NFL - Künstliche Intelligenz sagt Playoffs 2026 voraus: Buffalo Bills im Super Bowl?

Doch wer holt sich am Ende die Vince Lombardi Trophy? Das fragte "USA Today Sports" nun die KI Microsoft Copilot. Der virtuelle Assistent simulierte alle Playoff-Spiele sowie den Super Bowl selbst - sogar einen SB-MVP wählte die künstliche Intelligenz aus.

NFL-Saison 2025: ran Awards - doppelte Auszeichnung für die Patriots und Browns 1 / 10 © 2025 Getty Images NFL Awards 2025: So würde ran die Auszeichnungen vergeben

Die Regular Season der NFL ist vorbei, damit endete auch der Bewerbungszeitraum der Spieler und Coaches für die verschiedenen Awards. Anfang Februar werden die prestigeträchtigen Auszeichnungen für den MVP, Offensive Player of the Year, Coach of the Year und weitere vergeben. ran hat sich ebenfalls Gedanken gemacht, wer die Titel am ehesten verdient hätte. © Icon Sportswire MVP: Drake Maye (Quarterback, New England Patriots)

Zwei realistische Kandidaten für den MVP Award waren zuletzt übrig geblieben: Drake Maye und Matthew Stafford. Wir entscheiden uns für den Quarterback der Patriots. In seinem zweiten NFL-Jahr war der 23-Jährige mit großartigen Leistungen der Hauptgrund für den Aufschwung der Franchise - und das ohne herausragende Playmaker. Nicht auszudenken, was Maye mit einem Puka Nacua und Davante Adams hätte leisten können.

- Honorable Mention: Matthew Stafford © Imagn Images Offensive Player of the Year: Jaxon Smith-Njigba (Wide Receiver, Seattle Seahawks)

Anders als bei Saquon Barkley im Vorjahr gab es in dieser Saison keinen einzelnen Spieler, der die gesamte restliche Liga dominiert hat. Insofern fällt die Wahl gar nicht so leicht, aber Jaxon Smith-Njigba hätte die Auszeichnung als bester Offensivspieler definitiv verdient. Mit 1.793 Receiving Yards führte er die NFL an, zehn Touchdowns runden das Bild ab. Die Zahlen sind umso beeindruckender, da "JSN" fast ein Alleinunterhalter im Passspiel von Seattle war und sich die Defenses komplett auf ihn fokussieren konnten.

- Honorable Mentions: Puka Nacua, Bijan Robinson, Jonathan Taylor © 2026 Getty Images Defensive Player of the Year: Myles Garrett (Edge, Cleveland Browns)

Es stimmt, Sacks sind nicht alles bei einem Pass Rusher im American Football. Aber wenn ein Spieler den All-Time-Rekord knackt, dann ist das ein derart gewaltiges Ausrufezeichen, dass sich nur schwerlich dagegen argumentieren lässt. Insgesamt 23-mal brachte Myles Garrett den gegnerischen Quarterback in dieser Saison zu Boden, das gab es noch nie. Damit winkt ihm - völlig zu Recht - zum zweiten Mal nach 2023 die Auszeichnung als bester Defensivspieler.

- Honorable Mentions: Patrick Surtain, Micah Parsons, Will Anderson © ZUMA Press Wire Offensive Rookie of the Year: Tetairoa McMillan (Wide Receiver, Carolina Panthers)

Man muss es so sagen: Die offensive Rookieklasse 2025 war eher enttäuschend. Der konstanteste Spieler war eindeutig Tetairoa McMillan von den Panthers, der sich sofort als Nummer-1-Receiver etabliert hat. Auch bei ihm gab es Aufs und Abs, was aber auch an der Achterbahn von Quarterback Bryce Young lag. Mit 1.014 Receiving Yards stellte McMillan einen Franchise-Rookie-Rekord auf, er löste Kelvin Benjamin ab.

- Honorable Mentions: Tyler Warren, Jaxson Dart, Tyler Shough © Icon Sportswire Defensive Rookie of the Year: Carson Schwesinger (Linebacker, Cleveland Browns)

Dass die Browns gleich zwei heiße Eisen für die Awards im Rennen haben, scheint verblüffend. Aber die Defense war halt auch nicht das Problem. Carson Schwesinger zeigte ein starkes Rookiejahr, 156 Tackles bedeuteten Rang sechs ligaweit. Außerdem fing der Linebacker zwei Interceptions und kam auf 2,5 Sacks. Der Award ist mehr als naheliegend, zumal andere Kandidaten wie Abdul Carter oder James Pearce die Konstanz vermissen ließen.

