Der neue Giants-Cheftrainer John Harbaugh sorgt bei US-Präsident Donald Trump für Begeisterung. Von Franziska Wendler Die New York Giants haben mit John Harbaugh ihren neuen Head Coach präsentiert. Eine Wahl, die vor allem bei US-Präsident Donald Trump für Begeisterung sorgt. Vor US-Reportern erklärte der Politiker, "Big Blue" bekäme in Harbaugh einen "großartigen Trainer". Bereits zuvor hatte Trump die Verantwortlichen der Franchise dazu angehalten, den früheren Cheftrainer der Baltimore Ravens zu engagieren. Kurze Zeit später wurde das Engagement bekannt, Harbaugh unterschreibt für fünf Jahre im Big Apple.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Trump erklärte nun, er sei sich nicht sicher, ob er Einfluss auf die Entscheidung gehabt habe, er wisse aber, wozu Harbaugh fähig sei. "Ich mag den Trainer. Ich mag seinen Bruder (Chargers-Cheftrainer Jim Harbaugh, Anm.d.Red.). Sie haben mich vor etwa drei Monaten besucht. Sie kamen mit ihrer Mutter und ihrem Vater zu mir ins Weiße Haus, weil die Mutter mich mag, der Vater mich mag. Generell glaube ich, dass sie mich mögen." Und weiter: "Er ist ein großartiger Trainer und wird bei den Giants genauso erfolgreich sein wie sein Bruder. Die beiden haben etwas ganz Besonderes im Blut. Ich freue mich für die Giants. Sie haben einen großartigen Trainer bekommen."

- Anzeige -

Trump von neuem Giants-Coach begeistert Der US-Präsident hatte sich nach der Entlassung von Harbaugh bei den Ravens zunächst auf seiner Plattform Truth Social für ihn ausgesprochen. "Die New York Football Giants sollten ohne Frage John Harbaugh einstellen – und John, ein großartiger Kerl, sollte den Job ANNEHMEN!!!", schrieb er Anfang Januar. Wie die Schiedsrichter die Divisional Playoffs beeinflussten

NFL-Zukunft: Mehr Spiele, alle Teams im Ausland? Jim und John Harbaugh hatten gemeinsam mit ihrer Familie Trump im vergangenen Sommer im Weißen Haus besucht. Beide machten im Anschluss deutlich, dass sie den US-Präsidenten unterstützen und darauf hoffen, dass er erfolgreich ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen