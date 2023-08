Anzeige

ProSieben MAXX und ran.de zeigen euch in Week 10 der NFL am Sonntag, den 15. November ab 18:55 Uhr ein heißes Divisonsduell in Pittsburgh und im Anschluss die Partie der New England Patriots bei den New York Giants. Vor allem bei Tom Brady dürfte das Duell unangenehme Erinnerungen wecken.

München - In Week 10 der NFL empfangen die Pittsburgh Steelers die Cleveland Browns. Die beiden Rivalen liegen in der AFC North hinter den bisher unbesiegten Cincinnati Bengals. Vor allem die Steelers hoffen darauf, sich als Wildcard-Team für die Play-offs zu qualifizieren.

Die Browns mit dem überraschend starken Tight End Gary Barnidge würden dem Team von Headcoach Mike Tomlin nur zu gerne einen Strich durch die Rechnung machen. ProSieben MAXX und ran.de übertragen ab 18:55 Uhr, Kick Off ist um 19 Uhr.