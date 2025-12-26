Die Detroit Lions haben keine Chancen mehr auf die Playoffs. Bei der Niederlage bei den Minnesota Vikings werden dem Team von Amon-Ra St. Brown zu viele Turnover zum Verhängnis.

Die Detroit Lions können die Rechenschieber weglegen, die letzten Chancen auf die Playoffs sind dahin.

Der Mannschaft des deutschen Receivers Amon-Ra St. Brown wurde die 10:23-Niederlage bei den Minnesota Vikings in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit zum Verhängnis.

Dabei zeigte die Lions-Offensive ingesamt eine schwache Leistung. Quarterback Jared Goff warf für 162 Yards und einen Touchdown, ihm unterliefen zwei Interceptions. St. Brown brachte es auf 68 Receiving Yards, er blieb ohne Touchdown.

In einem der letzten Drives verletzte sich St. Brown dann auch noch am Knie und humpelte vom Feld. Eine Diagnose gibt es noch nicht.

Aber auch bei den Vikings lief offensiv wenig zusammen, vor allem das Passspiel schwächelte. Quarterback Max Brosmer kam nicht über 51 Passing Yards hinaus. Ein Touchdown gelang ihm nicht.

Nach dem zweiten Weihnachtsspiel der NFL - zuvor hatten die Cowboys die Commanders besiegt- stehen sowohl die Vikings wie auch die Lions nun bei einer Bilanz von 8-8.