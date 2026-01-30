NFL - Buffalo Bills: So emotional reagierte Josh Allen auf das McDermott-Aus

Sean McDermott ist nach dem Playoff-Aus der Buffalo Bills entlassen worden. Quarterback Josh Allen gewährte jetzt einen Einblick in seine Gefühlswelt. Mit der Entlassung von Sean McDermott endete in Buffalo eine Ära. Von 2017 an war er der Head Coach der Bills. In den neun NFL-Saisons führte er das Team acht Mal in die Playoffs, allerdings trotz zwischenzeitlich bester Voraussetzungen nie in den Super Bowl. Die jüngste Pleite in der Divisional Round bei den Denver Broncos war dann eine zu viel – McDermott musste gehen. Was zu seiner Amtszeit auch gehört, ist die Entwicklung von Josh Allen zu einem der besten Quarterbacks der Liga. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn Entsprechend emotional reagierte der MVP der Saison 2024 auf das Aus seines langjährigen Trainers und Förderers. Wie Allen erklärte, unterrichtete ihn Bills-Besitzer Terry Pegula telefonisch von dem Schritt. Daraufhin sei er "sehr, sehr emotional" geworden, berichtete Allen, der McDermott anrief.

Allen: Nichts als Liebe und Respekt für McDermott "Ich habe nichts als Liebe und Respekt für ihn. In den vergangenen acht Saisons, acht Jahren meines Lebens, hat er mich durch Höhen und Tiefen begleitet – als Spieler, aber auch als Mensch. Er hat mich gewissermaßen aufwachsen sehen", sagte Allen. Dabei betonte er, dass er fühle, einen Anteil an der Entwicklung zu haben. "Denn wenn ich in diesem Spiel in Denver ein Play mehr mache, dann sitzen wir hier wahrscheinlich nicht bei dieser Pressekonferenz. Dann hätten wir vermutlich keine Veränderung vorgenommen und würden uns auf das nächste Spiel vorbereiten", betonte Allen. Es sei der schwierigste Teil, das zu akzeptieren. "Aber das ist die Realität. So ist es jetzt. Und ich bin Coach McDermott nach wie vor sehr, sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat und für den Weg, den er hier für unsere Spieler vorgezeichnet hat", ergänzte der 29-Jährige.

