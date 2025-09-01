American Football
NFL: Miami Dolphins verkünden Kapitäne - Team-Klatsche für Star-Receiver Tyreek Hill
- Veröffentlicht: 01.09.2025
- 18:35 Uhr
- Daniel Kugler
Die Spieler der Miami Dolphins ziehen Konsequenzen aus der turbulenten Offseason: Star-Wide Receiver Tyreek Hill ist erstmals seit seinem Trade kein Team-Kapitän.
Das Team der Miami Dolphins zieht Konsequenzen.
Wie die Franchise bekanntgab, ist Tyreek Hill in der NFL-Saison 2025 kein Kapitän mehr.
Quarterback Tua Tagovailoa, Center Aaron Brewer und Fullback Alec Ingold wurden von den Spielern als Kapitäne der Offensive für die neue Spielzeit gewählt. Linebacker Jordyn Brooks, Defensive Tackle Zach Sieler und Edge Rusher Bradley Chubb wurden für die Defense ausgewählt.
Tagovailoa, Ingold und Sieler sind alle bereits seit dem letzten Jahr Kapitäne. Es ist bereits Tagovailoas viertes Jahr als Kapitän und Ingolds drittes Mal in dieser Rolle.
"Ich bin dieses Jahr insgesamt wirklich begeistert vom ganzen Wahlprozess", sagte Head Coach Mike McDaniel. "Dieses Team war deutlich geschlossener, und der Fokus auf diese sechs Jungs war sehr klar – sie haben überragend viele Stimmen bekommen. Uns ging es darum, das Kapitänsamt denjenigen zu übertragen, die es sich Tag für Tag verdient haben. Das Beeindruckendste für mich ist dabei, dass dieses Team genau weiß, von wem es geführt werden möchte."
Von Hill nicht mehr. Er ist erstmals seit seinem Trade zu den Dolphins 2022 nicht gewählt worden.
Das Wichtigste in Kürze
Der Star-Receiver sagte im Mai, dass er es nicht verdiene, Kapitän der Dolphins zu sein. Hill war in seinen ersten drei Spielzeiten in Miami jeweils Kapitän, sagte jedoch, er müsse sich nach der Saison 2024, in der seine Produktivität nachließ, "beweisen".
Damit zeigte sich "Cheetah" einsichtig, nachdem er am Ende der Saison kurzum erklärt hatte, dass er das Team verlassen wolle - einen Trade forderte er offiziell aber nicht.
Der 31-Jährige entschuldigte sich zwar, doch um das Vertrauen des Teams zurückzugewinnen, muss er nun ohne das "C" auf seiner Brust auskommen.