NFL - Heim- und Auswärtsspiele: Gegner aller Teams in der Saison 2026

  • Veröffentlicht: 06.01.2026
  • 14:10 Uhr
  • ran.de

Die NFL-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus. ran zeigt, gegen welche Teams jede einzelne Franchise in der kommenden Spielzeit antreten muss.

Die NFL-Saison 2025 geht in ihre heiße Phase. Am kommenden Wochenende steht mit der Wild Card Round bereits die erste Playoff-Runde auf dem Programm.

Parallel laufen auch die Vorbereitungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren. Zwar veröffentlichen die Verantwortlichen der besten Football-Liga der Welt den Spielplan für die kommende Spielzeit erst im Mai, die jeweiligen Gegner aller 32 Teams wurden aber bereits jetzt verkündet.

ran zeigt, gegen welche Mannschaften jede einzelne Franchise zuhause und auswärts antreten muss.

AFC East

Buffalo Bills

Heimspiele: Patriots, Dolphins, Jets, Chiefs, Chargers, Ravens, Bears, Lions

Auswärtsspiele: Patriots, Dolphins, Jets, Broncos, Raiders, Texans, Vikings, Packers, Rams

Miami Dolphins

Heimspiele: Bills, Patriots, Jets, Chiefs, Chargers, Bengals, Bears, Lions

Auswärtsspiele: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Raiders, Colts, Vikings, Packers, 49ers

New England Patriots

Heimspiele: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Raiders, Steelers, Vikings, Packers

Auswärtsspiele: Bills, Dolphins, Jets, Chiefs, Chargers, Jaguars, Bears, Lions, Seahawks

New York Jets

Heimspiele: Patriots, Dolphins, Bills, Broncos, Raiders, Browns, Vikings, Packers

Auswärtsspiele: Patriots, Dolphins, Bills, Chiefs, Chargers, Titans, Bears, Lions, Cardinals

AFC North

Baltimore Ravens

Heimspiele: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Titans, Chargers, Saints, Buccaneers

Auswärtsspiele: Bengals, Browns, Steelers, Texans, Colts, Bills, Falcons, Panthers, Cowboys

Cincinnati Bengals

Heimspiele: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Titans, Chiefs, Saints, Buccaneers

Auswärtsspiele: Ravens, Browns, Steelers, Texans, Colts, Dolphins, Falcons, Panthers, Commanders

Cleveland Browns

Heimspiele: Steelers, Bengals, Ravens, Texans, Colts, Raiders, Falcons, Panthers

Auswärtsspiele: Steelers, Bengals, Ravens, Jaguars, Titans, Jets, Saints, Buccaneers, Giants

Pittsburgh Steelers

Heimspiele: Ravens, Bengals, Browns, Texans, Colts, Broncos, Falcons, Panthers

Auswärtsspiele: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Titans, Patriots, Saints, Buccaneers, Eagles

NFL: So lange warten die Teams schon auf einen Sieg in den Playoffs - Beenden die Bears endlich ihre lange Leidenszeit?

1 / 33
<strong>NFL-Playoffs: So lange warten die Franchises auf einen Sieg</strong><br>In der vergangenen Saison konnten die Washington Commanders ihre Sieglos-Serie endlich beenden. Gelingt in diesem Jahr auch den Chicago Beears der Befreiungsschlag? Die Chancen stehen gut. In der Wild Card Round treffen sie zu Hause auf die schwächelnden Packers. Wie lange jede Franchise auf einen Erfolg in der Postseason wartet, hat <em><strong>ran</strong></em> zusammengefasst. (Stand: 5. Januar 2026)
© 2025 Getty Images

NFL-Playoffs: So lange warten die Franchises auf einen Sieg
In der vergangenen Saison konnten die Washington Commanders ihre Sieglos-Serie endlich beenden. Gelingt in diesem Jahr auch den Chicago Beears der Befreiungsschlag? Die Chancen stehen gut. In der Wild Card Round treffen sie zu Hause auf die schwächelnden Packers. Wie lange jede Franchise auf einen Erfolg in der Postseason wartet, hat ran zusammengefasst. (Stand: 5. Januar 2026)

