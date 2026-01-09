Die Playoffs in der NFL stehen vor der Tür, nur noch 14 Teams spielen im Postseason-Turnier mit. Doch was wird passieren? ran wirft einen Blick in die Glaskugel. Von Kai Esser Die Regular Season ist vorbei, die Uhren stehen wieder auf Null. Wenn die Playoffs der NFL an diesem Wochenende starten, dann beginnt ein völlig neues Turnier. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Wie in jedem Jahr passieren in jenem Turnier völlig unvorhergesehene Dinge. ran hat zu jedem Spiel einen Hot Take parat.

- Anzeige -

- Anzeige -

Los Angeles Rams @ Carolina Panthers: Panthers als Favoritenschlächter Die Carolina Panthers haben während der Regular Season wahrlich keine Bäume ausgerissen. Am Ende standen acht Siegen neun Niederlagen gegenüber, seit Woche sieben wartet Carolina auf zwei Siege in Folge. Bereits in jener Regular Season empfingen die Panthers die Los Angeles Rams, die damals noch höher favoritisiert waren als aktuell - und Carolina gewann das Spiel dank dreier Turnover des MVP-Kandidaten Matthew Stafford. Kommentar: Die Lions müssen McDaniel als Coach holen

Atlanta, Baltimore, New York: Die attraktivsten offenen Trainerposten Die Panthers, die bereits zwei Spiele als haushoher Underdog gewannen, stellen dem Favoriten aus dem Westen erneut ein Bein und gewinnen die Partie, weil Stafford erneut zu sorglos mit dem Ball umgeht und mit Kevin Dotson der wohl wichtigste Offensive Liner fehlt. Und vor allem: Der in seinen Leistungen eher diskrete Bryce Young wird der beste Quarterback des Spiels sein.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Green Bay Packers @ Chicago Bears: Caleb Williams on target Die Offense der Chicago Bears bestand vor allem aus zwei Geschichten in dieser Regular Season: Das Laufspiel ist überragend und die Highlight-Plays von Caleb Williams lassen Bears-Fans staunen. Allerdings macht eine Statistik Sorgen in Illinois: die Passgenauigkeit. Williams bringt nur 58 Prozent seiner Pässe an. Das wird sich jedoch gegen die Green Bay Packers in Williams' Playoff-Debüt ändern. Der Second Year Quarterback wird in der Kälte des Soldier Fields gegen eine angeschlagene Defense der Packers im Schnitt drei von vier Pässen anbringen und die Defense des Erzrivalen damit lange auf dem Feld halten. Das wird am Ende den Ausschlag für den ersten Playoff-Sieg der Bears seit 2010 geben.

Buffalo Bills @ Jacksonville Jaguars: No Cook, No Party! Die Buffalo Bills gelten trotz nur Platz zwei in der AFC East und Platz sechs in der AFC insgesamt als das gefährlichste Team der AFC-Seite. Mit Josh Allen haben sie zudem einen Top-Performer in der Postseason. Das ist zwar auch in dieser Saison nicht anders, allerdings brauchen die Bills neben einem starken Allen auch einen starken James Cook. Den Rushing Champ der Saison werden die Jacksonville Jaguars jedoch aus dem Spiel nehmen. Cook wird gegen eine starke Laufverteidigung der Jags keine 50 Rushing Yards und gerade so drei Yards pro Lauf zustande bringen - der Schlüssel zum Sieg für die Mannen aus Florida, die zum zweiten Mal gegen die Bills in den Playoffs gewinnen werden. Für die Bills wird es die neunte Playoff-Auswärtsniederlage in Folge.

NFL Playoffs 2026 - Quarterback Ranking vor Wild Card Round: Altmeister an der Spitze 1 / 15 © 2023 Getty Images NFL: Quarterback-Ranking vor der Wild Card Round

Die Regular Season der NFL ist zu Ende, nur noch 14 Starting Quarterbacks sind dabei. ran zeigt das Ranking der Spielmacher vor dem Start der Playoffs in dieser Saison. Hinweis: Das Ranking bezieht sich auf die Leistungen der aktuellen Saison, die Playoff-Erfahrung und den Erfolg in der Postseason.

