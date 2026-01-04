Für die New York Jets ging es im letzten Spiel der Regular Season noch darum, einen unrühmlichen Eintrag in die NFL-Geschichte zu verhindern. Doch selbst das misslang.

Von Tobias Wiltschek und Dominik Hager

Die Horrorsaison der New York Jets geht mit einem irren Negativ-Rekord zu Ende. Die Jets unterlagen im letzten Spiel der Regular Season den Buffalo Bills mit 8:35 und verzeichneten keine einzige Interception - wie schon in den 16 Spielen davor.

Damit sind die Jets das erste Team in der NFL-Historie, das seit Beginn der Messung der Statistik im Jahr 1933 über eine gesamte Saison keinen gegnerischen Pass abfangen konnte.