- Honorable Mentions: Abdul Carter, James Pearce © 2026 Getty Images Comeback Player of the Year: Christian McCaffrey (Running Back, San Francisco 49ers)

Nimmt man den Award wörtlich, müsste diese Auszeichnung eigentlich an Philip Rivers gehen. Aber drei Spiele sind dann doch zu wenig, vor allem, wenn es dreimal eine Niederlage setzt. Daher ist Christian McCaffrey die logische Wahl, der Running Back der 49ers verpasste weite Teile der Vorsaison verletzt. Doch er kam ganz stark zurück: Seine 2.126 Scrimmage Yards wurden nur von Bijan Robinson überboten, 17 Touchdowns bedeuten ligaweit Rang drei.

- Honorable Mentions: Philip Rivers, Aidan Hutchinson © Icon Sportswire Coach of the Year: Mike Vrabel (New England Patriots)

Auf dem Platz war Drake Maye das Gesicht des fast schon historischen Turnarounds der Patriots, die im vergangenen Jahr noch zu den schlechtesten Teams der Liga gehörten. Doch drumherum war Mike Vrabel der entscheidende Faktor, der Lenker und Denker, der den Erfolg nach New England zurückgebracht hat. Er hat die Culture, die Mentalität, auf links gedreht. In Tennessee trauern sie ihm vermutlich inzwischen nach.

- Honorable Mentions: Liam Coen, Ben Johnson © 2024 Getty Images Assistant Coach of the Year: Vance Joseph (Defensive Coordinator, Denver Broncos)

Wenn ein Team mit einem mittelmäßigen Quarterback den Nummer-1-Seed seiner Conference holt und 14 Spiele gewinnt, dann ist entweder das Playcalling absolut herausragend oder aber die Defense spielt vom anderen Stern. Bei den Broncos war es letzteres. Gemeinsam mit den Texans und den Seahawks hat Denver die beste Defensive der Liga, aber nur die Broncos haben einen offensiven Head Coach. Umso wichtiger ist der Defensive Coordinator. Vance Joseph macht einen überragenden Job.

- Honorable Mentions: Brian Flores, Josh McDaniels © Icon Sportswire NFL Protector of the Year: Penei Sewell (Offensive Tackle, Detroit Lions)

Zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein Award für den besten Offensive Lineman der Saison vergeben, weil die Position in den vergangenen Jahren bei den Auszeichnungen nur wenig Berücksichtigung fand - trotz ihrer enormen Relevanz. Penei Sewell gehört seit Jahren zu den besten Tackles der Liga, auch 2025 war er vor allem im Run Blocking herausragend, aber auch im Pass Blocking gehört er zu den Besten seines Fachs.

- Honorable Mentions: Trent Williams, Quenton Nelson

Der Sieg der Bears kommt laut KI dank Caleb Williams' "Late-Game-Playmaking" zustande. Außerdem kommen die "verwundbaren" Eagles aufgrund der zahlreichen Verletzungen bei den 49ers weiter.

Conference Championship: Bills werden AFC-Champions Mittlerweile ist klar: Copilot mag Josh Allen. So sieht es auch in den Conference-Championship-Spielen aus: Buffalo Bills (6) - New England Patriots (2): 27:23

Seattle Seahawks (1) - Philadelphia Eagles (3): 24:20 Für die Bills geht es als sechster Seed in den Super Bowl - der Grund sei wieder die "Erfahrung in Situationen mit hohem Druck". Die Defense der Patriots werde es zwar zu einem engem Spiel machen, doch die Bills haben laut KI ein "höheres Limit".

NFL Power Ranking vor den Playoffs: Top-Seeds Denver Broncos und Seattle Seahawks nicht ganz vorne dabei 1 / 15 © UPI Photo NFL Power Ranking vor der Wild Card Round

18 Teams haben Ferien, nur noch 14 sind übrig und kämpfen im Playoff-Turnier um den Einzug in den Super Bowl. Aber wer hat dabei die besten Karten? ran präsentiert das Power Ranking vor dem ersten Playoff-Spieltag. © 2024 Getty Images Platz 14: Carolina Panthers (Vorwoche: 19)

Die Panthers springen fünf Plätze nach oben - und damit auf den letzten Platz. Klingt paradox, ist aber so. Trotz Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers mogelte sich Carolina in die Postseason, trotz negativer Bilanz. Sie gehen zwar als Außenseiter ins Rennen, aber die Rams haben sie in der Regular Season Zuhause geschlagen. © IMAGO/Imagn Images Platz 13: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14)

Ähnlich knapp haben sich die Pittsburgh Steelers in die Playoffs geschoben, ein verschossenes Field Goal des Kickers Tyler Loop von den Baltimore Ravens besorgte am Ende den Sieg in der AFC North. Davor gab es eine schwache Leistung gegen die Browns. Aber immerhin: DK Metcalf kommt zurück. © Getty Images Platz 12: Green Bay Packers (Vorwoche: 13)

Ja, die Green Bay Packers haben gegen die Minnesota Vikings nur ihre Backups spielen lassen. Dennoch geht niemand gerne mit drei Niederlagen in Serie in die Playoffs. Vor allem besorgniserregend: Jordan Love hat vor drei Wochen zuletzt ein Spiel gemacht. Am liebsten wollen Teams eingespielt in die Postseason gehen. © USA TODAY Network Platz 11: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 11)

