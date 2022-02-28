Super Bowl 2026
Super Bowl 2026: NFL-Regeln bei Verlängerung - alle Informationen zur Overtime
30.01.2026
- 17:52 Uhr
- ran.de
Die Overtime-Regel hat in der Vergangenheit für jede Menge Diskussionen gesorgt. Damit ihr wisst, wann das Spiel beendet ist, haben wir alle Szenarien für euch aufbereitet.
Der Super Bowl 2026 wird mit Spannung erwartet. Bereits im Vorfeld gibt es rund um die sportliche Ausgangslage, die Halftime Show und vieles mehr zahlreiche Diskussionen.
Ein Team wird sich am Ende des Spiels jubelnd in den Armen liegen, ein anderes den Platz mit gesenkten Köpfen verlassen. Dieses Jahr treten die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks an. Damit alles möglichst "fair" verläuft, hat sich die Liga in den vergangenen Jahren auf neue Overtime-Regeln in den Playoffs verständigt. Diese gelten nun natürlich auch im Super Bowl.
Super Bowl: Wann gibt es eine Verlängerung?
Eine Verlängerung gibt es, wenn es nach vier gespielten Vierteln Unentschieden steht - beide Mannschaften haben dieselbe Anzahl an Punkten erzielt.
Super Bowl 2026: Wer bekommt in der Overtime zuerst den Ball?
Vor Beginn der Verlängerung erfolgt ein Münzwurf, genau wie vor Beginn des regulären Spiels. Der Gewinner darf entscheiden, wer den Ball zuerst erhält.
American Football: Was passiert, wenn die Mannschaft mit dem ersten Drive einen Touchdown erzielt?
Erzielt Team A mit dem ersten Drive nach Beginn der Verlängerung einen Touchdown, hat Team B die Chance, mit einem eigenen Touchdown auszugleichen. Gelingt dies, gewinnt die Mannschaft, die den nächsten Score erzielt (Touchdown, Field Goal, Safety).
Super Bowl: Was passiert, wenn die Mannschaft mit dem ersten Drive ein Field Goal erzielt?
Erzielt Team A mit dem ersten Drive ein Field Goal, bekommt Team B den Ball. Mit einem Touchdown würde Team B das Spiel gewinnen, bei einem Field Goal wäre das Spiel ausgeglichen und die Mannschaft, die den nächsten Score vollbringt (Touchdown, Field Goal, Safety), gewinnt die Partie.
NFL - Injury Update: Schock-Geständnis von Josh Allen
Josh Allen (Buffalo Bills)
Josh Allen hat fast zwei Wochen nach der knappen 33:30-Niederlage seiner Buffalo Bills gegen die Denver Broncos verraten, dass er mit einem gebrochenen Knochen im Fuß auf dem Feld gestanden habe: "Es war keine optimale Situation und schmerzhaft während der letzten Wochen." Der Quarterback fügte hinzu, dass es eine alte Verletzung sei, die in Woche 16 gegen die Browns wieder aufgebrochen sei. Nun konnte er operiert werden und wird voraussichtlich zum Saisonstart bereit stehen.
Drake Maye (New England Patriots)
Schlechte und gute Nachrichten für die New England Patriots: Nachdem sich Drake Maye im Playoff-Spiel gegen die Denver Broncos offenbar an der Schulter verletzt hatte, konnte er in der ersten On-Field-Einheit vor dem Super Bowl nur eingeschränkt trainieren. Positiv jedoch: Dass er nicht komplett draußen saß, ist ein gutes Zeichen für einen Einsatz.
Robert Spillane (New England Patriots)
Etwas mehr Sorgen machen sich die Coaches in New England um Robert Spillane. Der Middle Linebacker, der in der Defense auch die Plays ansagt, musste die Partie in Denver bereits mit einer Knöchelverletzung verlassen. Im ersten Injury Report wurde er mit "DNP" aufgeführt, also "Did not Practice".
Zach Charbonnet (Seattle Seahawks)
Schlimme Nachricht für die Seattle Seahawks: Running Back Zach Charbonnet hat sich entgegen erster optimistischer Prognosen doch schwer verletzt. Der 25-Jährige zog sich beim Blowout-Sieg gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round einen Kreuzbandriss zu und wird nicht nur die restlichen Playoffs, sondern wohl auch einen erheblichen Teil der kommenden Saison verpassen.
NFL: Was passiert, wenn die Mannschaft mit dem ersten Drive einen Turnover fabriziert?
Verliert Team A den Ball während des ersten Drives, bspw. durch eine Interception, einen Fumble oder einen Punt, würde die Mannschaft, die den nächsten Score (Touchdown, Fumble, Safety) erzielt, die Partie für sich entscheiden.
Was passiert, wenn es nach 10 Minuten Verlängerung immer noch unentschieden steht?
Anders als in der regulären Saison, gibt es in den Playoffs kein Unentschieden. Steht es im Super Bowl nach der ersten Verlängerung immer noch unentschieden, gibt es eine zweite Overtime.