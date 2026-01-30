- Anzeige -
- Anzeige -
NFL-HIGHLIGHTS KOSTENLOS AUF JOYN

NFL - Buffalo Bills: So emotional reagierte Josh Allen auf das McDermott-Aus

  • Veröffentlicht: 30.01.2026
  • 11:54 Uhr
  • Andreas Reiners

Sean McDermott ist nach dem Playoff-Aus der Buffalo Bills entlassen worden. Quarterback Josh Allen gewährte jetzt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Mit der Entlassung von Sean McDermott endete in Buffalo eine Ära. Von 2017 an war er der Head Coach der Bills. In den neun NFL-Saisons führte er das Team acht Mal in die Playoffs, allerdings trotz zwischenzeitlich bester Voraussetzungen nie in den Super Bowl.

Die jüngste Pleite in der Divisional Round bei den Denver Broncos war dann eine zu viel – McDermott musste gehen. Was zu seiner Amtszeit auch gehört, ist die Entwicklung von Josh Allen zu einem der besten Quarterbacks der Liga.

Entsprechend emotional reagierte der MVP der Saison 2024 auf das Aus seines langjährigen Trainers und Förderers.

Wie Allen erklärte, unterrichtete ihn Bills-Besitzer Terry Pegula telefonisch von dem Schritt. Daraufhin sei er "sehr, sehr emotional" geworden, berichtete Allen, der McDermott anrief.

- Anzeige -
- Anzeige -

Allen: Nichts als Liebe und Respekt für McDermott

"Ich habe nichts als Liebe und Respekt für ihn. In den vergangenen acht Saisons, acht Jahren meines Lebens, hat er mich durch Höhen und Tiefen begleitet – als Spieler, aber auch als Mensch. Er hat mich gewissermaßen aufwachsen sehen", sagte Allen.

Dabei betonte er, dass er fühle, einen Anteil an der Entwicklung zu haben. "Denn wenn ich in diesem Spiel in Denver ein Play mehr mache, dann sitzen wir hier wahrscheinlich nicht bei dieser Pressekonferenz. Dann hätten wir vermutlich keine Veränderung vorgenommen und würden uns auf das nächste Spiel vorbereiten", betonte Allen.

Es sei der schwierigste Teil, das zu akzeptieren. "Aber das ist die Realität. So ist es jetzt. Und ich bin Coach McDermott nach wie vor sehr, sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat und für den Weg, den er hier für unsere Spieler vorgezeichnet hat", ergänzte der 29-Jährige.

- Anzeige -
- Anzeige -

Super Bowl Halftime Show 2026: NFL-Spielerfrau als Special Guest?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bills: Allen freut sich auf neue Vision

In Joe Brady steht McDermotts Nachfolger bereits fest. Allen freut sich trotz der Emotionen auf den neuen Head Coach, der zuvor Offensive Coordinator war.

"Ich glaube an diese Vision", sagte Allen: "Ich glaube an das, was er in den Meetings angesprochen hat, und an das, worüber er in den vergangenen Jahren gesprochen hat, als er im Quarterback-Raum war – vor allem an seine Denkweise und an dieses Gemeinschaftsgefühl. Er ist ein Familienmensch, er ist ein Anführer. Und ich glaube, dass unsere Spieler sehr positiv auf ihn reagieren werden."

Mehr News und Videos
Rodgers Steelers
News

Steelers offenbar mit klarer Ansage an Rodgers

  • 30.01.2026
  • 10:24 Uhr
Shedeur Sanders
News

Kommentar: Sanders? Pro Bowl verkommt zum "Bro Bowl"

  • 30.01.2026
  • 09:35 Uhr
imago images 1065954864
News

Fall Belichick: Hall of Fame droht Auswahlmitgliedern

  • 30.01.2026
  • 08:55 Uhr
imago images 1068911131
News

Broncos-Zoff zwischen Sean Payton und Bo Nix?

  • 30.01.2026
  • 08:54 Uhr
505284512
News

Hall of Fame: Brady fassungslos über Entscheidung gegen Belichick

  • 30.01.2026
  • 08:53 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 30.01.2026
  • 08:41 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 30.01.2026
  • 08:40 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 30.01.2026
  • 08:40 Uhr
imago images 1033780354
News

Keine Lust auf die Raiders: Bleibt Webb in Denver?

  • 30.01.2026
  • 08:10 Uhr
November 02, 2025: Chicago Bears assistant general manager Ian Cunningham during pregame of NFL, American Football Herren, USA game action against the Cincinnati Bengals at Paycor Stadium in Cincin...
News

Atlanta Falcons finden neuen General Manager

  • 30.01.2026
  • 06:25 Uhr