Auch die Chargers verzichteten darauf, ihre Starter spielen zu lassen. Trotzdem haben es die Backups gegen die Denver Broncos gut gemacht. Spricht das nun für die zweite Garde der Chargers oder gegen die erste Garde der Broncos? © ZUMA Press Wire Platz 10: Chicago Bears (Vorwoche: 7)

Die Starter nicht geschont haben die Chicago Bears - umso besorgniserregender war die Performance gegen die Detroit Lions. Der Divisionsrivale aus Michigan schaffte es, das Laufspiel mehr oder minder kaltzustellen. Die Lions haben gezeigt, wie man gegen die Bears spielen muss, um zu gewinnen. Die Frage ist: Haben die Packers das Personal dazu? © ZUMA Press Wire Platz 9: Houston Texans (Vorwoche: 9)

Nächster Sieg für die Houston Texans, doch einer mit Beigeschmack: Beim 38:30 gegen die Indianapolis Colts hat die sonst so hochgelobte Defense kratergroße Lücken hinterlassen und Rookie Riley Leonard wie einen Pro Bowler aussehen lassen. Das ist nicht das, was sich Fans erhofft haben. © 2025 Getty Images Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 10)

Auch die Eagles ließen Starter bei der Niederlage gegen die Commanders auf der Bank, weil der dritte Seed der NFC quasi fix war. Gegen die San Francisco 49ers könnte das ein Vorteil sein, gerade mit dem langsam wieder in Schwung kommenden Laufspiel. © USA TODAY Network Platz 7: Los Angeles Rams (Vorwoche: 5)

Vor einigen Wochen noch an Platz eins, jetzt nur noch Siebter. Die Los Angeles Rams haben sich über die vergangenen Wochen einige Fehler erlaubt. Zwar gewann LA am Ende klar gegen die Cardinals, mit allen Startern taten sie sich jedoch lange schwer. Dazu zwei vermeidbare Pleiten gegen die Falcons und Seahawks vorher. Wir haben berechtigte Zweifel am Team von Sean McVay. © ZUMA Press Wire Platz 6: San Francisco 49ers (Vorwoche: 3)

Von drei auf sechs: Das liegt nicht einmal zwingend an der harmlosen Offense der 49ers gegen die Seattle Seahawks, sondern an den Verletzungen, die schlichtweg immer mehr werden. Die 49ers haben den wohl schwersten Pfad auf dem Weg zu einem möglichen Heim-Super-Bowl. © Getty Platz 5: Denver Broncos (Vorwoche: 4)

Es ist regelrecht bemerkenswert, wie es die Denver Broncos Woche für Woche schaffen, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Sowohl positiv als auch negativ. Gegen die Backups der Chargers gab es nur einen vergleichsweise knappen Sieg. Wir haben Bedenken vor den Playoffs. © ZUMA Press Wire Platz 4: Buffalo Bills (Vorwoche: 8)

Die Backups der Buffalo Bills machten einen guten Job gegen die New York Jets. Was aber wirklich heraussticht: Auch ohne Josh Allen kann dieses Team Punkte erzielen, und zuvor gegen die Eagles zeigte die Defense, dass sie auch heroisch Punkte verhindern kann. © Icon Sportswire Platz 3: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 6)

Mit acht Siegen in Serie spazieren die Jacksonville Jaguars in die Playoffs, die Tennessee Titans waren nur ein Lieferant für Selbstvertrauen für das Team von Liam Coen. Die Partie gegen die Buffalo Bills wird ein wahres Highlight werden! © Imagn Images Platz 2: Seattle Seahawks (Vorwoche: 2)

Wir sind ehrlich: Der einzige Grund, warum die Seahawks nicht auf Platz eins liegen, ist - man muss es so hart sagen - Sam Darnold. Auf jeder anderen Position sind die Seahawks top, die Defense ist die wohl beste der Liga. Aber seit Woche elf spielt Darnold unterdurchschnittlichen Football und Quarterback ist nun einmal die wichtigste Position. Deshalb geht Platz eins ... © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 1)

... an den statistisch besten Quarterback der Regular Season, Drake Maye und die New England Patriots. Die haben gegen die Miami Dolphins einmal kurz die Muskeln spielen lassen und die Fins mit 38:10 abgefrühstückt. Nebenbei zeigten sich die Offensive Line sowie das Laufspiel deutlich verbessert. Dass man ein Spiel mit 129er Passer Rating von Maye als fast selbstverständlich ansieht und das kaum thematisiert, zeigt nur, wie gut er eigentlich ist.

Im Duell zwischen Seattle und Philadelphia sieht Copilot die Seahawks dank ihrer Defense vorne: Es sei die definierende Einheit" der NFC. Die hohe Passqualität von Sam Darnold soll laut KI gegen die Eagles reichen.

