NFL: Baltimore Ravens "genervt" von Lamar Jackson - Wilde Trade-Gerüchte um AFC-Team

Bei den Baltimore Ravens geht es derzeit drunter und drüber. In der Lokalzeitung erschien nun eine Kolumne über Lamar Jackson - die erhebt schwere Vorwürfe gegen den zweifachen MVP. John Harbaugh reagiert umgehend. Von Kai Esser Eine Kolumne in der "Baltimore Sun" hat für großes Aufsehen in der NFL gesorgt: Autor Mike Preston wirft dem Quarterback der Baltimore Ravens, Lamar Jackson, kindisches Verhalten vor und spekuliert über wachsende Frustrationen innerhalb des Teams. Der Autor beschreibt Jackson als "übergroßes Kind", zudem soll der zweifache MVP bis spät nachts Videospiele spielen. Jackson seien daher schon mehrfach in Meetings die Augen zugefallen. Highlights und ausgewählte Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen Zudem behauptet der Kolumnist, die Ravens hätten ihren Trainingsplan angepasst, um Jackson entgegenzukommen: Statt morgens finden die Einheiten nun nachmittags statt. "Es gibt Team-Regeln und dann Regeln für Jackson", kritisiert Preston scharf. Die Kolumne deutet auf eine zunehmende Ungeduld des Teams hin, insbesondere angesichts der enttäuschenden Playoff-Bilanz der Ravens. Seit 2018 nur drei Siege in Postseason-Spielen und kein Einzug ins AFC Championship Game. Preston sieht die Ravens und Jackson an einem Scheideweg. Das Team hätte möglicherweise "langsam keine Lust mehr" auf die Eigenheiten ihres Quarterbacks.

Lamar Jackson: Mittwochs-Einheit oft nur limitiert Die Vorwürfe basieren laut des Autors auf anonymen Quellen innerhalb des Teams und spiegeln eine breitere Frustration wider. Jackson, der in acht Saisons mit Harbaugh vier AFC-North-Titel und zweimal den Top-Seed in der AFC holte, wird für seine unprofessionellen Gewohnheiten kritisiert, die das Team angeblich toleriert habe. Metcalf-Sperre bleibt: Steelers könnten dutzende Millionen streichen Seit seinem Comeback nach Verletzung hat der 28-Jährige stets die Trainingseinheit am Mittwoch - also die erste der Woche - entweder verpasst oder nur limitiert absolviert. Auch das soll innerhalb der Organisation zu Frustration geführt haben. Zudem spekuliert der Text über einen möglichen Abgang von Jackson via Trade. Erst vor der Saison 2024 unterschrieb er einen frischen Fünfjahres-Vertrag in Baltimore. Preston nennt die Las Vegas Raiders und Miami Dolphins als mögliche Destinationen für den Spielmacher. Gerade Miami soll sich Jackson demnach "sehr gut vorstellen" können. Allerdings haben die Dolphins aktuell große Probleme in Sachen Cap Space und könnten sich Jackson mutmaßlich nicht leisten.

Baltimore Ravens - John Harbaugh reagiert deutlich: "Ich liebe Lamar" John Harbaugh reagierte umgehend auf den Text. Nach dem Training am Mittwoch wies der Head Coach alle Gerüchte über einen Riss in der Beziehung zu Jackson zurück. "Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das nie gesehen. Das ist nichts, was ich je miterlebt habe, und ich bin in jedem Meeting dabei", sagte Harbaugh. Er betonte, anonymen Quellen keine Beachtung zu schenken, und lobte die Beziehung zu Jackson als "1A". "Ich liebe ihn. Habe ich immer, werde ich immer", erklärte Harbaugh. Er erwähnte zudem ein "großartiges Gespräch" mit Jackson am selben Morgen und verteidigte den Quarterback als "einen ultimativen Wettkämpfer".

NFL Power Ranking vor Week 17: New England Patriots rücken vor, Kansas City Chiefs am Abgrund 1 / 33 © UPI Photo NFL Power Ranking vor Week 17

Es geht in die Schlussphase der Regular Season! Super-Bowl-Favoriten kristallisieren sich heraus. Der Kampf um die Playoff-Plätze spitzt sich zu und ist teilweise schon entschieden. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 17. Spieltag. © UPI Photo Platz 32: New York Giants (Vorwoche: 30)

Es sah so aus, als hätten die New York Giants Jaxson Dart nach den kassierten Hits und den daraus folgenden Kommentaren verboten, die Beine in die Hand zu nehmen. Und das sah man auch. Am Ende kamen die Giants gegen die Minnesota Vikings auf 13 Punkte, dank eines Touchdowns der Defensive. Puh. © 2025 Getty Images Platz 31: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 32)

