Anzeige
Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Los Angeles Chargers schlagen Pittsburgh Steelers - Aaron Rodgers mit schwacher Leistung

  • Aktualisiert: 11.11.2025
  • 09:54 Uhr
  • ran.de

Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers erwischen bei den Los Angeles Chargers im Sunday Night Game von Woche zehn einen ganz schlechten Tag.

So dürfte sich Aaron Rodgers das Sunday Night Game von Woche zehn in der NFL nicht vorgestellt haben. Der Quarterback-Superstar unterlag mit den Pittsburgh Steelers 10:25 bei den Los Angeles Chargers und zeigt seine wohl schwächste Leistung der bisherigen Saison.

Rodgers brachte nur 16 seiner 31 Passversuche für 161 Yards bei einem Mitspieler an, dabei musste er zwei Interceptions hinnehmen. Den einzigen Touchdown für die Steelers warf er knapp drei Minuten vor Ende der Partie über 27 Yards auf Roman Wilson.

Anzeige
Anzeige
Colts Taylor

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Zuvor hatte das Team vor allem bei dritten Versuchen extrem schwach ausgesehen. Bis zum Touchdown-Drive gegen Ende des letzten Viertels konnten sie keinen ihrer neun Versuche erfolgreich verwandeln.

Anders dagegen die L.A. Chargers, die sich auf eine solide Performance von Spielmacher Justin Herbert verlassen konnten. Der Signal Caller brachte 22 von 33 Pässen für 220 Yards und einen Touchdown (15-Yard-Pass auf Ladd McConkey) an, einen Turnover verursachte er nicht.

Anzeige

Keenan Allen mit Franchise-Rekord

Für die weiteren Punkte der Gastgeber sorgte Kimani Vidal mit einem Run über zwei Yards in die Endzone, Kicker Cameron Dicker mit drei Field Goals und Khalil Mack, dem in der ersten Halbzeit ein Sack gegen Aaron Rodgers gelang, der in einem Safety mündete.

Einen historischen Meilenstein erreichte übrigens Keenan Allen, der mit seinen zwei Catches Hall of Famer Antonio Gates überholte und mit nun 956 Receptions die meisten in der Franchise-Historie hat.

Mit sieben Siegen bei drei Niederlagen liegen die Chargers in der AFC West auf Rang zwei hinter den Denver Broncos, die Pittsburgh Steelers führen trotz der Pleite die AFC North mit einer Bilanz von 5-4 an.

Mehr News und Videos zur NFL
imago images 1069074066
News

NFL Week 10: Faustschlag bei deutschem Duell

  • 11.11.2025
  • 11:55 Uhr
imago images 1069063309
News

Kommentar: Die Bills sind kein Contender!

  • 11.11.2025
  • 10:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Chargers at New York Giants Sep 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) and running back Cam Skattebo ...
News

Giants-Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

  • 11.11.2025
  • 10:50 Uhr
Atlanta Falcons v Indianapolis Colts - NFL 2025
News

NFL: Taylor als MVP? Die besten Running-Back-Saisons im Check

  • 11.11.2025
  • 10:41 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Tom Brady bekräftigt Abneigung gegen ein NFL-Team

  • 11.11.2025
  • 10:40 Uhr
imago images 1069066036
News

Draft Order 2026: Neues Team an 1! Bears springen weit

  • 11.11.2025
  • 10:40 Uhr
imago images 1069065000
News

"Houdini" Williams verzaubert die Bears

  • 11.11.2025
  • 10:39 Uhr
imago images 1068339712
News

Parsons-Trade: Cowboys verankerten "Giftpillen"-Klausel

  • 11.11.2025
  • 10:27 Uhr
Brian Daboll
News

Giants ziehen Konsequenzen: Daboll muss gehen

  • 11.11.2025
  • 10:21 Uhr
imago images 1069068549
News

Wann kommt die NFL das nächste Mal nach Deutschland?

  • 11.11.2025
  • 10:20 Uhr