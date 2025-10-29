Anzeige

Anzeige

Wentz: "Die öffentliche Kritik ist verrückt" "Die öffentliche Kritik ist verrückt", betonte Wentz: "Niemand weiß, was bei uns wirklich hinter den Kulissen vor sich geht und passiert." Die interne Kommunikation mit den Verantwortlichen sei immer korrekt gewesen. Wentz hatte sich bereits in Woche 5 im Spiel gegen die Cleveland Browns in der ersten Halbzeit nach zahlreichen Hits schwer an der Schulter verletzt. Dennoch spielte er mit einer Schulterbandage auch in der zweiten Halbzeit des London Games. Es folgten zwei weitere Spiele – gegen die Philadelphia Eagles und eben gegen die Chargers, in denen er unter wahnsinnigen Schmerzen spielte. Nach der 10:37-Niederlage gegen L.A. sagte er, es sei "gut möglich", dass es die heftigsten Schmerzen waren, mit denen er je Football gespielt habe.

Anzeige

Anzeige

NFL - Injury Update der Saison 2025: Cincinnati Bengals droht Ausfall von Joe Flacco 1 / 14 © ZUMA Press Wire Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Die Bengals bangen um den Einsatz ihres Quarterbacks im kommenden Spiel gegen die Chicago Bears am Sonntag. Joe Flacco verletzte sich in der Schlussphase der Partie gegen die New York Jets am vergangenen Sonntag an der rechten Schulter und konnte deswegen am Mittwoch nicht trainieren. Head Coach Zac Taylor bezifferte Flaccos Einsatzchancen gegen die Bears auf "50:50". Flacco war erst im Laufe der Saison zu den Bengals gewechselt, um den verletzten Joe Burrow zu ersetzen. © 2025 Getty Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Der Quarterback der Ravens steht unmittelbar vor seinem Comeback. Jackson nahm am Mittwoch im Training am Walk Trough vor dem Spiel gegen die Miami Dolphins in der Nacht von Donnerstag auf Freitag deutscher Zeit teil. Einem Einsatz gegen die Dolphins steht nichts mehr im Wege, wie auch NFL-Insider Ian Rapoport berichtet. © Imagn Images Isiah Pacheco (Kansas City Chiefs)

Glück im Unglück für Isiah Pacheco: Der Running Back der Kansas City Chiefs (M.) verletzte sich beim Sieg im Monday Night Game gegen die Washington Commanders in der Schlussphase am Knie. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, hat sich der 26-Jährige aber nur das Innenband überdehnt. Wann er wieder einsatzbereit ist, wird demnach von Woche zu Woche neu entschieden. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird voraussichtlich mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen und könnte laut Informationen von "ESPN" ein Kandidat für die Injured-Reserve-Liste sein. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg am Sonntag gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Wide Receiver Terry McLaurin, der in dieser Saison erstmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, stand nach längerer Pause beim Monday Night Football gegen die Kansas City Chiefs wieder auf dem Feld. Im Verlauf der Partie musste er vom Platz genommen werden, seine Oberschenkelmuskulatur wurde an der Seitenlinie untersucht. Es deutete vieles darauf hin, dass seine alte Verletzung erneut aufgebrochen war. McLaurin kehrte nicht mehr zurück, und wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Bis zu seiner Knöchelverletzung in Woche 6 gegen die Baltimore Ravens war Puka Nacua wohl der beste Receiver der NFL. Nun gehen die Rams davon aus, dass er gegen die New Orleans Saints in Woche 9 wieder einsatzbereit ist. Head Coach Sean McVay erklärte, er rechne mit einem Einsatz Nacuas, sofern es keinen Rückschlag gibt. Nacua ging in das Spiel gegen die Ravens als NFL-Spitzenreiter in Receptions und Receiving Yards und stellte den Ligarekord für die meisten Catches eines Spielers in den ersten fünf Saisonspielen seines Teams auf. © IMAGO/Imagn Images Carson Wentz (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings müssen für den Rest der Saison auf Carson Wentz verzichten. Der Quarterback muss sich einer Operation an seiner linken Schulter unterziehen. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend trotz starker Schmerzen gegen die Los Angeles Chargers gespielt. Es ist bereits der zweite Ausfall auf der Quarterback-Position, den die Vikings in dieser Saison zu verkraften haben ... © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Der eigentliche Starter J.J. McCarthy trainierte nach seiner Knöchelverletzung zuletzt aber immerhin wieder eingeschränkt mit. Ob der 22-Jährige in Week 9 gegen die Detroit Lions auf das Feld zurückkehren kann, ist allerdings noch offen. Dritter Quarterback im Vikings-Kader ist Max Brosmer. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Die Commanders müssen in Week 8 gegen die Kansas City Chiefs auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Daniels soll nicht länger ausfallen, Washington will nur offenbar kein Risiko eingehen. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © 2025 Getty Images Trevon Diggs (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys müssen weiter auf Trevon Diggs verzichten. Die Franchise setzte den Cornerback auf die Injured Reserve List. Damit kann er frühestens im Thanksgiving Game gegen die Kansas City Chiefs wieder auflaufen. Diggs laboriert seit einem Unfall in den eigenen vier Wänden an einer Gehirnerschütterung, zudem konnte er zuletzt wegen einer Knieverletzung nicht trainieren. © IMAGO/Imagn Images A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Star-Receiver A.J. Brown fehlte den Philadelphia Eagles im Spiel gegen die New York Giants. Er laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Wann er wieder mitwirken kann, steht noch nicht fest. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Auch in Week 8 fehlte Quarterback Brock Purdy den San Francisco 49ers. Nachdem der Quarterback unter der Woche wieder limitiert am Training teilgenommen hatte, musste er gegen die Houston Texans wegen seiner Zehenverletzung erneut zuschauen. Immerhin: Anders als in den vergangenen Wochen reiste Purdy mit dem Team zum Spiel. Sein Comeback dürfte also näherrücken. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

Und dennoch ließ ihn Head Coach Kevin O’Connell fast die gesamte Spielzeit auf dem Feld, ehe er ihn erst in der Schlussphase durch Rookie-Quarterback Max Brosmer ersetzte. In seiner wöchentlichen Medienrunde mit der lokalen Radiostation "KFAN 1003" rechtfertigte der Coach seine Entscheidung. "Es gab zu keinem Zeitpunkt einen Punkt, an dem wir medizinisch gegen Carsons Interesse und letztlich gegen das, was Carson selbst wollte, gehandelt hätten", sagte er.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen