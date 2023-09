NFL Network live bei ran: Das Football-Programm der USA im kostenlosen 24/7-Stream auf ran.de

Das NFL Network ist ein 24-Stunden-Programm, in dem der Football im Mittelpunkt steht. Du siehst die besten Premium-Formate wie "Good Morning Football" , "NFL Now" und "Total Access" .

Was in Amerika eine Art sportliches Frühstücksfernsehen rund um den Football ist, wird bei uns zur Mittagszeit serviert und mit exklusiven Einblicken garniert: Prominente NFL-Insider wie Ian Rapoport oder Mike Garafolo melden sich bei GMFB immer wieder mit Breaking News und wertvollen Hintergrund-Informationen.

Der perfekte NFL-Tag startet in den USA mit "Good Morning Football" (GMFB): Von Montag bis Freitag diskutieren der ehemalige NFL-Star Nate Burleson (Vikings, Seahawks, Lions), Kay Adams, Kyle Brandt und Peter Schraeger ab 7:00 Uhr Eastern Time (13:00 Uhr MESZ) drei Stunden lang live über das aktuelle Geschehen in der NFL.

Es sit der Sender in Sachen American Football und NFL. Das NFL Network präsentiert 24/7 alles Wichtige in Sachen Sport mit dem Leder-Ei. Ab jetzt auch rund um die Uhr, hier auf ran.de!

Für echte NFL-Fans ist "Total Access" genau das Richtige. Ehemalige NFL-Stars wie David Carr, Shaun O'Hara oder Willie McGinest bringen ihre Expertisen mit in die Runde und nehmen die Spieltage analytisch auseinander. Um 19 Uhr Eastern Time (01:00 Uhr MESZ) liefert das Team exklusive Interviews, Hintergrund-Informationen und Einblicke in die Team-Facilities - dank ihrer Kontakte zu allen 32 NFL Franchises.

"NFL Gameday": Beste Vorbereitung und Nachbereitung der Live-Spiele

Mit "NFL Gameday" bekommst Du die perfekte Einstimmung auf den Sonntag: Die vierköpfige Crew aus Gastgeber Rich Eisen und den Experten Steve Mariucchi (Ex-Coach), Michael Irvin (ehemaliger Top-WR) und Kurt Warner (QB-Legende) blicken auf alle Partien des Sonntags. Zudem berichten NFL-Network-Reporter am Spieltag aus allen Stadien.

"NFL Gameday Morning" wurde für seine Berichterstattung im Vorfeld der Spiele für einen Emmy nominiert.

Ihr seht bei ran nun also nicht nur drei Live-Spiele an jedem verdammten Sonntag (ab 18 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) sowie eine Webshow an jedem Donnerstag (18:30 Uhr auf ran.de), sondern Ihr bekommt ab jetzt das renommierteste Football-Programm der USA noch dazu. 24 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche. Kostenlos.

Das aktuelle Programm des NFL Network findet Ihr tagesaktuell hier.