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn © ZUMA Press Wire Platz 14: Bryce Young (Carolina Panthers)

Nachdem Bryce Young zwischenzeitlich ein Leistungshoch hatte, war er in den vergangenen beiden Spielen wieder mehr als unterdurchschnittlich. Die Carolina Panthers haben sich in die Playoffs gemogelt und haben nun die Los Angeles Rams zu Gast. Was Hoffnung macht: Die Panthers haben die Rams in dieser Saison bereits an Ort und Stelle besiegt - dank eines Game Winning Drives von Young ... © UPI Photo Platz 13: Caleb Williams (Chicago Bears)

Warum Williams nur an Platz 13 ist? Wie sich zur Überraschung von absolut niemandem herausstellte, braucht der Spielmacher der Chicago Bears sein Laufspiel und seine Offensive Line, um Plays machen zu können. Hat er das nicht, dann bringt er eben nur die Hälfte seiner Pässe für ein paar Flash Plays an. Zudem ist es sein Playoff-Debüt - die Postseason ist nochmal etwas ganz Anderes. © ZUMA Press Wire Platz 12: C.J. Stroud (Houston Texans)

Wir wissen nicht, was wir mit der Offense der Houston Texans und speziell C.J. Stroud machen sollen. Ab und zu lässt er aufblitzen, was ihn in der Saison 2023 so unfassbar stark gemacht hat, kurz darauf ist es wieder weg. Die Texans sind ein defensiv-fokussiertes Team, aber aufgrund seiner durchaus vorhandenen Playoff-Erfahrung steht er vor Williams. © Imagn Images Platz 11: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Der mit Abstand erfahrenste Playoff-Quarterback in diesem Jahr. Warum ist er trotzdem nur auf Platz elf? Erfahrung bringt auch oft Alter mit sich und wenn die Steelers auch dank starker Leistungen von Rodgers zuletzt überhaupt erst in den Playoffs sind: Dort ist "A-Rod" nicht als der ultimative Clutch Player bekannt. Das Matchup gegen die dominante Defense der Texans wird hart für ihn. © Getty Images Platz 10: Bo Nix (Denver Broncos)

Nicht einmal gegen die Backups der Los Angeles Chargers konnte Bo Nix mit seiner Offense glänzen. Die Denver Broncos gewinnen die Spiele, aber die Art und Weise ist nicht sonderlich nachhaltig in den Playoffs. Alldem zum Trotz: Sie stehen jetzt schon in der Divisional Round - und das verdient. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass das nur bedingt mit Nix zu tun hat. © 2025 Getty Images Platz 9: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Seit Woche elf spielt Sam Darnold nur noch unterdurchschnittlichen Football. Ein Passer Rating nahe der 80. Die Seattle Seahawks wären wohl einstimmig Top-Favorit auf den Super Bowl, wenn man nicht die stete "Angst" haben müsste, dass Darnold seinem Team das Spiel verliert. Zudem: Er wartet noch auf seinen ersten Playoff-Sieg. Deshalb nur Platz neun. © UPI Photo Platz 8: Jordan Love (Green Bay Packers)

Es ist unheimlich schwer, Jordan Love aktuell einzuschätzen in diesem Ranking, da er sich gegen die Bears verletzte und nur knapp ein Viertel auf dem Feld stand. Die Leistungen davor waren gut, aber die Playoffs sind eine andere Hausnummer. Immerhin: Bei seinem ersten Playoff-Spiel bei den Dallas Cowboys überragte er, die große Bühne scheint ihm also nichts auszumachen. © ZUMA Press Wire Platz 7: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Seit anderthalb Halbzeiten der NFL-Saison hat Jalen Hurts keinen pass mehr an den Mann gebracht. Klingt fake, ist aber wahr. Der einzige Grund, wieso Hurts in diesem Ranking so weit oben ist, ist die Playoff-Erfahrung von zwei Super Bowls und einem dazugehörigen MVP-Titel. Andernsfalls würde er sich mit Young um Platz 14 streiten, man muss es so hart sagen. © Imagn Images Platz 6: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Justin Herbert ist der wahrscheinlich einzige Grund, wieso diese Offense der Chargers überhaupt in die Nähe der Playoffs gekommen ist, geschweige denn rein. Warum trotzdem nur Platz sechs? In seinen bisherigen beiden Playoff-Spielen hat er schlichtweg versagt. Kann er gegen die New England Patriots seinen ersten Sieg holen? © 2025 Getty Images Platz 5: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Eins dieser beiden Spiele verlor er gegen Trevor Lawrence und die Jaguars. Nach 0:28-Rückstand kamen die Jaguars zurück und gewannen das Spiel noch. Gepaart mit den überragenden Leistungen der vergangenen Wochen - Lawrence war gemeinsam mit höchstens Drake Maye der beste QB der Liga - macht das Platz fünf. © Imagn Images Platz 4: Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Nach zwei absoluten Highlight-Spielen mit jeweils fünf Touchdowns wurden Brock Purdy gegen die Seahawks wieder die Grenzen aufgezeigt. Gegen die beste Defense der Liga kann das schon mal passieren, die Frage ist nur, ob Purdy sich gegen die ebenfalls starke Defense der Eagles neu sortieren und die Fehler ausmerzen kann. © Imagn Images Platz 3: Drake Maye (New England Patriots)

