NFL Munich Game: Mögliche Gegner der Detroit Lions
- Aktualisiert: 27.02.2026
- 11:41 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Die Detroit Lions spielen 2026 in München! ran zeigt Euch, auf wen sie theoretisch treffen könnten.
Die Detroit Lions sind eines der beiden Teams für das NFL-Spiel in München in der kommenden Saison. Doch auf wen wird das Team des Deutsch-Amerikaners Amon-Ra St. Brown bei seinem "Heimspiel" in Deutschland treffen?
Der Wide Receiver ist auf jeden Fall voller Euphorie: "Seitdem ich in die Liga gekommen bin, war es mein Traum, einmal im Heimatland meiner Mutter, Deutschland, zu spielen."
Die Partie findet in der Allianz Arena statt. Datum und Gegner werden erst später in der Offseason bekannt gegeben.
ran zeigt Euch, auf wen die Lions treffen könnten. Möglich macht es das allgemeine Rotationsprinzip des NFL-Spielplans.
Lions-Gegner gesucht: Divisionsduell in München?
Jedes Team spielt in jeder NFL-Saison zweimal gegen seinen Divisionsrivalen. Die Lions sind in der NFC North gemeinsam mit den Green Bay Packers, Chicago Bears oder Minnesota Vikings. Demnach kann einer dieser drei Rivalen auch zum "Heimspiel" nach München geladen werden.
Durch das Rotationsprinzip könnten sie auch auf die New York Giants treffen. Experten halten das für sehr wahrscheinlich, da die Giants ebenfalls Marketingrechte in Deutschland besitzen.
Aus der NFC South könnten die New Orleans Saints oder die Tampa Bay Buccaneers als Gegner geladen werden. Aus der AFC East die New England Patriots oder New York Jets.
Durch das Abschneiden der Vorsaison gibt es auch in jedem Spielplan sogenannte "Platzierungsspiele". Bei den Lions wären das die Tennessee Titans aus der AFC South.
Fest steht, dass es einer dieser neun Gegner wird: Packers, Vikings, Bears, Giants, Jets, Saints, Bucs, Pats, Titans.
Zyklus-System: Erklärung des NFL-Spielplans
Der Spielplanzyklus der NFL basiert auf einer mathematischen Formel, die sicherstellt, dass jedes der 32 Teams innerhalb von vier Jahren gegen jedes andere Team der Liga mindestens einmal spielt. Seit der Erweiterung auf 17 Saisonspiele im Jahr 2021 setzt sich der Spielplan eines Teams wie folgt zusammen:
Eigene Division (6 Spiele): Jedes Team spielt gegen seine drei Divisionsrivalen jeweils zweimal. Einmal zu Hause und einmal auswärts.
Eigene Conference (4 Spiele): Jedes Team trifft auf alle vier Teams einer anderen Division innerhalb der eigenen Conference (AFC oder NFC). Diese Divisionen rotieren in einem dreijährigen Zyklus.
Andere Conference (4 Spiele): Jedes Team spielt gegen alle vier Teams einer Division aus der jeweils anderen Conference. Diese Paarungen rotieren in einem vierjährigen Zyklus.
Platzierungsbasierte Spiele (2 Spiele, selbe Conference): Ein Team spielt gegen die Mannschaften der zwei verbleibenden Divisionen der eigenen Conference, die in der Vorsaison dieselbe Tabellenplatzierung in einer Division (z. B. alle Erstplatzierten) erreicht haben.
Das 17. Spiel (1 Spiel, andere Conference): Ein zusätzliches Spiel gegen ein Team aus der anderen Conference. Der Gegner stammt aus einer Division, gegen die man in dieser Saison nicht spielt, und muss in der Vorsaison dieselbe Platzierung erreicht haben.
Zusatz: 2026 haben alle NFC-Teams neun Heimspiele. In 2027 werden es wieder die AFC-Teams sein. Das wechselt jährlich.