NFL - Heim- und Auswärtsspiele: Gegner aller Teams in der Saison 2026
- Veröffentlicht: 06.01.2026
- 14:10 Uhr
- ran.de
Die NFL-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus. ran zeigt, gegen welche Teams jede einzelne Franchise in der kommenden Spielzeit antreten muss.
Die NFL-Saison 2025 geht in ihre heiße Phase. Am kommenden Wochenende steht mit der Wild Card Round bereits die erste Playoff-Runde auf dem Programm.
Parallel laufen auch die Vorbereitungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren. Zwar veröffentlichen die Verantwortlichen der besten Football-Liga der Welt den Spielplan für die kommende Spielzeit erst im Mai, die jeweiligen Gegner aller 32 Teams wurden aber bereits jetzt verkündet.
ran zeigt, gegen welche Mannschaften jede einzelne Franchise zuhause und auswärts antreten muss.
AFC East
Externer Inhalt
Buffalo Bills
Heimspiele: Patriots, Dolphins, Jets, Chiefs, Chargers, Ravens, Bears, Lions
Auswärtsspiele: Patriots, Dolphins, Jets, Broncos, Raiders, Texans, Vikings, Packers, Rams
Miami Dolphins
Heimspiele: Bills, Patriots, Jets, Chiefs, Chargers, Bengals, Bears, Lions
Auswärtsspiele: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Raiders, Colts, Vikings, Packers, 49ers
New England Patriots
Heimspiele: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Raiders, Steelers, Vikings, Packers
Auswärtsspiele: Bills, Dolphins, Jets, Chiefs, Chargers, Jaguars, Bears, Lions, Seahawks
New York Jets
Heimspiele: Patriots, Dolphins, Bills, Broncos, Raiders, Browns, Vikings, Packers
Auswärtsspiele: Patriots, Dolphins, Bills, Chiefs, Chargers, Titans, Bears, Lions, Cardinals
AFC North
Baltimore Ravens
Heimspiele: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Titans, Chargers, Saints, Buccaneers
Auswärtsspiele: Bengals, Browns, Steelers, Texans, Colts, Bills, Falcons, Panthers, Cowboys
Cincinnati Bengals
Heimspiele: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Titans, Chiefs, Saints, Buccaneers
Auswärtsspiele: Ravens, Browns, Steelers, Texans, Colts, Dolphins, Falcons, Panthers, Commanders
Cleveland Browns
Heimspiele: Steelers, Bengals, Ravens, Texans, Colts, Raiders, Falcons, Panthers
Auswärtsspiele: Steelers, Bengals, Ravens, Jaguars, Titans, Jets, Saints, Buccaneers, Giants
Pittsburgh Steelers
Heimspiele: Ravens, Bengals, Browns, Texans, Colts, Broncos, Falcons, Panthers
Auswärtsspiele: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Titans, Patriots, Saints, Buccaneers, Eagles
NFL: So lange warten die Teams schon auf einen Sieg in den Playoffs - Beenden die Bears endlich ihre lange Leidenszeit?
