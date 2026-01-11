Die Los Angeles Rams stehen nach einem Zittersieg in der Divisional Round der NFL-Playoffs. Gegen Carolina verspielen sie eine 14-Punkte-Führung.

Die Los Angeles Rams haben sich als erstes Team aus der Wild Card Runde für die Divisional Runde der NFL-Playoffs qualifiziert. Der Champion der Saison 2021 gewann sein Duell bei den Carolina Panthers mit 34:31 (7:0, 10:14, 3:3, 14:14).

Der Gegner der Rams steht noch nicht fest. Je nach Ausgang der Partien Chicago Bears gegen Green Bay Packers und Philadelphia Eagles gegen San Francisco 49ers stehen zudem die Seattle Seahawks – als NFC-Sieger direkt für die Divisional Round qualifiziert – als mögliche Gegner bereit.

MVP-Kandidat Matthew Stafford war im entscheidenden Moment zur Stelle, als er 38 Sekunden vor Schluss Tight End Colby Parkinson für einen 19-Yard-Touchdown bediente. Zwischenzeitlich hatte der 37 Jahre alte Quarterback 8 Pässe in Folge nicht an den Mann gebracht und bis zum zwischenzeitlichen 27:24 durch Kyren Williams nur 4 von 15 mit einer Interception.