Nachdem man mehrfach den Verdacht haben konnte, die Las Vegas Raiders wären ein besseres XFL-Team, boten die Raiders den Houston Texans zuletzt einen harten Fight. Die Raiders unterlagen zwar mit 21:23, aber die Leistung war so gut, dass sie den letzten Platz abgeben konnten. © Imagn Images Platz 30: New York Jets (Vorwoche: 29)

Wer hätte nur damit rechnen können, das Undrafted Rookie Brady Cook bei den New York Jets keine Bäume ausreißt? Stimmt, die ganze NFL. Das 6:29 war eine peinliche Vorstellung der Offense. Alleine die Limitationen des Gegners sowie die solide Defense verhinderten ein völliges Debakel. © Imagn Images Platz 29: Washington Commanders (Vorwoche: 26)

Das 18:29 gegen die Philadelphia Eagles war zwar halbwegs knapp, dennoch sind die Washington Commanders einfach kein gutes Team. Gegen die Dallas Cowboys werden sie wahrscheinlich mit Josh Johnson, dem zweiten Backup Quarterback antreten müssen. Die Aussichten sind nicht gerade rosig. © Imagn Images Platz 28: Cleveland Browns (Vorwoche: 28)

Die Cleveland Browns verkauften sich teuer gegen die Buffalo Bills, dennoch sorgten selbstverschuldete Fehler erneut für eine knappe Niederlage. Dabei wäre ein Sieg durchaus drin gewesen. Da mal ein ungenauer Pass, da ein verpasstes Tackle, hier ein paar Zentimeter zu wenig... allerdings: Den Browns fehlt nicht so viel, um wenigstens ab und zu konkurrenzfähig zu sein. © Icon Sportswire Platz 27: Kansas City Chiefs (Vorwoche: 22)

Wie sehr Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs zusammengehalten hat, sah man im vergangenen Spiel. Die Überreste der Chiefs verloren hoffnungslos mit 9:26 gegen die Tennessee Titans, eines der schlechtesten Teams der Liga. In der Offseason wartet harte Arbeit auf Kansas City. © Imagn Images Platz 26: Tennessee Titans (Vorwoche: 31)

Im Umkehrschluss geben wir den Titans natürlich die verdienten Lorbeeren. Cam Ward glänzte mit 75 Prozent Passquote und zwei Touchdowns, dazu einem Sahne-Pass auf Chimere Dike. Da zeigte er, wieso er der erste Pick im Draft war. Wer weiß, was noch aus Ward werden kann... © Imagn Images Platz 25: Arizona Cardinals (Vorwoche: 27)

Eigentlich sind die Arizona Cardinals kein schlechtes Team. Sie spielen auch in jedem Spiel mit, allerdings verloren sie trotzdem zwölf der letzten 13 Spiele, davon neun mit einem Score. Dass sie auf Platz 25 stehen, ist eigentlich absurd, aber es gibt nun einmal sieben schlechtere Teams aus unserer Sicht. © Imagn Images Platz 24: Miami Dolphins (Vorwoche: 21)

Zur Überraschung von absolut niemandem lief die Passing Offense der Miami Dolphins auch mit Quinn Ewers statt Tua Tagovailoa nicht wirklich. 260 Passing Yards klingen nett, aber wenn man das ganze Spiel hinten liegt, macht es auch irgendwie Sinn. Zwei Interceptions, kein Touchdown retten diese Yards aber nicht. © 2025 Getty Images Platz 23: Dallas Cowboys (Vorwoche: 19)

Das kurze Zwischenhoch der Dallas Cowboys ist endgültig beendet. Nachdem kurz die Playoff-Hoffnungen aufkeimten, als die beiden Teilnehmer des letzten Super Bowls nacheinander besiegt wurden, ist diese Hoffnung schnell ad acta gelegt worden. Die Defense der Cowboys ist doch zu schlecht, das zeigte sich auch beim 17:34 gegen die Los Angeles Chargers. © Imagn Images Platz 22: Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: 17)

Was ist mit den Tampa Bay Buccaneers nach der Bye Week passiert? Trotz der Rückkehr von Mike Evans, Chris Godwin und Bucky Irving kriegen die Bucs nichts mehr auf die Reihe. Beim 20:23 gegen die Panthers warf Baker Mayfield den möglichen Sieg und damit womöglich auch die NFC South mit einer Interception in letzter Sekunde weg. © ZUMA Press Wire Platz 21: New Orleans Saints (Vorwoche: 25)

Wir sind überrascht und begeistert zugleich. ja, es waren nur die New York Jets, aber die New Orleans Saints sehen nicht nur wie ein kompetentes Football-Team aus, sie scheinen auch ein solches zu sein! Gerade QB Tyler Shough macht einen wirklich soliden bis guten Job, gemessen an dem, was er zur Verfügung hat. Drei Siege in Folge, wer hätte das gedacht?! © Imagn Images Platz 20: Atlanta Falcons (Vorwoche: 23)

