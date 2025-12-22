NFL
NFL: Miami Dolphins – Mike McDaniel soll bleiben – Tua Tagovailoa zu den Las Vegas Raiders?
- Veröffentlicht: 22.12.2025
- 21:04 Uhr
- Andreas Reiners
Die Miami Dolphins ziehen Konsequenzen aus der einmal mehr enttäuschenden Saison. Dabei sorgt die Franchise aber für eine Überraschung.
Die Miami Dolphins haben die Playoffs verpasst. Mal wieder. Zum zweiten Mal in Folge hat es trotz großer Ambitionen nicht für die Postseason gereicht.
In der NFL bedeutet das in der Regel, dass Konsequenzen gezogen werden. Vor allem dann, wenn sich das fehlerhafte Muster wiederholt. Doch Head Coach Mike McDaniel soll das Team in die Saison 2026 führen, wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet. Es wäre seine vierte Spielzeit mit den Dolphins.
Wie es heißt, genießt McDaniel die volle Rückendeckung von Besitzer Stephen Ross. "Die beiden sind eng. Die Dolphins wollen, dass er Erfolg hat uns sie glauben daran", sagte Rapoport.
Was weniger überrascht: Die Zeit von Tua Tagovailoa bei den Dolphins ist angeblich abgelaufen. Der 27-Jährige war vor Week 16 auf die Bank verbannt worden.
Das Problem bei ihm: Die Dolphins hatten Tagovailoa im Sommer 2024 einen Mega-Vertrag gegeben. Und der wird Miami bei einer Trennung schmerzen.
Dolphins und Tagovailoa: Wie schmerzhaft wird die Trennung?
Wie sehr, hängt von der Art der Trennung ab.
Rapoport zählt die Optionen auf: "Sie könnten ihn schlicht entlassen und über die nächsten beiden Spielzeiten 99 Millionen Dollar an Dead Cap schlucken – so wie es die Broncos mit Russell Wilson gemacht haben. Sie könnten versuchen, ihn zu traden und dabei einen Teil dieses Geldes zu übernehmen, was ihre bevorzugte und vielleicht auch wahrscheinlichste Lösung ist. Oder sie könnten ihn behalten, allerdings zu einem extrem hohen Gehalt – wobei ich sagen würde, dass dieses Szenario eher unwahrscheinlich ist."
Als möglicher Trade-Partner werden die Las Vegas Raiders genannt.
Allerdings wäre das kein Deal wie jeder andere, denn einen verletzungsanfälligen Quarterback, der an der Spitze der Rangliste für Interceptions steht, wird man nicht los, ohne Zugeständnisse zu machen. Wie die aussehen, machen die Teams in der Offseason unter sich aus.