NFL: Tennessee Titans entlassen zwei Starter – mit Abstand größter Cap Space

Die Tennessee Titans haben sich knapp zwei Wochen vor dem Start der Free Agency von zwei letztjährigen Startern getrennt.

Sie hatten bereits vor dieser Aktion den größten Cap Space der gesamten NFL. Nun ist er noch einmal gewachsen. Die Tennessee Titans haben die beiden Starter Lloyd Cushenberry und Xavier Woods entlassen.

Durch den Abgang von Center Cushenberry soll die Franchise laut "CBS" 3,4 Millionen US-Dollar an Cap Space einsparen. Safety Woods bringt der Franchise sogar eine Ersparnis von vier Millionen US-Dollar ein.

Damit steigt der Cap Space der Franchise, der ohnehin schon bei fast 100 Millionen US-Dollar lag, weiter an.

Die Titans bringen sich dadurch in eine aussichtsreiche Position für die anstehende Free Agency und den NFL Draft. Dort darf Tennessee an Position vier zum ersten Mal auswählen – dazu kommen sieben weitere Picks in späteren Runden.