<strong>Philadelphia Eagles</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 9. Februar 2025<br>• Runde: Super Bowl<br>• Gegner: Kansas City Chiefs (40:22)
© IMAGO/USA TODAY Network

Philadelphia Eagles
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 9. Februar 2025
• Runde: Super Bowl
• Gegner: Kansas City Chiefs (40:22)

<strong>Kansas City Chiefs</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 26. Januar 2025<br>• Runde: Conference Championships&nbsp;<br>• Gegner: Buffalo Bills (32:29)
© Imagn Images

Kansas City Chiefs
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 26. Januar 2025
• Runde: Conference Championships 
• Gegner: Buffalo Bills (32:29)

<strong>Buffalo Bills </strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2025<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Baltimore Ravens (27.25)
© IMAGO/USA TODAY Network

Buffalo Bills
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2025
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Baltimore Ravens (27.25)

<strong>Washington Commanders</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 18. Januar 2025<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Detroit Lions (45:31)
© IMAGO/USA TODAY Network

Washington Commanders
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 18. Januar 2025
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Detroit Lions (45:31)

<strong>Los Angeles Rams</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 13. Januar 2025<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Minnesota Vikings (27:9)
© UPI Photo

Los Angeles Rams
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 13. Januar 2025
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Minnesota Vikings (27:9)

<strong>Baltimore Ravens</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 12. Januar 2025<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Pittsburgh Steelers (28:14)
© IMAGO/ZUMA Wire

Baltimore Ravens
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 12. Januar 2025
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Pittsburgh Steelers (28:14)

<strong>Houston Texans</strong><br>• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2025<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Los Angeles Chargers (32:12)
© 2024 Getty Images

Houston Texans
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 1
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2025
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Los Angeles Chargers (32:12)

<strong>San Francisco 49ers</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 29. Januar 2024<br>• Runde: Conference Championships<br>• Gegner: Detroit Lions (34:31)
© 2024 Getty Images

San Francisco 49ers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 29. Januar 2024
• Runde: Conference Championships
• Gegner: Detroit Lions (34:31)

<strong>Detroit Lions</strong><br>• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 21. Januar 2024<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:23)
© IMAGO/USA TODAY Network

Detroit Lions
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 21. Januar 2024
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:23)

<strong>Tampa Bay Buccaneers</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2024<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Philadelphia Eagles (32:9)
© IMAGO/Icon Sportswire

Tampa Bay Buccaneers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2024
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Philadelphia Eagles (32:9)

<strong>Green Bay Packers</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2024<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Dallas Cowboys (48:32)
© IMAGO/USA TODAY Network

Green Bay Packers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 2
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2024
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Dallas Cowboys (48:32)

<strong>Cincinnati Bengals</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 22. Januar 2023<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Buffalo Bills (27:10)
© IMAGO/USA TODAY Network

Cincinnati Bengals
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 22. Januar 2023
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Buffalo Bills (27:10)

<strong>Dallas Cowboys</strong><br>• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2023<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:14)
© Icon Sportswire

Dallas Cowboys
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2023
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Tampa Bay Buccaneers (31:14)

<strong>New York Giants</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2023<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Minnesota Vikings (31:24)
© IMAGO/USA TODAY Network

New York Giants
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2023
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Minnesota Vikings (31:24)

<strong>Jacksonville Jaguars</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2023<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Los Angeles Chargers (31:30)
© IMAGO/USA TODAY Network

Jacksonville Jaguars
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 3
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 14. Januar 2023
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Los Angeles Chargers (31:30)

<strong>New Orleans Saints</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Chicago Bears (21:9)
© IMAGO/UPI Photo

New Orleans Saints
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Chicago Bears (21:9)

<strong>Cleveland Browns </strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Pittsburgh Steelers (48:37)
© IMAGO/ZUMA Wire

Cleveland Browns
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 5
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 10. Januar 2021
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Pittsburgh Steelers (48:37)

<strong>Tennessee Titans</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2020<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Baltimore Ravens (28:12)
© IMAGO/USA TODAY Network

Tennessee Titans
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 11. Januar 2020
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Baltimore Ravens (28:12)

<strong>Minnesota Vikings</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: New Orleans Saints (26:20)
© IMAGO/Icon Sportswire

Minnesota Vikings
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: New Orleans Saints (26:20)

<strong>Seattle Seahawks</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Philadelphia Eagles (17:9)
© IMAGO/USA TODAY Network

Seattle Seahawks
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 6
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2020
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Philadelphia Eagles (17:9)

<strong>New England Patriots</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 03. Februar 2019<br>• Runde: Super Bowl<br>• Gegner: Los Angeles Rams (13:3)
© 2019 Getty Images

New England Patriots
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 03. Februar 2019
• Runde: Super Bowl
• Gegner: Los Angeles Rams (13:3)

<strong>Los Angeles Chargers</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2019<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Baltimore Ravens (23:17)
© IMAGO/USA TODAY Network

Los Angeles Chargers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2019
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Baltimore Ravens (23:17)

<strong>Indianapolis Colts</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2019<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Houston Texans (21:7)
© IMAGO/USA TODAY Network

Indianapolis Colts
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 7
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 05. Januar 2019
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Houston Texans (21:7)

<strong>Atlanta Falcons</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 8<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2018<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Los Angeles Rams (26:13)
© IMAGO/USA TODAY Network

Atlanta Falcons
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 8
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 06. Januar 2018
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Los Angeles Rams (26:13)

<strong>Pittsburgh Steelers</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 9<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2017<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Kansas City Chiefs (18:16)
© IMAGO/USA TODAY Network

Pittsburgh Steelers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 9
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 15. Januar 2017
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Kansas City Chiefs (18:16)

<strong>Denver Broncos</strong><br>• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 07. Februar 2016<br>• Runde: Super Bowl<br>• Gegner: Carolina Panthers (24:10)
© 2016 Getty Images

Denver Broncos
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 07. Februar 2016
• Runde: Super Bowl
• Gegner: Carolina Panthers (24:10)

<strong>Carolina Panthers</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 24. Januar 2016<br>• Runde: NFC Championship Game<br>• Gegner: Arizona Cardinals (49:15)
© ZUMA Press Wire

Carolina Panthers
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 24. Januar 2016
• Runde: NFC Championship Game
• Gegner: Arizona Cardinals (49:15)

<strong>Arizona Cardinals </strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2016<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Green Bay Packers (26:20)
© IMAGO/USA TODAY Network

Arizona Cardinals
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 10
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2016
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Green Bay Packers (26:20)

<strong>Chicago Bears</strong><br>• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 15<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: Seattle Seahawks (35:24)
© IMAGO/Newscom World

Chicago Bears
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 15
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011
• Runde: Divisional Round
• Gegner: Seattle Seahawks (35:24)

<strong>New York Jets</strong><br>• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 15<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011<br>• Runde: Divisional Round<br>• Gegner: New England Patriots (28:21)
© 2023 Getty Images

New York Jets
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 15
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 16. Januar 2011
• Runde: Divisional Round
• Gegner: New England Patriots (28:21)

<strong>Las Vegas Raiders</strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 23 (damals noch Oakland Raiders)<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2003<br>• Runde: AFC Championship Game<br>• Gegner: Tennessee Titans (41:24)
© IMAGO/USA TODAY Network

Las Vegas Raiders
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 23 (damals noch Oakland Raiders)
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 19. Januar 2003
• Runde: AFC Championship Game
• Gegner: Tennessee Titans (41:24)

<strong>Miami Dolphins </strong><br> • Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 26<br>• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 30. Dezember 2000<br>• Runde: Wild Card Round<br>• Gegner: Indianapolis Colts (23:17)
© IMAGO/USA TODAY Network

Miami Dolphins
• Jahre seit dem jüngsten Playoff-Sieg: 26
• Datum des jüngsten Playoff-Siegs: 30. Dezember 2000
• Runde: Wild Card Round
• Gegner: Indianapolis Colts (23:17)

AFC South

Houston Texans

Heimspiele: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Bills, Cowboys, Giants

Auswärtsspiele: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Steelers, Chargers, Commanders, Eagles, Packers

Indianapolis Colts

Heimspiele: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Dolphins, Cowboys, Giants