Zwei Siege in Folge, gefühlt gab es das bei den Atlanta Falcons seit Matt Ryan nicht mehr, so eine Achterbahn ist diese Saison. Gegen die Arizona Cardinals setzten sich die Falcons dank ihres Star-Ballträgers Bijan Robinson mit 26:19 durch und sind zurück in den Top 20! © ZUMA Wire Platz 19: Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 20)

Giants gegen Vikings verkam ein wenig zu Not gegen Elend. Der Sieg ist zwar nett für Minnesota, allerdings hat sich J.J. McCarthy zum x-ten Mal in dieser Saison verletzt und fällt aus. Diese Verletzungsprobleme könnten ihm mit Blick auf eine lange Karriere im Weg stehen. © IMAGO/Imagn Images Platz 18: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 24)

Ja, es waren nur die Miami Dolphins. Aber beim 45:24-Erfolg der Bengals gegen die Dolphins bekam man Flashbacks an 2021. So kann das also aussehen, wenn die Bengals Offense Spaß am Football hat?! Als neutraler Zuschauer kann man sich das eigentlich nur zurück wünschen. © IMAGO/Imagn Images Platz 17: Indianapolis Colts (Vorwoche: 16)

Wie kann es sein, dass ein 44-Jähriger, der vor 3 Wochen noch auf der Couch rumlag, in die NFL kommt und besser aussieht als gefühlt ein Drittel der Liga? Ja, die Colts verloren mit 27:48. Ja, am Schluss warf Philip Rivers einen Pick Six. Ja, viel weiter als 20 Yards downfield kommt er mit seinen Pässen nicht mehr. Aber die Colts gehen mit wehenden Fahnen unter. © Imagn Images Platz 16: Baltimore Ravens (Vorwoche: 15)

Die Baltimore Ravens zeigten in zwei Quartern, dass sie eigentlich ein gutes Team sind. In der Schlussphase gegen die New England Patriots wurde jedoch deutlich, warum sie bei 7-8 stehen. Als es um alles ging, versagten sowohl Head Coach als auch Defense. Dass Lamar Jackson zu diesem Zeitpunkt mal wieder verletzt nicht dabei war - geschenkt. © 2024 Getty Images Platz 15: Carolina Panthers (Vorwoche: 18)

Fast genau so sicher wie das Amen in der Kirche ist, dass auf eine Panthers-Niederlage ein Panthers-Sieg folgt - und umgekehrt. Nach dem 17:20 gegen die New Orleans Saints siegten die Panthers also folgerichtig mit 23:20 gegen die Buccaneers. Immerhin: Geht es so weiter, gäbe es in Woche 18 ebenfalls einen Sieg gegen die Bucs und die damit verbundene Krone der NFC South. © Getty Platz 14: Detroit Lions (Vorwoche: 13)

Vielleicht sind die Detroit Lions einfach kein gutes Team? Nach der bitteren Niederlage gegen die Rams gab es eine nicht weniger bittere Pleite gegen die Pittsburgh Steelers. Das Ende verlief kurios wie ernüchternd, aber das bessere Team gewann an diesem Tag - und das waren nun einmal nicht die Lions. Die Playoff-Teilnahme ist in weite Ferne gerückt. © IMAGO/Imagn Images Platz 13: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 12)

Auf einmal sieht Aaron Rodgers wieder aus, als hätte er aus dem Jungbrunnen getrunken. Wie zu besten Packers-Zeiten lieferte er gegen die Lions eine Gala ab. Inwieweit das jedoch nachhaltig ist, ist mehr als offen. Dennoch: Wenn sich Pittsburgh nicht dumm anstellt, dann geht es in die Playoffs. © Getty Images Platz 12: Green Bay Packers (Vorwoche: 10)

Zweite Niederlage in Folge für Green Bay. Ja, die kam nur zustande, weil sich das Team beim Onside Kick herzlich dämlich anstellte. Danach fragt am Ende jedoch niemand mehr. Zudem verloren die Packers nach Micah Parsons auch Jordan Love mit einer Gehirnerschütterung. Die Playoffs sind alles andere als eingetütet. © 2025 Getty Images Platz 11: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 12)

Wir trauen dem Weihnachtsbraten Philadelphia Eagles noch nicht. Der Sieg gegen die Raiders war Pflicht, der Erfolg gegen das, was von den Washington Commanders übrig ist, auch. Gegen die Buffalo Bills wird sich zeigen, ob Platz elf gerecht ist, oder ob sie wieder in die Top 10 vorstoßen können. © ZUMA Press Wire Platz 10: Houston Texans (Vorwoche: 5)

