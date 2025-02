Rassistische und homophobe Mails kosteten Jon Gruden 2021 seinen Head-Coach-Job bei den Las Vegas Raiders. Die Tampa Bay Buccaneers haben Gruden nun wieder in ihren "Ring of Honor" aufgenommen.

Die Tampa Bay Buccaneers haben Jon Gruden begnadigt.

Der ehemalige Head Coach und TV-Experte ist nun wieder Teil des "Ring of Honor", dem Menschen angehören, die besondere Verdienste um die Franchise haben.

Nach der Veröffentlichung von rassistischen, homophoben und frauenfeindlichen Emails im Jahr 2021 war Gruden aus dem "Ring of Honor" der Bucs ausgeschlossen worden. Nun die Kehrtwende.

"Jon Gruden wurde ursprünglich in den Buccaneers 'Ring of Honor' aufgenommen, weil er während seiner sieben Spielzeiten als Head Coach so viel geleistet hat und eine wichtige Figur in der Geschichte unserer Franchise ist", schrieb das Team am Donnerstag auf X: "Nach neuen Überlegungen haben wir nun beschlossen, ihn wieder in den Buccaneers 'Ring of Honor' aufzunehmen."