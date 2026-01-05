- Anzeige -

NFL: Josh Allen hat wertvolle Playoff-Erfahrung Die Chiefs als fleischgewordenes Kryptonit, an dem die Bills und Allen in den vergangenen fünf Jahren viermal scheiterten, stehen ihnen diesmal nicht im Weg. Und Burrow sowie Jackson, die als logische Nachrücker gelten würden, um das Vakuum der Chiefs auszufüllen, fallen ebenfalls aus. Stattdessen befinden sich im AFC-Feld Quarterbacks wie C.J. Stroud oder Bo Nix, die in dieser Saison bestenfalls Durchschnitt waren und sich vor allem auf ihre Defense stützen konnten. Am ehesten können wohl Drake Maye und Trevor Lawrence individuell mit Allen mithalten, zumindest anhand der jüngsten Leistungen.

Doch Maye besitzt in den Playoffs noch gar keine Erfahrung, Lawrence seinerseits kommt auf lediglich zwei Partien in der Saison 2022. Hier haben die Bills und vor allem Allen einen unschätzbaren Vorteil. Playoffs funktionieren anders als die Regular Season, der Druck ist ein anderer. Das könnte sich schon am Wild-Card-Wochenende zeigen, wenn die Bills auswärts bei den Jaguars und Lawrence gefordert sind. Jacksonville walzte in den vergangenen Wochen über fast jeden Gegner hinweg, der Quarterback spielte auf derart hohem Niveau, wie in seiner Karriere noch nie zuvor. Doch kann er das beibehalten?