NFL Playoffs 2026

NFL Playoffs: Los Angeles Rams überstehen Panthers-Aufholjagd - Stafford liefert

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 04:50 Uhr
  • ran.de

Die Los Angeles Rams stehen nach einem Zittersieg in der Divisional Round der NFL-Playoffs. Gegen Carolina verspielen sie eine 14-Punkte-Führung.

Die Los Angeles Rams haben sich als erstes Team aus der Wild Card Runde für die Divisional Runde der NFL-Playoffs qualifiziert. Der Champion der Saison 2021 gewann sein Duell bei den Carolina Panthers mit 34:31 (7:0, 10:14, 3:3, 14:14).

Der Gegner der Rams steht noch nicht fest. Je nach Ausgang der Partien Chicago Bears gegen Green Bay Packers und Philadelphia Eagles gegen San Francisco 49ers stehen zudem die Seattle Seahawks – als NFC-Sieger direkt für die Divisional Round qualifiziert – als mögliche Gegner bereit.

MVP-Kandidat Matthew Stafford war im entscheidenden Moment zur Stelle, als er 38 Sekunden vor Schluss Tight End Colby Parkinson für einen 19-Yard-Touchdown bediente. Zwischenzeitlich hatte der 37 Jahre alte Quarterback 8 Pässe in Folge nicht an den Mann gebracht und bis zum zwischenzeitlichen 27:24 durch Kyren Williams nur 4 von 15 mit einer Interception.

1941: Der letzte Playoffsieg der Bears gegen die Packers

Stafford verletzt sich an der Wurfhand

Stafford hatte sich kurz vor Ende des zweiten Viertels den Daumen der Wurfhand am Arm von Panthers-Linebacker D.J. Wonnum lädiert. Es folgten die Pässe ins Nicht, zudem der abgefangene.

Dabei waren die Rams gut gestartet. Puka Nacua mit zwei Touchdowns brachte L.A. früh auf Kurs. Der Wide Receiver fing seine ersten sechs Pässe, zwei davon für Touchdowns, wobei der zweite als Rushing Touchdown gewertet wurde, da der Pass nach hinten geworfen wurde.

Aber Carolina fand nach dem zwei-Touchdown-Rückstand ins Spiel und Touchdown-Läufe von Chuba Hubbard zum 7:14 und 24:20 und Bryce Young zum 14:17 brachten den NFC-South-Champion zwischenzeitlich in Führung.