In fast jeder Statistik, abgesehen von Touchdowns, war Maye der beste Quarterback der Liga in der Regular Season. Allerdings: Die Playoffs sind auch für den MVP-Kandidaten Neuland. Er wäre nicht der erste junge Star, der in seiner ersten Postseason nicht in der Lage ist, seine Bestleistung abzurufen. © Imagn Images Platz 2: Josh Allen (Buffalo Bills)

Auch wenn Josh Allen bisher noch ohne Auswärtssieg in den Playoffs ist: Alleine seine Erfahrung und seine Qualität schiebt ihn vor Maye. Und wenn man ehrlich ist: Die wenigsten Niederlagen in den Playoffs - um nicht zu sagen fast keine - geht auf die Kappe von Allen. Allerdings ist ordentlich Druck auf dem Kessel: Ohne die Chiefs, Ravens und Bengals müssen die Bills nun liefern. © Newscom World Platz 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Playoff-Erfahrung, ein Super-Bowl-Ring und eine fantastische Regular Season ergeben Platz eins im QB Ranking vor der Wild Card Round. Matthew Stafford hat in seiner langen Karriere bereits einiges, um nicht zu sagen fast alles, gesehen. Das Spiel gegen die Panthers kann er als eine Art Rehabilitation sehen, da er das Aufeinandertreffen in der Regular Season gänzlich verdorben hat.

- Anzeige -

- Anzeige -

San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles: Jalen "Playoff" Hurts Die vergangenen Auftritte von Jalen Hurts und speziell der Offense der Philadelphia Eagles waren nicht nur schwach, sie waren regelrecht zum Abgewöhnen. Die Defense hat dafür gesorgt, dass die Eagles letztlich ungefährdet in die Playoffs einzogen. In der Postseason sieht das jedoch anders aus. Die Zahlen zeigen: Hurts dreht ab Januar bei seinen Werten auf, bei seinen beiden jüngsten Playoff Runs hatte er jeweils ein Passer Rating von über 100 und brachte mehr als 70 Prozent seiner Pässe an. Hohe Ziele: Jerry Jones will noch mindestens drei Super Bowls gewinnen

NFL: Commanders-Star nach Verkehrskontrolle in Ohio verhaftet Gegen eine von Verletzungen geplagte Defense der San Francisco 49ers dürfte ein Hurts in Playoff-Form glänzen können, wenn das Laufspiel um Saquon Barkley das hält, was es angesichts des Personals von San Francisco verspricht. Hurts sorgt mit Pass- und Laufspiel für über 400 Yards!

Los Angeles Chargers @ New England Patriots: Justin Herbert sieht Geister Egal wie gut oder schlecht Justin Herbert bisher in der regulären Saison performt hat, in den Playoffs gab es bisher immer auf die Nase. Bei seinem Debüt 2022 vergaben er und die Los Angeles Chargers eine 28:0-Führung und verloren noch, zwei Jahre später warf er vier Interceptions gegen die Houston Texans. Genau das wird auch wieder in seinen Kopf kommen, sobald die New England Patriots den ersten Turnover forcieren. Während der designierte MVP Drake Maye genau so cool agiert wie in der Regular Season, denkt Herbert wieder an die beiden Traumata aus den beiden vorigen Wild-Card-Runden. Die Chargers halten das Spiel zwar bis zum Ende eng, Herbert wird das Spiel für seine Farben jedoch am Ende durch einen Pick Six verlieren.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL: Amtszeiten der aktiven Head Coaches - Die Nummer zwei ist raus 1 / 29 © Imago Die Amtszeiten der aktuellen Head Coaches in der NFL

