- Anzeige -
- Anzeige -
Zwei wochen vor dem start der free agency

NFL: Tennessee Titans entlassen zwei Starter – mit Abstand größter Cap Space

  • Aktualisiert: 27.02.2026
  • 11:45 Uhr
  • ran.de

Die Tennessee Titans haben sich knapp zwei Wochen vor dem Start der Free Agency von zwei letztjährigen Startern getrennt.

Sie hatten bereits vor dieser Aktion den größten Cap Space der gesamten NFL. Nun ist er noch einmal gewachsen. Die Tennessee Titans haben die beiden Starter Lloyd Cushenberry und Xavier Woods entlassen.

Durch den Abgang von Center Cushenberry soll die Franchise laut "CBS" 3,4 Millionen US-Dollar an Cap Space einsparen. Safety Woods bringt der Franchise sogar eine Ersparnis von vier Millionen US-Dollar ein.

Damit steigt der Cap Space der Franchise, der ohnehin schon bei fast 100 Millionen US-Dollar lag, weiter an.

Die Titans bringen sich dadurch in eine aussichtsreiche Position für die anstehende Free Agency und den NFL Draft. Dort darf Tennessee an Position vier zum ersten Mal auswählen – dazu kommen sieben weitere Picks in späteren Runden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Titans nach schwacher Saison unter Zugzwang

Allerdings muss das Team gewaltig aufstocken. In der vergangenen Spielzeit sprang lediglich eine 3-14-Bilanz heraus. Und damit der abgeschlagene letzte Platz in der AFC South.

Cushenberry unterschrieb 2024 einen Vierjahresvertrag bei den Titans über 40 Millionen US-Dollar. In der vergangenen Saison startete er in 15 Spielen, wurde zu Jahresbeginn aber auf die "physically unable to perform"-Liste gesetzt.

Woods wechselte erst vor der abgelaufenen Saison zur Franchise aus Nashville. Dabei kam er in elf Spielen (zehn Starts) zum Einsatz.

Auch interessant: Carolina Panthers bekommen mehrere Trade-Anfragen für ihren Quarterback

- Anzeige -
Mehr News und Videos zur NFL
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 27.02.2026
  • 13:50 Uhr
NFL Draft
News

NFL Combine: Schicksalstag für zwei Quarterback-Talente

  • 27.02.2026
  • 12:35 Uhr
08.11.2025, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Symbolbild NFL, American Football Herren, USA in Berlin (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE ...
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticketpreise?

  • 27.02.2026
  • 11:43 Uhr
Amon-Ra St. Brown
News

Munich Game: Die 9 möglichen Gegner der Detroit Lions

  • 27.02.2026
  • 11:41 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Scouting Combine Feb 24, 2026; Indianapolis, IN, USA; New York Jets coach Aaron Glenn speaks at the NFL Scouting Combine at the Indiana Convention Center. Indiana...
News

Jets-Coach schläft während des Combines

  • 27.02.2026
  • 11:38 Uhr
Pittsburgh Steelers vs Detroit Lions DETROIT,MICHIGAN-DECEMBER 21: Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers 8 looks up at the jumbotron during the second half of an NFL, American Football Herr...
News

Spieler-Umfrage: Steelers schlechteste Franchise der NFL

  • 27.02.2026
  • 11:32 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Roger Goodell press conference, PK, Pressekonferenz Feb 2, 2026; San Jose, CA, USA; NFL Commissioner Roger Goodell speaks to the media at San Jose C...
News

"Agenda-getriebene Maßnahme" - NFL stinksauer auf NFLPA

  • 27.02.2026
  • 11:06 Uhr
LANDOVER, MD - NOVEMBER 30: Washington Commanders center Tyler Biadasz (63), quarterback Marcus Mariota (8), and guard Chris Paul (75) in the trenches during the Denver Broncos game versus the Wash...
News

Commanders entlassen überraschend Offense-Star

  • 27.02.2026
  • 10:20 Uhr

NFL Combine: Top-5-Pick? David Bailey verblüfft Experten

  • Video
  • 02:20 Min
  • Ab 0

NFL Combine: Berühmter Sohn legt Fabelzeit hin

  • Video
  • 03:51 Min
  • Ab 0