NFL: New York Giants - Jaxson Dart rechtfertigt Herangehensweise: "Wir spielen hier nicht Fußball"

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 10:45 Uhr
  • ran.de

Giants-Quarterback Jaxson Dart steckt trotz vorheriger Gehirnerschütterung seinen nächsten schweren Hit ein. Der Rookie hält unbeirrt an seiner Spielweise fest.

Quarterback Jaxson Dart von den New York Giants kassierte im ersten Viertel der 15:33-Niederlage gegen die New England Patriots einen harten Treffer an der Sideline.

Obwohl er ein paar Schritte früher hätte ins Aus gehen können, um ein paar Yards weniger zu nehmen, betonte Dart danach, er würde die Szene genauso wieder spielen.

Dass er die beiden vorherigen Partien wegen einer Gehirnerschütterung verpasst hatte und in vier der vergangenen acht Spiele erneut auf eine mögliche Kopfverletzung untersucht worden war, ändert an seiner Haltung nichts.

"Nein, ich verstehe die Frage, aber das ist Football", sagte Dart.

"Ich werde getroffen – ob in der Pocket oder außerhalb. Ich habe mein ganzes Leben so gespielt. Wenn man meine Karriere verfolgt hat, sollte das niemanden überraschen. Wir spielen hier nicht Fußball. Du wirst getroffen. Das gehört dazu."

New York Giants mit siebter Niederlage in Folge

Der Rookie war bei einem Scramble aus der Pocket auf der Suche nach einem First Down, bevor ihn Christian Elliss mit einem legalen Tackle hart erwischte. Dart landete direkt an der eigenen Seitenlinie. "War ein guter Hit", meinte er anschließend.

Interims-Coach Mike Kafka sah kein Problem in Darts Verhalten: "Natürlich wollen wir keine unnötigen Treffer, aber er war auf dem Weg ins Aus."

"Wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben so gespielt", stellte Dart noch einmal klar. "Ich bin auch geslidet und habe viele Hits vermieden. Aber du wirst eben getroffen. Das ist Football."

Für die Giants war es die siebte Niederlage in Serie und die 13. Auswärtspleite in Folge.