Nach 18 Jahren trennen sich die Wege von Head Coach John Harbaugh und den Baltimore Ravens. Harbaugh war die Nummer zwei der dienstältesten Coaches bei den aktuellen NFL-Teams. ran blickt auf die Amtsdauer der aktiven NFL-Cheftrainer. (Stand: 7. Januar 2026) © Getty Images 5 NFL-Teams aktuell ohne Head Coach

Nach der Entlassung von John Harbaugh bei den Baltimore Ravens sind aktuell fünf NFL-Teams auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Harbaugh war seit 2008 Cheftrainer der Ravens - und damit bis zu seiner Entlassung die Nummer zwei der dienstältesten Head Coaches in der Liga. Neben den Ravens haben aktuell auch die Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Cleveland Browns und Las Vegas Raiders noch keinen neuen Head Coach für die kommende Saison. © 2025 Getty Images 27. Platz: Mike Kafka

• Team: New York Giants

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 2-5

• Vorherige Stationen: Giants-OC (2022-2025) © Icon Sportswire 26. Platz: Mike McCoy

• Team: Tennessee Titans

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 2-9

• Vorherige Stationen: Broncos-OC (2009-2012), Chargers-HC (2013-2016), Broncos-OC (2017), Cardinals-OC (2018) © Imagn Images 20. Platz (geteilt): Aaron Glenn

• Team: New York Jets

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 3-14

• Vorherige Stationen: Lions-DC (2021-2024) © Imagn Images 20. Platz (geteilt): Kellen Moore

• Team: New Orleans Saints

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 6-11

• Vorherige Stationen: Cowboys-OC (2019-2022), Chargers-OC (2023), Eagles-OC (2024) © Imagn Images 20. Platz (geteilt): Brian Schottenheimer

• Team: Dallas Cowboys

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 7-9-1

• Vorherige Stationen: Jets-OC (2006-2011), Rams-OC (2012-2014), Georgia-OC (2015), Seahawks-OC (2018-2020), Cowboys-OC (2023-2024) © 2026 Getty Images 20. Platz (geteilt): Ben Johnson

• Team: Chicago Bears

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 11-6

• Vorherige Stationen: Lions-OC (2022-2024) © 2025 Getty Images 20. Platz (geteilt): Liam Coen

• Team: Jacksonville Jaguars

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 13-4

• Vorherige Stationen: Maine-OC (2016-2017), Kentucky-OC (2021), Rams-OC (2022), Kentucky-OC (2023), Buccaneers-OC (2024) © ZUMA Press Wire 20. Platz (geteilt): Mike Vrabel

• Team: New England Patriots

• Im Amt seit: 2025

• Regular-Season-Bilanz: 14-3

• Vorherige Stationen: Texans-DC (2017), Titans-HC (2018-2023) © USA TODAY Network 16. Platz (geteilt): Dave Canales

• Team: Carolina Panthers

• Im Amt seit: 2024

• Regular-Season-Bilanz: 13-21

• Vorherige Stationen: Buccaneers-OC (2023) © USA TODAY Network 16. Platz (geteilt): Dan Quinn

• Team: Washington Commanders

• Im Amt seit: 2024

• Regular-Season-Bilanz: 17-17

• Vorherige Stationen: Cowboys-DC (2021-2023) © USA TODAY Network 16. Platz (geteilt): Jim Harbaugh

• Team: Los Angeles Chargers

• Im Amt seit: 2024

• Regular-Season-Bilanz: 22-12

• Vorherige Stationen: 49ers-HC (2011-2014), HC Michigan Wolverines (2015-2023) © Icon Sportswire 16. Platz (geteilt): Mike Macdonald

• Team: Seattle Seahawks

• Im Amt seit: 2024

• Regular-Season-Bilanz: 24-10

• Vorherige Stationen: Ravens-DC (2022-2023) © USA TODAY Network 13. Platz (geteilt): Shane Steichen

