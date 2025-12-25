NFL: Krimi-Duell im Tank Bowl - ran tippt den restlichen 17. Spieltag

Woche 17 der NFL läuft. ran blickt auf die Begegnungen voraus und gibt eine Prognose über den Ausgang der Spiele ab. Von Kai Esser Zielgerade in der NFL! Nur noch 32 Partien sind in der Regular Season zu spielen und für alle 32 Teams geht es an diesem Wochenende noch um etwas. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Sei es Draft-Position, Seeding oder die Division. Einzig die Philadelphia Eagles stehen als Sieger ihrer Division fest, alle anderen sieben Gruppen stehen noch zur Disposition. ran tippt die restlichen 13 Partien des Spieltags:

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns Durch den Sieg der Packers gegen die Ravens ist den Pittsburgh Steelers der Sieg in der AFC North zwar nicht mehr zu nehmen, dennoch müssen die Steelers natürlich auch noch ihr Spiel bei den Cleveland Browns absolvieren. Die Browns hatten zuletzt ein enges Spiel gegen die Buffalo Bills und alle paar Wochen schafft es Cleveland, für eine Überraschung zu sorgen. Das gelingt den Browns auch in dieser Partie. Nebenbei bricht Myles Garrett den Sack-Rekord. ran-Tipp: Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns 13:17

New England Patriots @ New York Jets Während die New York Jets nur noch um ihre Ehre und ihr Gehalt spielen, geht es für die New England Patriots noch um Einiges: Nicht nur ist die AFC East noch lange nicht entschieden, der erste Seed der Conference ist noch durchaus realistisch. Das Team von Mike Vrabel hat einige Verletzungsprobleme, aber die Jets sind nun einmal die Jets und werden die perfekte Auswärtsbilanz der Patriots in 2025 nicht verhindern. ran-Tipp: New England Patriots @ New York Jets 31:9

NFL-Highlights: Big-Play-Party in LA! Texans sichern sich Playoff-Ticket

New Orleans Saints @ Tennessee Titans Was vor nicht allzu langer Zeit ein Spiel Not gegen Elend gewesen wäre, ist in Woche 17 ein interessantes Duell zweier Rookie Quarterbacks. Die Saints mit Tyler Shough reisen zu Cam Ward und den Titans. Beide Teams sahen zuletzt mehr als solide aus, während Shough drei Siege in Folge einfuhr, lieferte Ward eine Top-Leistung gegen die Chiefs. ran-Tipp: New Orleans Saints @ Tennessee Titans 21:24

Jacksonville Jaguars @ Indianapols Colts Die Jacksonville Jaguars sind aktuell das wohl heißeste Team der NFL. Der Sieg bei den Denver Broncos war ein absolutes Statement und Trevor Lawrence spielt seit Wochen auf MVP-Niveau. Dagegen stehen die Indianapolis Colts, die ihren Flow komplett verloren haben und mit Philip Rivers einen Frührentner als Quarterback aufstellen. Der macht seine Sache gut, aber es reicht nicht, um die Jaguars zu schlagen. ran-Tipp: Jacksonville Jaguars @ Indianapols Colts 30:14

Tampa Bay Buccaneers @ Miami Dolphins Die Tampa Bay Buccaneers haben einen beispiellosen Absturz hingelegt. Nach der Bye Week ging für die Bucs gar nichts mehr zusammen, Baker Mayfield ist von einem frühen MVP-Kandidaten zu einem unterdurchschnittlichen Spielmacher abgestürzt. Für die Miami Dolphins geht es nur darum, Rookie Quarterback Quinn Ewers zu evaluieren, da die Zeit von Tua Tagovailoa vorbei zu sein scheint. Das Spiel dürfte keins für Feinschmecker guten Footballs sein. ran-Tipp: Tampa Bay Buccaneers @ Miami Dolphins 17:14

Seattle Seahawks @ Carolina Panthers Die Seattle Seahawks müssen in einer unheimlich starken NFC West weiter aufs Gaspedal drücken, um nicht womöglich trotz einer überragenden Saison nur der sechste Seed in der NFC zu sein. Mit den Carolina Panthers wartet jedoch vor allem in der Defense ein starkes Team. Wie knapp das Spiel wird, entscheidet wohl vor allem Quarterback Bryce Young, dessen Saison eine einzige Achterbahnfahrt ist. ran-Tipp: Seattle Seahawks @ Carolina Panthers 20:13

Travis Kelce vor Karriereende? Chiefs-Tight-End verabschiedet sich von Fans

Arizona Cardinals @ Cincinnati Bengals Ein weiteres Spiel, indem es nicht mehr um die Playoffs geht, ist die Partie der Cincinnati Bengals gegen die Arizona Cardinals. Obwohl die Cardinals zwölf ihrer letzten 13 Spiele verloren, haben sie die meisten Niederlagen in One Score Games. Wie gut die Bengals sein können, bewiesen sie in der vergangenen Woche gegen die Miami Dolphins. Wie schlecht sie sein können, bewiesen sie in der Woche davor gegen die Baltimore Ravens. Langweilig dürfte diese Partie nicht werden. ran-Tipp: Arizona Cardinals @ Cincinnati Bengals 27:24

New York Giants @ Las Vegas Raiders Der Tank Bowl der diesjährigen NFL-Saison. Wir unterstellen keinem der beiden Teams, absichtlich verlieren zu wollen, aber todtraurig wäre wohl niemand der Beteiligten, diese Partie zu verlieren. Während die New York Giants verletzungsgeplagt sind, scheinen die Raiders durchweg einfach kein gutes Team zu sein. Von einem 3:0 bis hin zu einem 35:38 ist hier alles drin. ran-Tipp: New York Giants @ Las Vegas Raiders 14:17

HIGHLIGHTS: Goff wirft Playoff-Chancen der Lions weg - Sorgen um St. Brown

Philadelphia Eagles @ Buffalo Bills Weil die Patriots mutmaßlich mindestens einen Sieg in den letzten beiden Spielen holen werden, sind die Buffalo Bills gezwungen, auch ihre beiden letzten Spiele zu gewinnen, um die Playoffs nicht auswärts zu verbringen. Weniger Druck ist bei den Philadelphia Eagles, die haben ihre Division schon geholt und zwei Siege in Folge gefeiert. Besonders die Rushing Defense der Bills könnte ihnen zum Verhängnis werden. ran-Tipp: Philadelphia Eagles @ Buffalo Bills 21:20

Chicago Bears @ San Francisco 49ers Im Sunday Night Game des vorletzten Spieltags kommt es zum Topspiel der NFC: Die Chicago Bears gastieren bei den San Francisco 49ers. Weil beide Defenses aktuell nicht gut drauf sind, könnte es ein absolutes Punkte-Spektakel werden. Die 49ers haben mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen den ersten Seed der NFC sicher, die Bears könnten mit einem Sieg die NFC North gewinnen. An Motivation sollte es bei Beiden also nicht mangeln. ran-Tipp: Chicago Bears @ San Francisco 49ers 30:35

HIGHLIGHTS: Chiefs offensiv nicht existent - Broncos mit viel Mühe