- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-Highlights kostenlos auf Joyn

NFL: Kirk Cousins vor Entlassung bei den Atlanta Falcons? Trade-News und Gerüchte im Ticker

  • Veröffentlicht: 30.01.2026
  • 13:04 Uhr
  • ran.de

Nach der Regular Season ist vor der Gerüchte-Zeit in der NFL, die Free Agency steht vor der Tür. ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Die reguläre Saison der NFL ist vorbei, die General Manager arbeiten aber im Hintergrund bereits fleißig am Kader.

Wer wird entlassen, wer wird getradet? Wessen Vertrag wird verlängert?

ran fasst alle fixen News und die Gerüchte im Ticker zusammen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Inhalt

+++ Update, 30.01, 11:38 Uhr: Kirk Cousins vor Entlassung bei den Falcons? +++

Die Quarterback-Position bei den Atlanta Falcons ist aktuell unsicher. Der eigentliche Starter Michael Penix Jr. erholt sich noch von einem Kreuzbandriss.

Kirk Cousins spielte die Saison zu Ende und gewann am Ende sogar vier Spiele in Folge. Dennoch könnte Cousins entlassen werden. Das berichtet "The Athletic". Allerdings will Atlanta den Spielmacher womöglich doch behalten.

Aktuell verdient Cousins mit seinem Vertrag 45 Millionen Dollar im Jahr - mit einem Cut und einer sofortigen Rückholaktion könnten die Falcons einiges an Geld sparen, wenn Cousins einer Gehaltskürzung zustimmen sollte.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ Update, 30.01, 09:51 Uhr: Deadline für Aaron Rodgers? +++

Wie der neue Head Coach der Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy, bereits bestätigte, haben die Steelers Interesse an einer Rückholaktion vo Aaron Rodgers.

Allerdings wollen die Verantwortlichen in Pittsburgh diesmal offenbar nicht wochen- oder womöglich monatelang auf eine Zusage warten.

"Unser Steelers-Insider Jeff Hathorn sagt, dass Omar Khan Aaron Rodgers wissen ließ, dass man innerhalb von einem Monat eine Entscheidung braucht", schrieb Andrew Fillipponi von "937thefan" auf "X". Das wäre noch weit vor der Free Agency.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update, 30.01, 06:24 Uhr: Xavier Legette bei den Panthers vor dem Aus? +++

Die Carolina Panthers haben überrascht und sind in die Playoffs eingezogen.

In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks

Alle NFL-Highlights und ausgewählte Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Einer, der jedoch nicht überzeugen konnte, war Wide Receiver Xavier Legette. Auch in seiner zweiten Saison in Charlotte blieb er hinter den Erwartungen zurück und fing nur 35 Bälle für 364 Yards und drei Touchdowns.

Wie Insider Bill Barnwell erfahren haben will, suchen die Panthers schon einen Trade-Partner für den Receiver im dann dritten Jahr. Legette wurde im Draft 2024 in der ersten Runde ausgewählt.

Mehr News und Videos zur NFL
Smith-Njigba und Gonzalez
News

Entscheidet dieses Matchup den Super Bowl LX?

  • 30.01.2026
  • 14:56 Uhr
imago images 1048851285
News

So emotional reagierte Allen auf das McDermott-Aus

  • 30.01.2026
  • 11:54 Uhr
Rodgers Steelers
News

Steelers offenbar mit klarer Ansage an Rodgers

  • 30.01.2026
  • 10:24 Uhr
Shedeur Sanders
News

Kommentar: Sanders? Pro Bowl verkommt zum "Bro Bowl"

  • 30.01.2026
  • 09:35 Uhr
imago images 1065954864
News

Fall Belichick: Hall of Fame droht Auswahlmitgliedern

  • 30.01.2026
  • 08:55 Uhr
imago images 1068911131
News

Broncos-Zoff zwischen Sean Payton und Bo Nix?

  • 30.01.2026
  • 08:54 Uhr
505284512
News

Hall of Fame: Brady fassungslos über Entscheidung gegen Belichick

  • 30.01.2026
  • 08:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 30.01.2026
  • 08:41 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 30.01.2026
  • 08:40 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 30.01.2026
  • 08:40 Uhr