George Kittle äußert sich kritisch über ein neues Verbot der NFL und scherzt dabei sogar über einen möglichen Rücktritt als Reaktion. Doch so schlimm wie angenommen ist es wohl nicht.

Von Mike Stiefelhagen

Rolle rückwärts! NFL-Spieler dürfen wohl doch Riechsalz weiterhin verwenden.

Zunächst nahm man an, dass der Einsatz von Riechsalz und Substanzen mit Ammoniak zur kommenden Saison verboten wird. Das betrifft Kapseln, Inhalatoren, Mischflüssigkeiten in einem Becher oder eben auch zum Riechen. Eine entsprechende Memo ging seitens der NFLPA am Mittwoch an die Spieler raus.

Das Verbot sollte für das Spiel, aber auch für das Aufwärmen, die Halbzeit oder Aktivitäten währenddessen an der Seitenlinie zählen.

Diese Entscheidung verärgerte einige Spieler. Unter anderem George Kittle, die öffentlich ihr Unverständnis kund taten. Daraufhin reagierte die Spielergewerkschaft NFLPA und stellte den Sachverhalt deutlicher klar.

In dem neuen Statement kommt die neue Regelung besser hervor. Es sei lediglich den NFL-Teams verboten, solche Substanzen zu organisieren und den Spielern bereitzustellen. Die Spieler selber dürfen auf eigene Gefahr nutzen. Es muss nur ohne die Unterstützung ihrer Franchise geschehen.