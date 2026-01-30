Die an Eierstockkrebs erkrankte Shelly Sepulveda hatte von Patriots-Owner Robert Kraft Tickets für den Super Bowl geschenkt bekommen. Doch diesen noch zu erleben war ihr nicht vergönnt.

"Wenn ich hier bin, denke ich nicht an Krebs. Wenn ich hier bin, dann schaue ich die Patriots", sagte Shelly Sepulveda über ihr Verhältnis zu ihrem NFL-Team, den New England Patriots. Besser lässt sich nicht beschreiben, wie viel der Football und speziell das Team aus Foxborough der Krankenschwester auf der Neugeborenen-Intensivstation bedeutet hat.

Für den langjährigen Patriots-Fan, der bereits seit zwei Jahren gegen den Eierstockkrebs kämpfte, stand ein Super-Bowl-Besuch deshalb natürlich weit oben auf der Bucket List, wie sie selbst betonte.

Ein Traum, den Robert and Dana Kraft, die Owner-Familie der Patriots, Sepulveda erfüllen wollten. Sie schenkten ihr bereits zum Playoff-Start Tickets für den Super Bowl LX in Santa Clara, in den zwei Wochen später sensationell auch noch ihr Team als AFC-Champion einzog.