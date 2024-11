Für die Panthers war es der zweite Sieg in Folge, sie stehen nun bei 3-7. Die Giants, bei denen der Deutsche Jakob Johnson nicht im Kader stand, sind mit einer Bilanz von 2-8 zumindest vorübergehend das schlechteste Team der Liga.

Panthers-Quarterback Bryce Young machte kaum Fehler, brachte 60 Prozent seiner Pässe für 118 Yards und einen Touchdown an.

Das Team Von Head Coach Dave Canales siegte vor 70.132 Fans in der ausverkauften Allianz Arena mit 20:17 nach Overtime.

Die Carolina Panthers haben das NFL Munich Game 2024 gegen die New York Giants gewonnen.

Die Carolina Panthers gewinnen das NFL Munich Game 2024 gegen die New York Giants. Im vierten Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden geht es erstmals in die Verlängerung.

Kurz vor der Pause die noch größere Katastrophe: Die Giants klopften bereits an der Red Zone an, Jones unterlief aber eine vermeidbare Interception. Es blieb beim Halbzeitstand von 10:0.

Im folgenden Drive brachte Jones dann zwar ein paar Pässe an, Graham Gano verschoss allerdings das Field Goal aus 43 Yards.

NFL in München: Panthers-Rookie erzielt ersten TD

NFL: Erste Verlängerung in Deutschland

Im ersten Drive nach dem Pausentee und der Halbzeit-Show von Machine Gun Kelly dann das erste Lebenszeichen der Giants auf der Anzeigetafel: Running Back Tyrone Tracy fand die Endzone aus 32 Yards - nur noch 10:7.

Doch die Antwort der Panthers folgte prompt. Young lief den Ball über 24 Yards in die Red Zone, Hubbard vollendete einige Spielzüge später aus einem Yard - 17:7.

Dann wieder New York: Jones lief den Ball nach einem starken Drive aus zwei Yards in die Endzone - nur noch 17:14.

Zwei Plays später verlor Hubbard den Ball - die Giants übernahmen in der Red Zone der Panthers. Die große Chance, das Spiel zu drehen - doch Jones warf seine zweite Interception (wobei diesmal Passempfänger Tracy der Schuldige war), Carolina kam mit einem blauen Auge davon.

Vorerst. Die Giants kamen nochmal an den Ball und in Field-Goal-Reichweite. Zehn Sekunden vor Schluss verwandelte Gano aus 42 Yards - 17:17. Es ging in die Verlängerung, die erste im vierten NFL-Spiel auf deutschem Boden.

Dort hatten die Giants als Erstes den Ball. Und gaben ihn gleich im ersten Play ab. Ein Tracy-Fumble beförderte die Panthers sofort in Field-Goal-Reichweite - und Pineiro entschied das Spiel aus 36 Yards.