NFL-Playoffs: So lange warten die Franchises auf einen Sieg
In der vergangenen Saison konnten die Washington Commanders ihre Sieglos-Serie endlich beenden. Gelingt in diesem Jahr auch den Chicago Beears der Befreiungsschlag? Die Chancen stehen gut. In der Wild Card Round treffen sie zu Hause auf die schwächelnden Packers. Wie lange jede Franchise auf einen Erfolg in der Postseason wartet, hat ran zusammengefasst. (Stand: 5. Januar 2026)
Philadelphia Eagles
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 9. Februar 2025
• Runde: Super Bowl
• Gegner: Kansas City Chiefs (40:22)
Kansas City Chiefs
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 26. Januar 2025
• Runde: Conference Championships
• Gegner: Buffalo Bills (32:29)
Buffalo Bills
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2025
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Baltimore Ravens (27.25)
Washington Commanders
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 18. Januar 2025
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Detroit Lions (45:31)
Los Angeles Rams
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 13. Januar 2025
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Minnesota Vikings (27:9)
Baltimore Ravens
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 12. Januar 2025
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Pittsburgh Steelers (28:14)
Houston Texans
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2025
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Los Angeles Chargers (32:12)
San Francisco 49ers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 29. Januar 2024
• Runde: Conference Championships
• Gegner: Detroit Lions (34:31)
Detroit Lions
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 21. Januar 2024
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:23)
Tampa Bay Buccaneers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2024
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Philadelphia Eagles (32:9)
Green Bay Packers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2024
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Dallas Cowboys (48:32)
Cincinnati Bengals
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 22. Januar 2023
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Buffalo Bills (27:10)
Dallas Cowboys
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2023
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:14)
New York Giants
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2023
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Minnesota Vikings (31:24)
Jacksonville Jaguars
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2023
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Los Angeles Chargers (31:30)
New Orleans Saints
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Chicago Bears (21:9)
Cleveland Browns
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Pittsburgh Steelers (48:37)
Tennessee Titans
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2020
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Baltimore Ravens (28:12)
Minnesota Vikings
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: New Orleans Saints (26:20)
Seattle Seahawks
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Philadelphia Eagles (17:9)
New England Patriots
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 03. Februar 2019
• Runde: Super Bowl
• Gegner: Los Angeles Rams (13:3)
Los Angeles Chargers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2019
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Baltimore Ravens (23:17)
Indianapolis Colts
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2019
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Houston Texans (21:7)
Atlanta Falcons
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 8
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2018
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Los Angeles Rams (26:13)
Pittsburgh Steelers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 9
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2017
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Kansas City Chiefs (18:16)
Denver Broncos
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 07. Februar 2016
• Runde: Super Bowl
• Gegner: Carolina Panthers (24:10)
Carolina Panthers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 24. Januar 2016
• Runde: NFC Championship Game
• Gegner: Arizona Cardinals (49:15)
Arizona Cardinals
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2016
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Green Bay Packers (26:20)
Chicago Bears
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 15
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Seattle Seahawks (35:24)
New York Jets
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 15
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011
