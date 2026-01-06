Tut es Matt Ryan Tom Brady gleich und ist künftig in der NFL in einer Doppelfunktion aktiv?

Nimmt sich Matt Ryan ein Beispiel an Tom Brady? TB12 ist in der besten Football-Liga der Welt gleich doppelt im Einsatz – als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und als Spielanalyst für den TV-Sender "Fox".

In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass "ESPN"-Analyst Troy Aikman parallel eine Beraterrolle bei den Miami Dolphins angenommen hat. Und nun könnte auch Ryan in doppelter Funktion agieren.