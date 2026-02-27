NFLPA-Umfrage: Miami Dolphins beste Franchise der Liga, Pittsburgh Steelers die schlechteste

Jährlich dürfen NFL-Spieler in einer Umfrage der Gewerkschaft NFLPA ihr Team bewerten und Zeugnisse ausstellen. Erneut ganz vorne: Die Miami Dolphins. Die Miami Dolphins führen die jährliche Spielerumfrage der NFL Players Association (NFLPA) zum dritten Mal in Folge an. Die Pittsburgh Steelers rutschen erstmals in der vierjährigen Geschichte der Erhebung auf den letzten Platz. Laut Ergebnissen, über die "ESPN" berichtet, belegt Miami Rang 1, gefolgt von den Minnesota Vikings (2.) und den Washington Commanders (3.). Die Steelers landen auf Platz 32 - ein Absturz von Rang 28 im Vorjahr. Arizona Cardinals (31.) und Cleveland Browns (30.) komplettieren die Flop 3. Die Umfrage basiert auf den Antworten von 1.759 Spielern (Vorjahr: 1.695). Alle Akteure, die 2025 im Kader einer NFL-Mannschaft standen, waren teilnahmeberechtigt. Die Befragung lief vom 2. November bis 11. Dezember 2025. Bewertet wurden unter anderem Ownership, Behandlung der Familien, Facilities, Trainerstab und - neu in diesem Jahr - das Heimstadion. Noten reichen wie im amerikanischen Schulsystem von A+ bis F.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL: Miami Dolphins die beste Franchise der Liga, Steelers ganz unten Spieler beschreiben die Dolphins durchgängig als "die beste der NFL". Besonders positiv hervorgehoben wird der Naturrasen im Hard Rock Stadium (Platz 4 in der Home-Field-Wertung). Der ehemalige Head Coach Mike McDaniel erhielt allerdings nur noch ein B (Vorjahr: A+). Bei den Steelers gibt es in mehreren Kategorien deutliche Abwertungen. Eigentümer Art Rooney wird als Letzter in der Liga eingestuft, was die Bereitschaft zur Investition in Einrichtungen angeht. Das Acrisure Stadium erhielt in der neuen Home-Field-Kategorie die mit Abstand schlechtesten Noten: Spieler kritisieren mangelnde Pflege und starke Abnutzung durch zusätzliche College- und High-School-Spiele. Der Locker Room bekam ein glattes F – es gibt nur fünf Toilettenkabinen für das gesamte Team. Das Training Room fehlt moderne Recovery-Technologie. Die Athletiktrainer landeten auf dem letzten Platz, der Coaching Staff hingegen auf dem ersten.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL will Spielerzeugnisse für Teams verhindern Die NFLPA machte die Report Cards in diesem Jahr nicht öffentlich. Die NFL hatte eine Beschwerde eingereicht und einen Schiedsrichter davon überzeugt, dass die Veröffentlichung gegen den Collective Bargaining Agreement verstößt, da sie "dabwertend gegenüber Franchises und Menschen" sei. Die NFLPA hatte die Umfrage trotzdem weitergeführt. Steelers-Sprecher Burt Lauten teilte mit: "Wir werden uns nicht zu einem Bericht äußern, den wir nicht in seiner Gesamtheit gesehen haben." NFL und NFLPA lehnten weitere Kommentare ab.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL - Lions in München: Amon-Ra St. Brown von Mama überrascht