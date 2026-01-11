Chicago gelingt das siebte Comeback nach Rückstand in den letzten zwei Minuten. Dabei sehen die Green Bay Packers zwischenzeitlich als sicherer Sieger aus. Chicagos Comeback-Kings haben wieder zugeschlagen. 103 Sekunden vor Schluss führte Quarterback Caleb Williams seine Bears zum nicht mehr für möglich geglaubten Sieg gegen den großen Rivalen Green Bay Packers. Die Mannschaft von Head Coach Ben Johnson gewann nach 25 Punkten im Schlussviertel mit 31:27 (3:7, 0:14, 3:0, 25:6) und zog damit in die Divisional Round der NFL-Playoffs ein. Es war der erst zweite Sieg in einem Playoff-Duell für die Bears gegen die Packers, der erste stammt aus dem Jahr 1941. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Packers-Fehlschuss läutet Comeback ein Williams' Pass 103 Sekunden vor Ende der Partie auf DJ Moore bescherte den Bears ein 15-Punkte-Comeback. Letztmals hatten die New England Patriots um Tom Brady solch einen Rückstand in den Playoffs aufgeholt - im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons. Die Bears ließen in den ersten zwei Vierteln zahlreiche Chancen aus, brachten vierte Versuche nicht an den Mann. Green Bay, insbesondere Quarterback Jordan Love wusste dies zu nutzen, ihm reichten 9 Pässe in Hälfte eins, um 3 Touchdowns zu erzielen. Doch auch die Packers leisteten sich einen Fehler bzw. einen Fehlschuss, der sie noch teuer zu stehen kam. Brandon McManus verfehlte seinen Field-Goal-Versuch aus 55 Yards mit Ablauf der Uhr, es blieb somit beim 21:3-Halbzeitstand.

