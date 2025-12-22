NFL: Miami Dolphins – Mike McDaniel soll bleiben – Tua Tagovailoa zu den Las Vegas Raiders?

Die Miami Dolphins ziehen Konsequenzen aus der einmal mehr enttäuschenden Saison. Dabei sorgt die Franchise aber für eine Überraschung.

Die Miami Dolphins haben die Playoffs verpasst. Mal wieder. Zum zweiten Mal in Folge hat es trotz großer Ambitionen nicht für die Postseason gereicht.

In der NFL bedeutet das in der Regel, dass Konsequenzen gezogen werden. Vor allem dann, wenn sich das fehlerhafte Muster wiederholt. Doch Head Coach Mike McDaniel soll das Team in die Saison 2026 führen, wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet. Es wäre seine vierte Spielzeit mit den Dolphins.

Wie es heißt, genießt McDaniel die volle Rückendeckung von Besitzer Stephen Ross. "Die beiden sind eng. Die Dolphins wollen, dass er Erfolg hat uns sie glauben daran", sagte Rapoport.

Was weniger überrascht: Die Zeit von Tua Tagovailoa bei den Dolphins ist angeblich abgelaufen. Der 27-Jährige war vor Week 16 auf die Bank verbannt worden.

Das Problem bei ihm: Die Dolphins hatten Tagovailoa im Sommer 2024 einen Mega-Vertrag gegeben. Und der wird Miami bei einer Trennung schmerzen.