• Runde: Divisional Round
• Gegner: New England Patriots (28:21)
Las Vegas Raiders
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 23 (damals noch Oakland Raiders)
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2003
• Runde: AFC Championship Game
• Gegner: Tennessee Titans (41:24)
Miami Dolphins
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 26
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 30. Dezember 2000
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Indianapolis Colts (23:17)
AFC South
Houston Texans
Heimspiele: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Bills, Cowboys, Giants
Auswärtsspiele: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Steelers, Chargers, Commanders, Eagles, Packers
Indianapolis Colts
Heimspiele: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Dolphins, Cowboys, Giants
Auswärtsspiele: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Steelers, Chiefs, Commanders, Eagles, Vikings
Jacksonville Jaguars
Heimspiele: Texans, Colts, Titans, Browns, Steelers, Patriots, Commanders, Eagles
Auswärtsspiele: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Broncos, Cowboys, Giants, Bears
Tennessee Titans
Heimspiele: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Steelers, Jets, Commanders, Eagles
Auswärtsspiele: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Raiders, Cowboys, Giants, Lions
AFC West
Denver Broncos
Heimspiele: Chiefs, Chargers, Raiders, Bills, Dolphins, Jaguars, Seahawks, Rams
Auswärtsspiele: Chiefs, Chargers, Raiders, Patriots, Jets, Steelers, 49ers, Cardinals, Panthers
Kansas City Chiefs
Heimspiele: Broncos, Chargers, Raiders, Patriots, Jets, Colts, 49ers, Cardinals
Auswärtsspiele: Broncos, Chargers, Raiders, Bills, Dolphins, Bengals, Rams, Seahawks, Falcons
Las Vegas Raiders
Heimspiele: Chiefs, Chargers, Broncos, Bills, Dolphins, Titans, Rams, Seahawks
Auswärtsspiele: Chiefs, Chargers, Broncos, Patriots, Jets, Browns, Cardinals, 49ers, Saints
Los Angeles Chargers
Heimspiele: Broncos, Chiefs, Raiders, Patriots, Jets, Texans, Cardinals, 49ers
Auswärtsspiele: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Dolphins, Ravens, Rams, Seahawks, Buccaneers
NFL: Rookies überraschen - die besten Runs aus Week 18
NFC East
Dallas Cowboys
Heimspiele: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, 49ers, Buccaneers, Jaguars, Titans, Ravens
Auswärtsspiele: Giants, Eagles, Commanders, Rams, Seahawks, Packers, Texans, Colts
New York Giants
Heimspiele: Commanders, Cowboys, Eagles, Cardinals, 49ers, Saints, Jaguars, Titans, Browns
Auswärtsspiele: Commanders, Cowboys, Eagles, Rams, Seahawks, Lions, Texans, Colts
Philadelphia Eagles
Heimspiele: Giants, Cowboys, Commanders, Rams, Seahawks, Panthers, Texans, Colts, Steelers
Auswärtsspiele: Giants, Cowboys, Commanders, Cardinals, 49ers, Bears, Jaguars, Titans
Washington Commanders
Heimspiele: Cowboys, Eagles, Giants, Rams, Seahawks, Falcons, Texans, Colts, Bengals
Auswärtsspiele: Cowboys, Eagles, Giants, Cardinals, 49ers, Vikings, Jaguars, Titans
NFC North
Chicago Bears
Heimspiele: Lions, Packers, Vikings, Saints, Buccaneers, Eagles, Patriots, Jets, Jaguars
Auswärtsspiele: Lions, Packers, Vikings, Falcons, Panthers, Seahawks, Bills, Dolphins
Detroit Lions
Heimspiele: Bears, Packers, Vikings, Saints, Buccaneers, Giants, Patriots, Jets, Titans
Auswärtsspiele: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Panthers, Cardinals, Bills, Dolphins
Green Bay Packers
Heimspiele: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Panthers, Cowboys, Bills, Dolphins, Texans
Auswärtsspiele: Bears, Lions, Vikings, Saints, Buccaneers, Rams, Patriots, Jets
Minnesota Vikings
Heimspiele: Bears, Lions, Packers, Falcons, Panthers, Commanders, Bills, Dolphins, Colts
Auswärtsspiele: Bears, Lions, Packers, Saints, Buccaneers, 49ers, Patriots, Jets
NFL - Warten auf die Playoffs: New York Jets setzten Negativserie fort
Die längsten Playoff-Durststrecken der NFL
Alle wollen in den Super Bowl. Der Weg zum Spiel der Spiele in der NFL führt aber immer über die Playoffs. Schon die bleiben für einige Teams regelmäßig außer Reichweite. ran zeigt, wie lange einige Franchises auf eine Teilnahme an der Postseason warten (Stand: 5. Januar 2026).
New York Jets: 15 Jahre
Wieder war es nichts mit den Playoffs. Die New York Jets waren auch in dieser Saison schon seit vielen Wochen chancenlos. Das Warten geht also weiter. Mittlerweile findet die heißeste Saisonphase zum 15. Mal nacheinander ohne die "Gang Green" statt. Ein unrühmlicher Rekord, die Jets warten damit länger als jedes andere Team aus NFL, NBA, MLB und NHL.
Atlanta Falcons: 8 Jahre
Am Ende hatten die Falcons mit 8-9 zwar die gleiche Bilanz wie die Panthers und die Buccaneers. Der Tiebreaker in der NFC South sprach aber am Ende für die Panthers und gegen das Team von Kirk Cousins. Zuletzt war die Franchise in der Saison 2017 dabei. Das Warten geht weiter.
