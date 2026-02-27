Für die beiden Quarterback-Talente Garrett Nussmeier und Ty Simpson könnte die Leistung beim NFL Combine großen Einfluss darauf haben, wann sie beim NFL Draft 2026 gepickt werden.

von Oliver Jensen,

Der NFL Combine hat oftmals großen Einfluss auf den NFL Draft.

Manche Spieler gelten eigentlich als potenzielle Top-Picks, hinterlassen allerdings beim Combine einen schlechten Eindruck und fallen im Ranking. Andere überzeugen bei den Leistungstests und schüren dadurch das Interesse der NFL-Teams.

An diesem Samstag werden die Quarterbacks an der Reihe sein und ihre Wurfqualitäten unter Beweis stellen. Insbesondere für zwei Passgeber könnte dies ein Schicksalstag sein: Ty Simpson von Alabama und Garrett Nussmeier von LSU.

Grundsätzlich ist die Quarterback-Class des NFL Draft 2026 in der Tiefe eher schwach aufgestellt. Als nahezu sicher gilt nur, dass Fernando Mendoza von den Indiana Hoosiers der Nummer-1-Pick sein wird und demzufolge bei den Las Vegas Raiders landen wird. Ansonsten allerdings dürfte kein Passgeber früh in der 1. Runde gepickt werden - außer durch die Eindrücke beim Combine ändert sich noch etwas.

Nussmeier könnte sich möglicherweise empfehlen. Er galt als der beste Quarterback-Prospect vor der College-Saison 2025, erlebte dann allerdings eine durchwachsene Spielzeit. Er zog sich eine Bauchverletzung zu, absolvierte lediglich neun Starts und erreichte eine mäßige Bilanz von fünf Siegen und vier Niederlagen.