Auswärtsspiele: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Steelers, Chiefs, Commanders, Eagles, Vikings

Jacksonville Jaguars

Heimspiele: Texans, Colts, Titans, Browns, Steelers, Patriots, Commanders, Eagles

Auswärtsspiele: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Broncos, Cowboys, Giants, Bears

Tennessee Titans

Heimspiele: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Steelers, Jets, Commanders, Eagles

Auswärtsspiele: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Raiders, Cowboys, Giants, Lions

AFC West

Denver Broncos

Heimspiele: Chiefs, Chargers, Raiders, Bills, Dolphins, Jaguars, Seahawks, Rams

Auswärtsspiele: Chiefs, Chargers, Raiders, Patriots, Jets, Steelers, 49ers, Cardinals, Panthers

Kansas City Chiefs

Heimspiele: Broncos, Chargers, Raiders, Patriots, Jets, Colts, 49ers, Cardinals

Auswärtsspiele: Broncos, Chargers, Raiders, Bills, Dolphins, Bengals, Rams, Seahawks, Falcons

Las Vegas Raiders

Heimspiele: Chiefs, Chargers, Broncos, Bills, Dolphins, Titans, Rams, Seahawks

Auswärtsspiele: Chiefs, Chargers, Broncos, Patriots, Jets, Browns, Cardinals, 49ers, Saints

Los Angeles Chargers

Heimspiele: Broncos, Chiefs, Raiders, Patriots, Jets, Texans, Cardinals, 49ers

Auswärtsspiele: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Dolphins, Ravens, Rams, Seahawks, Buccaneers

NFL: Rookies überraschen - die besten Runs aus Week 18

NFC East

Dallas Cowboys

Heimspiele: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, 49ers, Buccaneers, Jaguars, Titans, Ravens

Auswärtsspiele: Giants, Eagles, Commanders, Rams, Seahawks, Packers, Texans, Colts

New York Giants

Heimspiele: Commanders, Cowboys, Eagles, Cardinals, 49ers, Saints, Jaguars, Titans, Browns

Auswärtsspiele: Commanders, Cowboys, Eagles, Rams, Seahawks, Lions, Texans, Colts

Philadelphia Eagles

Heimspiele: Giants, Cowboys, Commanders, Rams, Seahawks, Panthers, Texans, Colts, Steelers

Auswärtsspiele: Giants, Cowboys, Commanders, Cardinals, 49ers, Bears, Jaguars, Titans

Washington Commanders

Heimspiele: Cowboys, Eagles, Giants, Rams, Seahawks, Falcons, Texans, Colts, Bengals

Auswärtsspiele: Cowboys, Eagles, Giants, Cardinals, 49ers, Vikings, Jaguars, Titans

NFC North

Chicago Bears

Heimspiele: Lions, Packers, Vikings, Saints, Buccaneers, Eagles, Patriots, Jets, Jaguars

Auswärtsspiele: Lions, Packers, Vikings, Falcons, Panthers, Seahawks, Bills, Dolphins

Detroit Lions

Heimspiele: Bears, Packers, Vikings, Saints, Buccaneers, Giants, Patriots, Jets, Titans

Auswärtsspiele: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Panthers, Cardinals, Bills, Dolphins

Green Bay Packers

Heimspiele: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Panthers, Cowboys, Bills, Dolphins, Texans

Auswärtsspiele: Bears, Lions, Vikings, Saints, Buccaneers, Rams, Patriots, Jets

Minnesota Vikings

Heimspiele: Bears, Lions, Packers, Falcons, Panthers, Commanders, Bills, Dolphins, Colts

Auswärtsspiele: Bears, Lions, Packers, Saints, Buccaneers, 49ers, Patriots, Jets

NFL - Warten auf die Playoffs: New York Jets setzten Negativserie fort

1 / 8
<strong>Die längsten Playoff-Durststrecken der NFL</strong><br>Alle wollen in den Super Bowl. Der Weg zum Spiel der Spiele in der NFL führt aber immer über die Playoffs. Schon die bleiben für einige Teams regelmäßig außer Reichweite. <strong><em>ran</em></strong> zeigt, wie lange einige Franchises auf eine Teilnahme an der Postseason warten (Stand: 5. Januar 2026).
© 2026 Getty Images

Die längsten Playoff-Durststrecken der NFL
Alle wollen in den Super Bowl. Der Weg zum Spiel der Spiele in der NFL führt aber immer über die Playoffs. Schon die bleiben für einige Teams regelmäßig außer Reichweite. ran zeigt, wie lange einige Franchises auf eine Teilnahme an der Postseason warten (Stand: 5. Januar 2026).

