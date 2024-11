NFL: Nächster Sieg für Coleman und die Commanders

Die Washington Commanders bleiben auch in Woche neun eines der formstärksten Teams der NFL. Die Mannschaft des deutsch-amerikanischen Rookies Brandon Coleman gewann am Sonntag auch bei den New York Giants mit 27:22, sieben Siege nach neun Spielen stehen zu Buche - es ist ein durchaus historischer Höhenflug für das Team aus der US-Hauptstadt: 1996 war Washington letztmals mit einer 7:2-Bilanz in eine Saison der US-Football-Liga gestartet.