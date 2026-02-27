American Football
NFL Combine: Schicksalstag für Quarterback-Talente Nussmeier und Simpson
- Veröffentlicht: 27.02.2026
- 12:35 Uhr
- Oliver Jensen
Für die beiden Quarterback-Talente Garrett Nussmeier und Ty Simpson könnte die Leistung beim NFL Combine großen Einfluss darauf haben, wann sie beim NFL Draft 2026 gepickt werden.
Der NFL Combine hat oftmals großen Einfluss auf den NFL Draft.
Manche Spieler gelten eigentlich als potenzielle Top-Picks, hinterlassen allerdings beim Combine einen schlechten Eindruck und fallen im Ranking. Andere überzeugen bei den Leistungstests und schüren dadurch das Interesse der NFL-Teams.
An diesem Samstag werden die Quarterbacks an der Reihe sein und ihre Wurfqualitäten unter Beweis stellen. Insbesondere für zwei Passgeber könnte dies ein Schicksalstag sein: Ty Simpson von Alabama und Garrett Nussmeier von LSU.
Grundsätzlich ist die Quarterback-Class des NFL Draft 2026 in der Tiefe eher schwach aufgestellt. Als nahezu sicher gilt nur, dass Fernando Mendoza von den Indiana Hoosiers der Nummer-1-Pick sein wird und demzufolge bei den Las Vegas Raiders landen wird. Ansonsten allerdings dürfte kein Passgeber früh in der 1. Runde gepickt werden - außer durch die Eindrücke beim Combine ändert sich noch etwas.
Nussmeier könnte sich möglicherweise empfehlen. Er galt als der beste Quarterback-Prospect vor der College-Saison 2025, erlebte dann allerdings eine durchwachsene Spielzeit. Er zog sich eine Bauchverletzung zu, absolvierte lediglich neun Starts und erreichte eine mäßige Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen.
Dafür überzeugte der 24-Jährige in der Saison 2024, als er bei 13 Starts eine 9-4-Bilanz erreichte, für 4043 Yards warf und 29 Touchdown-Pässe bei zwölf Interceptions verbuchte. Nussmeier plant, am Samstag beim Combine zu werfen. Möglicherweise kann er im Lucas Oil Stadium zeigen, warum er einst als früher Erstrunden-Pick galt.
Simpson war nur eine Saison Starting-QB
Auch Simpson könnte diese Chance nutzen, um sich als Erstrunden-Pick zu empfehlen. Der 23-Jährige blickt auf seine einzige Saison als Starting Quarterback der Crimson Tide zurück, brachte 64,5 Prozent seiner Pässe für 3567 Yards und 28 Touchdowns bei nur fünf Interceptions an, führte Alabama zu einer Bilanz von 11-4 und zu einem Platz in den College Football Playoffs.
Weitere Quarterback-Talente für den NFL Draft sind Cade Klubnik (Clemson), Diego Pavia (Vanderbilt) und Jalon Daniels (Kansas). In unserer Analyse werden die Passgeber genauer vorgestellt.