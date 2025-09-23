Die New York Giants setzen ihren Star-Quarterback Russell Wilson auf die Bank. Nach drei schwachen Leistungen wird der 36-Jährige ausgetauscht.

Was seit Wochen in der Luft lag, ist jetzt Realität: Die New York Giants werden Quarterback Russell Wilson nach drei NFL-Spielen auf die Bank setzen und stattdessen Rookie Jaxson Dart starten lassen, berichtet "ESPN".

Darts erster Start folgt am Sonntag zu Hause gegen die ungeschlagenen Los Angeles Chargers im MetLife Stadium. Der 25. Pick dieses Jahres diente in den ersten drei Saisonspielen als Backup für Wilson. Neben Dart und Wilson steht auch Veteran Jameis Winston im Kader der Giants.

Trainer Brian Daboll hatte bereits am vergangenen Montag offen gelassen, dass ein Wechsel auf der Quarterback-Position möglich sei. Nach der 9:22-Niederlage gegen die Kansas City Chiefs am vergangenen Sonntag zeigte Wilson schwache Leistungen: Er warf 160 Yards, zwei Interceptions und geriet in der Schlussphase mit einem missglückten Play in der Red Zone in die Kritik.

Bereits beim kurzen Einsatz Darts im zweiten Viertel am gegen die Chiefs wurde der Rookie vom Publikum gefeiert, während Wilson für seine zweite Interception ausgebuht wurde.