oder wie es sein Gehalt von über 50 Millionen Dollar suggerieren würde. Im Vergleich zu 2023 ist er stagniert - wenn überhaupt. Seine Bilanz gegen Teams mit Winning Record: 3-5. Seine Bilanz in der Division: 1-5. Während Ersteres vertretbar ist, ist Letzteres verheerend. Vor alle, weil fünf der sechs Spiele nur mit einem Score Unterschied entschieden wurden.