<strong>New York Jets: 15 Jahre</strong><br>Wieder war es nichts mit den Playoffs. Die New York Jets waren auch in dieser Saison schon seit vielen Wochen chancenlos. Das Warten geht also weiter. Mittlerweile findet die heißeste Saisonphase zum 15. Mal nacheinander ohne die "Gang Green" statt. Ein unrühmlicher Rekord, die Jets warten damit länger als jedes andere Team aus NFL, NBA, MLB und NHL.
© 2026 Getty Images

New York Jets: 15 Jahre
Wieder war es nichts mit den Playoffs. Die New York Jets waren auch in dieser Saison schon seit vielen Wochen chancenlos. Das Warten geht also weiter. Mittlerweile findet die heißeste Saisonphase zum 15. Mal nacheinander ohne die "Gang Green" statt. Ein unrühmlicher Rekord, die Jets warten damit länger als jedes andere Team aus NFL, NBA, MLB und NHL.

<strong>Atlanta Falcons: 8 Jahre</strong><br>Am Ende hatten die Falcons mit 8-9 zwar die gleiche Bilanz wie die Panthers und die Buccaneers. Der Tiebreaker in der NFC South sprach aber am Ende für die Panthers und gegen das Team von Kirk Cousins. Zuletzt war die Franchise in der Saison 2017 dabei. Das Warten geht weiter.
© Imagn Images

Atlanta Falcons: 8 Jahre
Am Ende hatten die Falcons mit 8-9 zwar die gleiche Bilanz wie die Panthers und die Buccaneers. Der Tiebreaker in der NFC South sprach aber am Ende für die Panthers und gegen das Team von Kirk Cousins. Zuletzt war die Franchise in der Saison 2017 dabei. Das Warten geht weiter.

<strong>Indianapolis Colts: 5 Jahre</strong><br>Eine ganze Zeit lang waren die Indianapolis Colts Dauergast in den Playoffs. Aktuell wartet die Franchise seit der Saison 2020 auf eine Rückkehr. In dieser Saison sah es lange Zeit so aus, als ob sie die Flaute beenden könnten. Dann aber verloren sie sieben Spiele in Folge und scheiterten erneut.
© Icon Sportswire

Indianapolis Colts: 5 Jahre
Eine ganze Zeit lang waren die Indianapolis Colts Dauergast in den Playoffs. Aktuell wartet die Franchise seit der Saison 2020 auf eine Rückkehr. In dieser Saison sah es lange Zeit so aus, als ob sie die Flaute beenden könnten. Dann aber verloren sie sieben Spiele in Folge und scheiterten erneut.

<strong>New Orleans Saints: 5 Jahre</strong><br>Es gab Zeiten, als auch die Saints regelmäßig in den Playoffs standen. Doch - wie die Colts - haben es die Saints seit 2020 nicht mehr in die Postseason geschafft. Der Unterschied zum Team aus Indianapolis: In dieser Saison waren sie von Beginn an chancenlos.
© IMAGO/Imagn Images

New Orleans Saints: 5 Jahre
Es gab Zeiten, als auch die Saints regelmäßig in den Playoffs standen. Doch - wie die Colts - haben es die Saints seit 2020 nicht mehr in die Postseason geschafft. Der Unterschied zum Team aus Indianapolis: In dieser Saison waren sie von Beginn an chancenlos.

