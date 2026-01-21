In den NFL-Playoffs wurde bereits ein Rekord gebrochen - und das noch deutlich vor dem Super Bowl.

Besondere Statistik in den NFL-Playoffs – und die Postseason ist noch nicht einmal vorbei. Noch drei Spiele sind zu spielen, ehe der neue Super-Bowl-Sieger feststeht, dennoch hat die bisherige Playoff-Phase bereits einen Rekord hervorgebracht.

So gab es in den zehn Playoff-Spielen, die in den vergangenen beiden Wochen absolviert wurden, insgesamt 15 Führungswechsel im letzten Viertel – so viele wie noch nie zuvor in einer NFL-Postseason.

Der bisherige Rekord stammte aus den Playoffs 2007/08 mit insgesamt zehn Führungswechseln im vierten Viertel, drei darunter im Super Bowl, als die Giants die perfekte Saison der Patriots beendeten.