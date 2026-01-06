ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN
NFL - Wie Tom Brady: Matt Ryan strebt wohl Doppelrolle in der Liga an
- Veröffentlicht: 06.01.2026
- 11:20 Uhr
- ran.de
Tut es Matt Ryan Tom Brady gleich und ist künftig in der NFL in einer Doppelfunktion aktiv?
Nimmt sich Matt Ryan ein Beispiel an Tom Brady? TB12 ist in der besten Football-Liga der Welt gleich doppelt im Einsatz – als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und als Spielanalyst für den TV-Sender "Fox".
In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass "ESPN"-Analyst Troy Aikman parallel eine Beraterrolle bei den Miami Dolphins angenommen hat. Und nun könnte auch Ryan in doppelter Funktion agieren.
Doppelte Rolle für Matt Ryan?
Laut "Awful Announcing" hofft der für "CBS" tätige Ex-Spielmacher, neben seiner TV-Tätigkeit auch für sein langjähriges Team aktiv zu sein. Demnach würde "Matty Ice" gerne als President of Football Operations bei den Atlanta Falcons fungieren.
Zwar wird der unbestreitbare Interessenskonflikt zwischen zwei derartigen Positionen inzwischen in den USA deutlich verstärkt wahrgenommen, allerdings ist nach den Doppel-Engagements von Brady und Aikman nicht damit zu rechnen, dass "CBS" oder die NFL intervenieren.