<strong>Tennessee Titans: 4 Jahre</strong><br>Die Tennessee Titans mischten zuletzt in der Saison 2021 in den Playoffs mit. Damals war es die dritte Teilnahme nacheinander für die Franchise aus Nashville. Nun sind Ihre Chancen auf eine weitere Postseason haben die Titans nach Week 14 diesen Jahres allerdings schon verwirkt.
© ZUMA Press Wire

Tennessee Titans: 4 Jahre
Die Tennessee Titans mischten zuletzt in der Saison 2021 in den Playoffs mit. Damals war es die dritte Teilnahme nacheinander für die Franchise aus Nashville. Nun sind Ihre Chancen auf eine weitere Postseason haben die Titans nach Week 14 diesen Jahres allerdings schon verwirkt.

<strong>Las Vegas Raiders: 4 Jahre</strong><br>Ebenso lang liegt die bislang letzte Playoff-Teilnahme der Las Vegas Raiders&nbsp; zurück. Seit dem Umzug in die Zockermetropole steht erst ein Postseason-Auftritt zu Buche. Das war 2021, und dabei bleibt es einstweilen auch.
© 2024 Getty Images

Las Vegas Raiders: 4 Jahre
Ebenso lang liegt die bislang letzte Playoff-Teilnahme der Las Vegas Raiders  zurück. Seit dem Umzug in die Zockermetropole steht erst ein Postseason-Auftritt zu Buche. Das war 2021, und dabei bleibt es einstweilen auch.

<strong>Arizona Cardinals: 4 Jahre</strong><br>Das dritte Team, das zum bislang letzten Mal in der Saison 2021 Postseason-Football erlebte, sind die Cardinals. Dass das Warten in dieser Spielzeit ein Ende haben könnte, war nie wirklich realistisch. In der starken NFC West lag das Team von Beginn an aussichtslos zurück.
© 2026 Getty Images

Arizona Cardinals: 4 Jahre
Das dritte Team, das zum bislang letzten Mal in der Saison 2021 Postseason-Football erlebte, sind die Cardinals. Dass das Warten in dieser Spielzeit ein Ende haben könnte, war nie wirklich realistisch. In der starken NFC West lag das Team von Beginn an aussichtslos zurück.

NFC South

Atlanta Falcons

Heimspiele: Panthers, Saints, Buccaneers, Bears, Lions, 49ers, Ravens, Bengals, Chiefs

Auswärtsspiele: Panthers, Saints, Buccaneers, Packers, Vikings, Commanders, Browns, Steelers

Carolina Panthers

Heimspiele: Falcons, Saints, Buccaneers, Bears, Lions, Seahawks, Ravens, Bengals, Broncos

Auswärtsspiele: Falcons, Saints, Buccaneers, Packers, Vikings, Eagles, Browns, Steelers

New Orleans Saints

Heimspiele: Falcons, Buccaneers, Panthers, Packers, Vikings, Cardinals, Browns, Steelers, Raiders

Auswärtsspiele: Falcons, Buccaneers, Panthers, Bears, Lions, Giants, Bengals, Ravens

Tampa Bay Buccaneers

Heimspiele: Falcons, Panthers, Saints, Packers, Vikings, Rams, Browns, Steelers, Chargers

Auswärtsspiele: Falcons, Panthers, Saints, Bears, Lions, Cowboys, Bengals, Ravens

NFC West

Arizona Cardinals

Heimspiele: 49ers, Rams, Seahawks, Eagles, Commanders, Lions, Broncos, Raiders, Jets

Auswärtsspiele: 49ers, Rams, Seahawks, Cowboys, Giants, Saints, Chiefs, Chargers

Los Angeles Rams

Heimspiele: 49ers, Cardinals, Seahawks, Cowboys, Giants, Packers, Chiefs, Chargers, Bills

Auswärtsspiele: 49ers, Cardinals, Seahawks, Eagles, Commanders, Buccaneers, Broncos, Raiders

San Francisco 49ers

Heimspiele: Cardinals, Rams, Seahawks, Eagles, Commanders, Vikings, Broncos, Raiders, Dolphins

Auswärtsspiele: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Giants, Falcons, Chiefs, Chargers

Seattle Seahawks

Heimspiele: Rams, Cardinals, 49ers, Cowboys, Giants, Bears, Chiefs, Chargers, Patriots

Auswärtsspiele: Rams, Cardinals, 49ers, Eagles, Commanders, Panthers, Broncos, Raiders

