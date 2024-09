NFL: Miami setzt Tagovailoa auf die Verletztenliste

Nach seiner dritten Gehirnerschütterung in drei Jahren wird Footballstar Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins für einige Zeit ausfallen. Die NFL-Franchise aus Florida setzte ihren Quarterback am Dienstag auf die Verletztenliste. Damit wird Tagovailoa seinem Team mindestens vier Wochen fehlen, der 26-Jährige könnte frühestens am 27. Oktober gegen die Arizona Cardinals auf das Feld zurückkehren.