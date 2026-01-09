- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: New Orleans Saints 2026 in Paris - fällt die Frankreich-Premiere ins Wasser?

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 09:29 Uhr
  • Julian Erbs

Ursprünglich wurde angekündigt, dass die New Orleans Saints 2026 das erste NFL-Spiel in Frankreich austragen sollen. Inzwischen steht dieses Vorhaben jedoch auf der Kippe.

Die New Orleans Saints werden langfristig ein reguläres Saison-Heimspiel in Paris austragen. Ob dies bereits 2026 geschieht, ist jedoch weiterhin offen.

Wie Jeff Duncan von der "New Orleans Times-Picayune" berichtet, könnten die laufenden Verhandlungen nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, um ein Spiel bereits in der kommenden Regular Season zu ermöglichen.

Ein Sprecher der NFL, Brian McCarthy, erklärte dazu, dass es derzeit noch keine verbindlichen Vereinbarungen mit weiteren Städten oder Ländern gebe, die über die bereits offiziell angekündigten Austragungsorte hinausgehen.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Zudem gebe es keinen festen Zeitplan für eine entsprechende Bekanntgabe, da diese von den Gesprächen mit Ländern, Städten und Stadionbetreibern abhänge.

- Anzeige -

New Orleans Saints mit dem ersten NFL-Spiel in Frankreich

Saints-Präsident Dennis Lauscha hatte im November 2025 erklärt, dass sowohl das Team als auch die Liga hoffen, 2026 ein Regular-Season-Spiel im Stade de France auszutragen. Ob dieses Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann, bleibt vorerst abzuwarten.

Die Saints werden 2026 neun Heimspiele austragen, 2027 acht und 2028 erneut neun. Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, ein Auslandsspiel in einer Saison zu planen, in der ansonsten nur acht Partien im heimischen Superdome stattfinden würden.

Wann immer die Saints ein Spiel in Paris ausrichten, wäre es zugleich das erste reguläre NFL-Spiel überhaupt in Frankreich.

Auch interessant: NFL - Miami Dolphins haben wohl neuen General Manager gefunden

Und: Matt Ryan übernimmt Posten bei Atlanta Falcons - aber keine Doppelrolle wie Tom Brady

Mehr News und Videos
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

"Chance meines Lebens": Ryan übernimmt Job bei Falcons

  • 13.01.2026
  • 10:03 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
imago images 1066459937
News

Kommentar: Die Eagles haben ein unlösbares Problem

  • 13.01.2026
  • 09:58 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: So wird Herbert nie ein Elite-Quarterback

  • 13.01.2026
  • 09:57 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Texans komplettieren Divisional Round

  • 13.01.2026
  • 09:47 Uhr

NFL - Packers-Coach untröstlich nach Bears-Comeback: "Wird lange weh tun"

  • Video
  • 01:42 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Super-Bowl-Champion raus! Eagles scheitern an 49ers

  • Video
  • 06:15 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: New England Patriots gelingt erster Playoff-Sieg seit Tom Brady

  • Video
  • 06:02 Min
  • Ab 0
Rodgers Texans
News

Letztes Rodgers-Spiel? Texans beenden Steelers-Saison brutal

  • 13.01.2026
  • 09:14 Uhr
Green Bay Packers v Minnesota Vikings - NFL 2025
News

Kommentar: Dieses Packers-Fiasko muss Folgen haben

  • 13.01.2026
  • 08:59 Uhr