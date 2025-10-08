- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL Playoff Picture 2026: Houston Texans komplettieren Divisional Round - Spiele der Postseason im Überblick

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 09:47 Uhr
  • ran.de

Die vier Partien in der Divisional Round stehen fest. ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

Die NFL-Playoffs sind in vollem Gange.

Die vier Partien der Divisional Round stehen fest.

Nach den dramatischen Siegen der Los Angeles Rams und Chicago Bears am Samstag setzten sich am Sonntag in nicht weniger engen Spielen die Buffalo Bills, San Francisco 49ers und New England Patriots durch.

Am Montag komplettierten die Houston Texans mit ihrem Sieg bei den Pittsburgh Steelers die zweite Playoff-Runde.

Die Denver Broncos und Seattle Seahawks hatten ihre Tickets bereits über die Regular Season gebucht.

Wer trifft in der Postseason auf wen? ran zeigt das aktuelle Playoff Picture.

- Anzeige -
- Anzeige -
NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Seahawks quarterback Sam Darnold (14) audibles over center against the Indi...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFC Divisional Round: #5 Los Angeles Rams (13-5) at #2 Chicago Bears (12-6)

Die Bears schafften in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers das größte Playoff-Comeback im vierten Quarter seit den Patriots im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Der Lohn: ein weiteres Postseason-Heimspiel. Gegner sind die Los Angeles Rams, die den Krimi bei den Carolina Panthers für sich entschieden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFC Divisional Round: #6 San Francisco 49ers (13-5) at #1 Seattle Seahawks (14-3)

Die 49ers schalteten in der Wild Card Round den Titelverteidiger aus Philadelphia aus. In den Divisional Playoffs muss das verletzungsgeplagte Team von Head Coach Kyle Shanahan bei den topgesetzten Seattle Seahawks ran.

Dieses Duell gab es an selber Stelle bereits in Week 18 der Regular Season - dort gewann Seattle dank einer starken Defense-Leistung mit 13:3.

VIDEO: Endet mit diesem fatalen Pass Rodgers' Karriere?

- Anzeige -

AFC Divisional Round: #5 Houston Texans (13-5) at #2 New England Patriots (15-3)

Die New England Patriots gewannen zum ersten Mal seit 2019 die AFC East und gegen die Los Angeles Chargers erstmals seit Super Bowl LIII gegen die Rams wieder ein Playoff-Spiel.

In den Divisional Playoffs dürfen Drake Maye und Co. nochmal zu Hause ran. Gegner sind die Houston Texans, die bei den Pittsburgh Steelers siegten.

- Anzeige -

AFC Divisional Round: #6 Buffalo Bills (13-5) at #Denver Broncos (14-3)

Die Buffalo Bills holten bei den Jacksonville Jaguars in der Wild Card Round erstmals seit 1992 wieder einen Sieg in einem Playoff-Auswärtsspiel.

Soll es mit dem ersten Super-Bowl-Erfolg der Franchise-Geschichte klappen, braucht es gleich den nächsten. Die topgesetzten Denver Broncos dürften etwas dagegen haben.

- Anzeige -

NFL Playoff Picture bis zum Super Bowl 2026

- Anzeige -
NFL Playoff Picture 2026
NFL Playoff Picture 2026© ran
- Anzeige -

NFL-Playoffs: Spielplan in der Übersicht

NFL
17.01.2026
22:30
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Buffalo Bills
Buffalo Bills
Bills
18.01.2026
02:00
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
18.01.2026
21:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
19.01.2026
00:30
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
- Anzeige -
Mehr News und Videos
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

"Chance meines Lebens": Ryan übernimmt Job bei Falcons

  • 13.01.2026
  • 10:03 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
imago images 1066459937
News

Kommentar: Die Eagles haben ein unlösbares Problem

  • 13.01.2026
  • 09:58 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: So wird Herbert nie ein Elite-Quarterback

  • 13.01.2026
  • 09:57 Uhr

NFL - Packers-Coach untröstlich nach Bears-Comeback: "Wird lange weh tun"

  • Video
  • 01:42 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Super-Bowl-Champion raus! Eagles scheitern an 49ers

  • Video
  • 06:15 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: New England Patriots gelingt erster Playoff-Sieg seit Tom Brady

  • Video
  • 06:02 Min
  • Ab 0
imago images 1070922216
News

Fällt das erste Paris-Spiel der Saints ins Wasser?

  • 13.01.2026
  • 09:29 Uhr
Rodgers Texans
News

Letztes Rodgers-Spiel? Texans beenden Steelers-Saison brutal

  • 13.01.2026
  • 09:14 Uhr
Green Bay Packers v Minnesota Vikings - NFL 2025
News

Kommentar: Dieses Packers-Fiasko muss Folgen haben

  • 13.01.2026
  • 08:59 Uhr