NFL Playoffs 2026

NFL Playoffs: Chicagos Comeback-Könige - völlig irre Schlussphase bringt Sieg gegen Green Bay Packers

  • Veröffentlicht: 11.01.2026
  • 06:03 Uhr
  • ran.de

Chicago gelingt das siebte Comeback nach Rückstand in den letzten zwei Minuten. Dabei sehen die Green Bay Packers zwischenzeitlich als sicherer Sieger aus.

Chicagos Comeback-Kings haben wieder zugeschlagen. 103 Sekunden vor Schluss führte Quarterback Caleb Williams seine Bears zum nicht mehr für möglich geglaubten Sieg gegen den großen Rivalen Green Bay Packers.

Die Mannschaft von Head Coach Ben Johnson gewann nach 25 Punkten im Schlussviertel mit 31:27 (3:7, 0:14, 3:0, 25:6) und zog damit in die Divisional Round der NFL-Playoffs ein. Es war der erst zweite Sieg in einem Playoff-Duell für die Bears gegen die Packers, der erste stammt aus dem Jahr 1941.

Packers-Fehlschuss läutet Comeback ein

Williams' Pass 103 Sekunden vor Ende der Partie auf DJ Moore bescherte den Bears ein 15-Punkte-Comeback. Letztmals hatten die New England Patriots um Tom Brady solch einen Rückstand in den Playoffs aufgeholt - im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons.

Die Bears ließen in den ersten zwei Vierteln zahlreiche Chancen aus, brachten vierte Versuche nicht an den Mann. Green Bay, insbesondere Quarterback Jordan Love wusste dies zu nutzen, ihm reichten 9 Pässe in Hälfte eins, um 3 Touchdowns zu erzielen.

Doch auch die Packers leisteten sich einen Fehler bzw. einen Fehlschuss, der sie noch teuer zu stehen kam. Brandon McManus verfehlte seinen Field-Goal-Versuch aus 55 Yards mit Ablauf der Uhr, es blieb somit beim 21:3-Halbzeitstand.

Drei Bears-Touchdowns im Schlussviertel

Anderes Bild zumindest nach der Pause: Die Bears ließen defensiv fast nichts mehr zu. Green Bays Offense musste gleich dreimal in den ersten vier Drives mit Three and Out das Feld verlassen.

Allerdings dauerte es bis ins Schlussviertel, ehe die Bears ihren ersten Touchdown erzielten. Als Matthew Goldon Jordan Loves vierten Touchdown-Pass fing, schien das Pendel wieder zu Gunsten der Packers zu schlagen, ein weiteres verschossenes Field Goal von McManus sowie der davor erzielte Touchdown von Olamide Zaccheus inklusive Two-Point-Conversion gaben den Bears einen zusätzlichen Schub.

Die Bears erwarten in der Divisional Round nun die Philadelphia Eagles oder Los Angeles Rams im Soldier Field. Sollte sie Philly gegen die San Francisco 49ers durchsetzen, ist der Gegner Philadelphia, gewinnen die 49ers, kommt es für Chicago zum Wiedersehen mit San Francisco.

