NFL Playoffs: New England Patriots ziehen in Super Bowl 60 ein

New England besiegt Denver und qualifiziert sich als erstes Team für den Super Bowl LX in San Francisco. Wildes Schneetreiben erschwert das Punkten in der zweiten Halbzeit. Die New England Patriots haben die 12. Super Bowl-Teilnahme der Klubgeschichte perfekt gemacht und nebenbei ihre Führung auf die zweitplatzierten Denver Broncos ausgebaut. Im direkten Duell setzten sich die Gäste aus Foxborough in der Mile High City im AFC Championship Game der NFL-Playoffs mit 10:7 (0:7, 7:0, 3:0, 0:0) durch. In der von den Defensiven geprägten Partie nutzten die Patriots die Fehler der Gastgeber, die auf ihren eigentlichen Starting Quarterback Bo Nix wegen eines Bruchs des Sprunggelenks verzichten mussten, eiskalt aus. Drake Maye erlief New Englands einzigen Touchdown der Partie zum zwischenzeitlichen 7:7 – vorausgegangen war ein Patzer von Nix‘ Ersatzmann Jarrett Stidham. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Bei in der zweiten Halbzeit einsetzendem Schneefall erzielte der MVP-Kandidat bis tief ins dritte Viertel mehr Yards durch Laufspiel (64 Yards) als durch Pässe (55 Yards).

Fehler der Denver Broncos Stidham brachte es auf einen Touchdown-Pass und zeigte zunächst gute Ansätze, ehe sich die Fehler einschlichen. Nach jeweils einem 3 & out setzte Stidham Marvin Mims mit einem 41 Yard-Pass in Szene, den Mims mit 11 Yards nach dem Catch veredelte. Zwei Plays später bediente Stidham Courtland Sutton in der Endzone zur 7:0-Führung. Es war sein erster Touchdown-Pass seit dem 7. Januar 2024. Die Patriots fanden dagegen gar nicht in die Partie. Im ersten Viertel brachte es die Truppe von Coach Mike Vrabel auf gerade mal 1 Yard pro Play Raumgewinn – 12 Yards bei 12 Plays. Insgesamt erzielten die Patriots nur vier 1st Downs in den ersten zwei Vierteln – erhielten dann aber Unterstützung durch die Broncos. Erst verschenkten sie drei Punkte, als sie bei viertem Versuch und ein Yard zu überbrücken an New Englands 14 Yard Linie nicht auf ein Field Goal setzten. Stidhams Passversuch aus dem Laufen kam nicht an.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schiedsrichter kassieren Patriots-Touchdown ein Im nächsten Drive nahm Stidham bei drittem Versuch und Vier den Sack nicht hin, stattdessen wollte er den Ball loswerden, sein Passversuch unter Druck wird zum "Backward Pass" – die Patriots nehmen den Ball an Denvers 14 auf, Touchdown. Allerdings hatten die Schiedsrichter zuvor abgepfiffen. Die Entscheidung der Schiedsrichter bestand zunächst auf Intentional Grounding, sie sahen den Pass als Forward Pass an. Nach Beratung auf dem Spielfeld entschieden sich die Referees um, deshalb gab es nur Ball Patriots an Denver 12-Yard-Linie. Der Ballverlust Stidhams wurde als Sack mit Fumble gewertet. Zwei Plays später lief Maye den Ball aus sechs Yards Entfernung in die Endzone.

