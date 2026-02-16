Die Miami Dolphins stehen vor einem Umbruch. In Bradley Chubb wurde nun der erste namhafte Spieler entlassen, weitere könnten folgen.

Die Miami Dolphins stehen vor einem Neuanfang in der NFL. Nicht nur geht die Franchise aus Florida mit einem neuen Head Coach und einem neuen General Manager in die Saison 2026, auch der Kader dürfte sich deutlich verändern. Altlasten sollen weg, eine neue Identität muss aufgebaut werden.

Jetzt ist der erste namhafte Spieler dem anstehenden Rebuild zum Opfer gefallen. Pass Rusher Bradley Chubb wurde trotz Vertrages bis 2027 vorzeitig entlassen.

Die Dolphins müssen damit zwar fast 24 Millionen Dollar Dead Cap schlucken, sparen aber dennoch etwas über sieben Millionen Dollar an Cap Space. Chubb hatte für 2026 mit mehr als 31 Millionen Dollar den dritthöchsten Cap Hit im Dolphins-Kader, konnte diesen zuletzt aber sportlich nicht mehr rechtfertigen.