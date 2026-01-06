Matt Ryan kehrt wie erwartet zu den Atlanta Falcons zurück. Für den neuen Posten gibt er seinen Job als Experte bei "CBS" auf. Die Atlanta Falcons haben es offiziell gemacht. Matt Ryan übernimmt den Posten des President of Football bei der Franchise aus der NFC South. Der einstige Star-Quarterback nimmt seine Arbeit sofort auf und wird alle Football-Belange verantworten, wie es in der Mitteilung heißt. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

New England Patriots: MVP? Die unglaublichen Zahlen von Drake Maye Ryan arbeitet demnach eng mit Owner Arthur Blank und President/CEO Greg Beadles zusammen. Er soll die Suche nach einem neuen Head Coach und einem neuen General Manager vorantreiben. Hier werden Nachfolger für die entlassenen Raheem Morris und Terry Fontenot gesucht. "Während seiner bemerkenswerten 14-jährigen Karriere in Atlanta machten Matts Führungsqualitäten, seine Detailgenauigkeit, sein Spielverständnis und sein unnachgiebiger Siegeswille ihn zum erfolgreichsten Spieler in der Geschichte unserer Franchise", wird Blank zitiert.

Ryan kehrt zu Falcons zurück: "Chance meines Lebens" Ryan, der am Samstagmorgen die Zusage gegeben haben soll, betonte: "Arthur hat mir vor fast 20 Jahren die Chance meines Lebens gegeben, und heute hat er es wieder getan." Er sei immer ein Falcon geblieben, auch wenn der 40-Jährige nach 14 Jahren in Atlanta noch eine Saison bei den Indianapolis Colts dranhängte und zuletzt drei Jahre für den TV-Sender "CBS" arbeitete. Diesen Job gibt er auf, womit "Matty Ice" sich kein Beispiel an Tom Brady nimmt. Der "GOAT" fungiert derzeit nicht nur als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders, sondern auch als NFL-Spielanalyst für den TV-Sender "Fox". In einem "CBS"-Statement wird Ryan so zitiert: "Ich möchte allen beim unglaublichen Team von CBS Sports danken. Ich habe meine drei Jahre dort geliebt und war wirklich dankbar für die Unterstützung." Dort habe er Freunde fürs Leben gewonnen. NFL-Insider Tom Pelissero schrieb zu Ryans neuer Rolle, es handele sich keineswegs um einen Nebenjob. Vielmehr werde der MVP der Saison 2016 eine ähnlich starke Stimme sein, wie es John Elway über ein Jahrzehnt lang bei den Denver Broncos war. Der zweimalige Super-Bowl-Champion hatte bei der Franchise aus Colorado von 2011 an zehn Jahre lang als General Manager und darüber hinaus elf Jahre lang als Executive Vice President of Football Operations fungiert, war danach ein Jahr lang externer Berater.

