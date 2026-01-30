- Anzeige -
Super bowl

NFL: Nach Ticketgeschenk von Owner Kraft - krebskranker Patriots-Fan stirbt vor Super Bowl

  • Veröffentlicht: 30.01.2026
  • 16:18 Uhr
  • ran.de

Die an Eierstockkrebs erkrankte Shelly Sepulveda hatte von Patriots-Owner Robert Kraft Tickets für den Super Bowl geschenkt bekommen. Doch diesen noch zu erleben war ihr nicht vergönnt.

"Wenn ich hier bin, denke ich nicht an Krebs. Wenn ich hier bin, dann schaue ich die Patriots", sagte Shelly Sepulveda über ihr Verhältnis zu ihrem NFL-Team, den New England Patriots. Besser lässt sich nicht beschreiben, wie viel der Football und speziell das Team aus Foxborough der Krankenschwester auf der Neugeborenen-Intensivstation bedeutet hat.

Für den langjährigen Patriots-Fan, der bereits seit zwei Jahren gegen den Eierstockkrebs kämpfte, stand ein Super-Bowl-Besuch deshalb natürlich weit oben auf der Bucket List, wie sie selbst betonte.

Ein Traum, den Robert and Dana Kraft, die Owner-Familie der Patriots, Sepulveda erfüllen wollten. Sie schenkten ihr bereits zum Playoff-Start Tickets für den Super Bowl LX in Santa Clara, in den zwei Wochen später sensationell auch noch ihr Team als AFC-Champion einzog.

Krebskranker Patriots-Fan: Super Bowl erlebt sie nicht mehr mit

Eine Geschichte, wie sie rührender und herzerwärmender kaum hätte sein können. Doch es kam anders.

Wie "Boston 25" berichtet und auch die von Emma Barucci für Sepulveda geführte "GoFundMe"-Seite bekanntgegeben hat, wird die Krankenschwester den Super Bowl ihrer Patriots nicht mehr erleben. "Es bricht uns das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass Shelly letzte Nacht um 1:51 Uhr gestorben ist", heißt es dort seit Montag.

Und weiter: "Sie war eine liebende Ehefrau für Tami und eine unglaubliche Mutter für sechs wunderbare Kinder, die das Zentrum ihrer Welt waren." Sie habe alles versucht, am Leben zu bleiben, berichtet Tami auf Facebook, Sepulveda sei eine absolute Kämpferin, doch die Krankheit habe ihr in dieser Nacht keine Chance gelassen.

Sepulveda starb also nur Stunden nach dem packenden Championship Game der Patriots bei den Denver Broncos, das die Gäste mit 10:7 für sich entschieden. Bleibt zu hoffen, dass sie angesichts des unerwarteten Super-Bowl-Einzugs ihrer Patriots nicht nur mit Schmerzen, sondern auch etwas Freude von uns gegangen ist.

