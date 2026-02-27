- Anzeige -
Viraler Moment an Tag 1

NFL - New York Jets: Head Coach Aaron Glenn schläft während des Combines

  • Veröffentlicht: 27.02.2026
  • 06:40 Uhr
  • ran.de

Lieber schlafen anstatt beobachten? Head Coach Aaron Glenn von den New York Jets wurde beim NFL Scouting Combine dabei im Fernsehen gezeigt, wie er zu schlafen schien.

New York Jets Head Coach Aaron Glenn hat beim 2026 NFL Scouting Combine für einen viralen Moment gesorgt – allerdings nicht sportlich.

Die NFL-Network-Kameras fingen den 53-Jährigen in den oberen Suites ein, wie er während der Positional Drills der Edge Rusher offenbar tief schlief.

Der Clip zeigt Glenn mit geschlossenen Augen, den Kopf leicht gesenkt. Kurze Zeit später wird er offenbar von jemandem geweckt – sein Blick wirkt überrascht und etwas panisch.

Der Moment verbreitete sich innerhalb weniger Stunden rasant in den sozialen Medien und sorgte für zahlreiche Memes und Spott-Kommentare. Jets-Fans reagierten teils frustriert, teils mit Galgenhumor. Ein User schrieb: "Feuert erst seinen ganzen Trainerstab, jetzt schläft er beim Combine. DIe Jets könnten es schlimmer als die Cleveland Browns haben."

New York Jets: Aaron Glenn übernimmt mehr Verantwortung

Aaron Glenn, ehemaliger Cornerback und Draft-Pick der Jets 1994, ist seit Januar 2025 Head Coach in New York. Seine erste Saison endete mit einer enttäuschenden 3-14-Bilanz.

Für 2026 hat Glenn bereits Konsequenzen gezogen: Er übernimmt selbst die Play-Calling-Verantwortung für die Defense und hat große Teile seines Stabs ausgetauscht. Bei seiner Pressekonferenz zu Beginn des Combines betonte er, man wolle "das Narrativ umdrehen".

NFL-Experten erklären: Darum steht der Tush Push nicht mehr zur Debatte

Ob der Schlaf-Moment lediglich ein harmloser Erschöpfungsaugenblick nach langen Scouting-Tagen war oder ein Symbol für die aktuelle Stimmungslage bei den Jets, bleibt offen. Fakt ist: Der Clip passt perfekt ins Narrativ eines Teams, das nach einer desaströsen Saison mit dem zweiten und 16. Pick in den Draft geht und dringend Stabilität braucht.

Glenn selbst hat sich bisher nicht zu dem viralen Video geäußert. Der Combine geht noch bis zum Wochenende weiter – die Jets werden vor allem auf der Defensive Line und im Secondary verstärkt suchen.