Apropos Pflichtsieg gegen die Raiders. Den holten die Houston Texans auch, sahen dabei aber durchaus wackliger aus, als sich so manch einer gewünscht hätte. Während die eigene hochgelobte Defense ein 107er Passer Rating von Geno Smith zuließ, machte die eigene Offense reichlich wenig gegen eine desolate Defense der Raiders. Mag ein Ausrutscher sein, zurück auf Platz zehn geht es dennoch. © USA TODAY Network Platz 9: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 11)

Wie unterbewertet ist eigentlich die Defense der Los Angeles Chargers? Nachdem sie die Philadelphia Eagles ins Tal der Tränen stürzten, waren nun die Dallas Cowboys dran. Und: Die Spitze der AFC West ist noch in Reichweite, aber dafür braucht es zwei Siege zum Saisonende! © ZUMA Press Wire Platz 8: San Francisco 49ers (Vorwoche: 9)

Absurd, aber wahr: Wenn die San Francisco 49ers ihre verbleibenden beiden Spiele gewinnen, dann sind sie der Nummer-eins-Seed der NFC. Das 48:27 bei den Indianapolis Colts war eine Gala-Vorstellung. Allerdings: Mit Philip Rivers hat ein 44-Jähriger Rentner die Defense drei Quarter lang auf Trab gehalten - das sollte zu denken geben. © ZUMA Press Wire Platz 7: Buffalo Bills (Vorwoche: 7)

Die Buffalo Bills haben wirklich alles daran gesetzt, das Spiel gegen die Cleveland Browns zu verlieren. Am Ende scheiterten sie mit ihrem scheinbaren Vorhaben und gewannen 23:20. Wermutstropfen: Josh Allen verletzte sich am Fuß. Er wird gegen die Eagles spielen können, aber sicher beeinträchtigt sein. © Icon Sportswire Platz 6: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 8)

Sie sind das wohl heißeste Team der Liga: Die Jacksonville Jaguars fuhren ins Mile High Stadium nach Denver und traten den Broncos einmal gehörig in den Hintern. 34:20 ist eine Ansage! Trevor Lawrence spielt seit fünf Wochen wie ein MVP und wäre wohl auch im Rennen um selbige Auszeichnung, wenn die ersten zehn Spiele nicht auf TV-Kameras aufgezeichnet worden wären. © ZUMA Press Wire Platz 5: Chicago Bears (Vorwoche: 6)

Sobald das 4. Quarter anbricht, mutieren die Chicago Bears offenbar zu den New England Patriots von 2007. Gegen die Packers zeigte Caleb Williams zum 5. Mal in dieser Saison ein Comeback im 4. Quarter oder später, das ist Ligabestwert! Wären seine individuellen Statistiken nicht so "schlecht", auch er wäre im MVP-Rennen. Die Playoffs sind trotzdem eingetütet! © Getty Platz 4: Denver Broncos (Vorwoche: 2)

Nach elf Siegen in Serie ist auch die Erfolgswelle der Broncos jäh beendet worden. Gegen die Jaguars war Bo Nix erneut höchstens durchschnittlich, aber frappierender war die schwache Leistung der Defense als Ganzes. Ja, sie verzeichneten fünf Sacks gegen Trevor Lawrence - aber mit drei Touchdowns nahm der Jags-QB die Defense trotzdem auseinander. Noch ein Ausrutscher, dann fallen die Broncos aus den Top 5. © USA TODAY Network Platz 3: Los Angeles Rams (Vorwoche: 1)

Ab hier hätte jedes Team den 1. Platz haben können. Die Los Angeles Rams galten lange als das kompletteste Team der Liga und hatten die Spitze inne, aber nicht nur verloren die Rams gegen die Seahawks nach Overtime, vor allem die Defense macht Sorgen. In drei der letzten vier Spiele erlaubten die Rams dem Gegner mehr als 30 Punkte. Man kann nicht jede Woche darauf bauen, dass Matthew Stafford wie ein MVP spielt. © Imagn Images Platz 2: Seattle Seahawks (Vorwoche: 4)

Und weil sie das direkte Duell gewannen, stehen die Seahawks auf Platz zwei. Ja, Sam Darnold war überragend in seinen beiden Touchdown-Drives. Aber davor war er wieder anfällig für Turnover. 13 Interceptions sind einfach zu viele, die meisten davon gab es gegen Top-Teams. © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 3)

Sollen wir die New England Patriots wegen einer schlechten Halbzeit gegen die Buffalo Bills gleich abschreiben? Gegen die Ravens sah es auch lange nicht gut aus, aber Drake Maye lieferte im letzten Quarter eine MVP-würdige Vorstellung ab, zerpflückte eine exzellente Passing Defense in seine Einzelteile und holte sich neben seinem ersten 300-Yard-Spiel auch sein erstes Comeback im 4. Quarter ab. Damit steht er bei 4-0 in Prime-Time-Games - Ansage!