Die New York Giants und die Carolina Panthers treffen am 10. November im Munich Game 2024 in der Allianz Arena aufeinander. ran zeigt die wichtigsten Infos und News zum NFL-Spiel in Deutschland im Ticker.

Am 10. November 2024 ist es endlich so weit. Das vierte NFL-Spiel auf deutschem Boden steht an.

In der Münchner Allianz Arena treffen in Week 10 die New York Giants auf die Carolina Panthers (10. November, ab 15:30 Uhr im Liveticker).

Im Vorfeld des Spiels in der Allianz Arena veranstalten die Carolina Panthers am 8. und 9. November ein Fan-Festival ab 12 Uhr auf dem Münchner Wittelsbacherplatz.