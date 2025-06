Die New England Patriots wollen zurück an die Spitze der NFL. Mit dem neuen Head Coach Mike Vrabel soll das gelingen. Franchise-Legende Tom Brady ist von der Verpflichtung begeistert. Jahrelang waren die New England Patriots in jeder Saison Anwärter auf den Super-Bowl-Sieg in der NFL. Diese Tage sind mittlerweile vorbei. In den vergangenen beiden Spielzeiten gewann die Franchise jeweils nur vier Spiele. Der letzte Sieg in den Playoffs datiert aus dem Februar 2019 (13:3-Sieg im Super Bowl gegen die Los Angeles Rams). Nach dem Aus von Bill Belichick nach der 2023er-Saison, sollte Jerod Mayo die Patriots in eine erfolgreichere Zukunft führen, scheiterte jedoch und musste nach nur einer Spielzeit seinen Platz räumen. NFL Draft 2025: Die Picks aller Teams der 1. Runde - New England Patriots machen Will Campbell reich

NFL: Tom Brady schwärmt von Mike Vrable Seit Anfang des Jahres hat nun Mike Vrabel das Sagen. Der 49-Jährige spielte von 2001 bis 2008 selbst bei den New England Patriots und gewann an der Seite von Tom Brady in dieser Zeit drei Titel. In einem Interview mit "Sports Casting", erklärte dieser, dass er an eine erfolgreiche Zukunft der "Pats" mit Vrabel glaube: "Mike ist ein großartiger Coach und die Patriots haben einen großartigen Anführer für ihre Organisation. Ich weiß, dass er einen tollen Job machen wird. Ich weiß, dass er harten, disziplinierten und körperbetonten Football spielen lässt. Er ist ein großartiger Coach und immer noch ein guter Freund von mir." "Er hat diese kompromisslose Mentalität und das liebe ich. Deshalb haben wir uns, glaube ich, immer gut verstanden. Wir suchen keine Ausreden, sondern gehen ans Werk und erledigen die Arbeit, ohne uns zu beschweren. Wir arbeiten hart und sind widerstandsfähig und so schafft man es", so der "GOAT" weiter.

Mike Vrabel war bei den Titans durchaus erfolgreich Für Vrabel ist der Job bei seinem Ex-Team die zweite Anstellung als Head Coach in der NFL. Von 2018 bis 2023 leitete der ehemalige Linebacker die Geschicke bei den Tennessee Titans und konnte dabei durchaus überzeugen. Mit der Franchise zog er zwischen 2019 und 2021 dreimal in Folge in die Playoffs ein. 2019 war dabei erst in den Conference Finals Schluss.