NFL - Cleveland Browns: Shedeur Sanders äußert sich nach Fehlverhalten im Straßenverkehr

Browns-Rookie Shedeur Sanders verhält sich im Straßenverkehr wohl mehr als nur einmal falsch. Nun äußert sich der Quarterback erstmalig dazu.

Reue bei Shedeur Sanders? Der Quarterback-Rookie der Cleveland Browns hat sich beim Benefiz-Softballspiel von Teamkollege David Njoku zu seinem Fehlverhalten im Straßenverkehr geäußert.

"Ich habe persönlich einige falsche Entscheidungen getroffen, zu denen ich stehen kann", erklärte der Spielmacher.

Und weiter: "Ich habe ein paar nicht so gute Entscheidungen getroffen. Ich habe gelernt, ich habe gelernt, ich habe gelernt", so der 23-Jährige, dessen Ausstrahlung in dem in den sozialen Netzwerken aufgetauchten Clip nicht zwingend zu den von ihm gesagten Worten passt.