Indianapolis Colts: 5 Jahre
Eine ganze Zeit lang waren die Indianapolis Colts Dauergast in den Playoffs. Aktuell wartet die Franchise seit der Saison 2020 auf eine Rückkehr. In dieser Saison sah es lange Zeit so aus, als ob sie die Flaute beenden könnten. Dann aber verloren sie sieben Spiele in Folge und scheiterten erneut.
New Orleans Saints: 5 Jahre
Es gab Zeiten, als auch die Saints regelmäßig in den Playoffs standen. Doch - wie die Colts - haben es die Saints seit 2020 nicht mehr in die Postseason geschafft. Der Unterschied zum Team aus Indianapolis: In dieser Saison waren sie von Beginn an chancenlos.
Tennessee Titans: 4 Jahre
Die Tennessee Titans mischten zuletzt in der Saison 2021 in den Playoffs mit. Damals war es die dritte Teilnahme nacheinander für die Franchise aus Nashville. Nun sind Ihre Chancen auf eine weitere Postseason haben die Titans nach Week 14 diesen Jahres allerdings schon verwirkt.
Las Vegas Raiders: 4 Jahre
Ebenso lang liegt die bislang letzte Playoff-Teilnahme der Las Vegas Raiders zurück. Seit dem Umzug in die Zockermetropole steht erst ein Postseason-Auftritt zu Buche. Das war 2021, und dabei bleibt es einstweilen auch.
Arizona Cardinals: 4 Jahre
Das dritte Team, das zum bislang letzten Mal in der Saison 2021 Postseason-Football erlebte, sind die Cardinals. Dass das Warten in dieser Spielzeit ein Ende haben könnte, war nie wirklich realistisch. In der starken NFC West lag das Team von Beginn an aussichtslos zurück.
NFC South
Atlanta Falcons
Heimspiele: Panthers, Saints, Buccaneers, Bears, Lions, 49ers, Ravens, Bengals, Chiefs
Auswärtsspiele: Panthers, Saints, Buccaneers, Packers, Vikings, Commanders, Browns, Steelers
Carolina Panthers
Heimspiele: Falcons, Saints, Buccaneers, Bears, Lions, Seahawks, Ravens, Bengals, Broncos
Auswärtsspiele: Falcons, Saints, Buccaneers, Packers, Vikings, Eagles, Browns, Steelers
New Orleans Saints
Heimspiele: Falcons, Buccaneers, Panthers, Packers, Vikings, Cardinals, Browns, Steelers, Raiders
Auswärtsspiele: Falcons, Buccaneers, Panthers, Bears, Lions, Giants, Bengals, Ravens
Tampa Bay Buccaneers
Heimspiele: Falcons, Panthers, Saints, Packers, Vikings, Rams, Browns, Steelers, Chargers
Auswärtsspiele: Falcons, Panthers, Saints, Bears, Lions, Cowboys, Bengals, Ravens
NFC West
Arizona Cardinals
Heimspiele: 49ers, Rams, Seahawks, Eagles, Commanders, Lions, Broncos, Raiders, Jets
Auswärtsspiele: 49ers, Rams, Seahawks, Cowboys, Giants, Saints, Chiefs, Chargers
Los Angeles Rams
Heimspiele: 49ers, Cardinals, Seahawks, Cowboys, Giants, Packers, Chiefs, Chargers, Bills
Auswärtsspiele: 49ers, Cardinals, Seahawks, Eagles, Commanders, Buccaneers, Broncos, Raiders
San Francisco 49ers
Heimspiele: Cardinals, Rams, Seahawks, Eagles, Commanders, Vikings, Broncos, Raiders, Dolphins
Auswärtsspiele: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Giants, Falcons, Chiefs, Chargers
Seattle Seahawks
Heimspiele: Rams, Cardinals, 49ers, Cowboys, Giants, Bears, Chiefs, Chargers, Patriots
Auswärtsspiele: Rams, Cardinals, 49ers, Eagles, Commanders, Panthers, Broncos, Raiders