• Team: Indianapolis Colts

• Im Amt seit: 2023

• Regular-Season-Bilanz: 25-26

• Vorherige Stationen: Chargers-OC (2019-2020), Eagles-OC (2021-2022) © NurPhoto 13. Platz (geteilt): Sean Payton

• Team: Denver Broncos

• Im Amt seit: 2023

• Regular-Season-Bilanz: 32-19

• Vorherige Stationen: Giants-OC (2000-2002), Saints-HC (2006-2021) © ZUMA Wire 13. Platz (geteilt): DeMeco Ryans

• Team: Houston Texans

• Im Amt seit: 2023

• Regular-Season-Bilanz: 32-19

• Vorherige Stationen: 49ers-DC (2021-2022) © Getty Images 10. Platz (geteilt): Todd Bowles

• Team: Tampa Bay Buccaneers

• Im Amt seit: 2022

• Regular-Season-Bilanz: 35-33

• Vorherige Stationen: Dolphins-HC (2011, interimsweise für drei Spiele), Eagles-DC (2012), Cardinals-DC (2013-2014), Jets-HC (2015-2018), Bucs-DC (2019-2021) © Getty Images 10. Platz (geteilt): Mike McDaniel

• Team: Miami Dolphins

• Im Amt seit: 2022

• Regular-Season-Bilanz: 35-33

• Vorherige Stationen: 49ers-OC (2021) © Getty Images 10. Platz (geteilt): Kevin O'Connell

• Team: Minnesota Vikings

• Im Amt seit: 2022

• Regular-Season-Bilanz: 43-25

• Vorherige Stationen: Commanders-OC (2019, damals noch Washington Redskins), Rams-OC (2020-2021) © Getty Images 8. Platz (geteilt): Dan Campbell

• Team: Detroit Lions

• Im Amt seit: 2021

• Regular-Season-Bilanz: 48-36-1

• Vorherige Stationen: Dolphins-HC (2015) © Getty Images 8. Platz (geteilt): Nick Sirianni

• Team: Philadelphia Eagles

• Im Amt seit: 2021

• Regular-Season-Bilanz: 59-26

• Vorherige Stationen: Colts-OC (2018-2020) © Getty Images 6. Platz (geteilt): Zac Taylor

• Team: Cincinnati Bengals

• Im Amt seit: 2019

• Regular-Season-Bilanz: 52-63-1

• Vorherige Stationen: Dolphins-OC (2015, interimsweise für fünf Spiele), Rams-QB-Coach (2018) © Getty Images 6. Platz (geteilt): Matt LaFleur

• Team: Green Bay Packers

• Im Amt seit: 2019

• Regular-Season-Bilanz: 76-40-1

• Vorherige Stationen: Rams-OC (2017), Titans-OC (2018) © Getty Images 3. Platz (geteilt): Kyle Shanahan

• Team: San Francisco 49ers

• Im Amt seit: 2017

• Regular-Season-Bilanz: 82-67

• Vorherige Stationen: Texans-OC (2008-2009), Commanders-OC (2010-2013, damals noch Washington Redskins), Browns-OC (2014), Falcons-OC (2015-2016) © Getty Images 3. Platz (geteilt): Sean McVay

• Team: Los Angeles Rams

• Im Amt seit: 2017

• Regular-Season-Bilanz: 92-57

• Vorherige Stationen: Commanders-OC (2014-2016, damals noch Washington Redskins) © Getty Images 3. Platz (geteilt): Sean McDermott

• Team: Buffalo Bills

• Im Amt seit: 2017

• Regular-Season-Bilanz: 98-50

• Vorherige Stationen: Eagles-DC (2009-2010), Panthers-DC (2011-2016) © Getty Images 2. Platz: Andy Reid

• Team: Kansas City Chiefs

• Im Amt seit: 2013

• Regular-Season-Bilanz: 149-64

• Vorherige Stationen: Packers (Assistant-O-Line-Coach, TE-, QB-Coach, Assistant-HC; 1992-1998), Eagles-HC (1999-2012) © Getty Images 1. Platz: Mike Tomlin

• Team: Pittsburgh Steelers

• Im Amt seit: 2007

• Regular-Season-Bilanz: 193-114-2

• Vorherige Stationen: Vikings-DC (2006)