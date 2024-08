NFL - Patrick Mahomes: Vater drohen nach Schuldbekenntnis bis zu zehn Jahre Haft

CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

Lamb hatte aufgrund der stagnierenden Verhandlungen bisher nicht am Trainingscamp teilgenommen. Trainer Mike McCarthy betonte, dass auf beiden Seiten Dringlichkeit bestehe. "Das ist ein Geschäft. Was vor sich geht, ist eine Sache zwischen den einzelnen Personen. Aber ja, ich denke, jeder Beteiligte will es zu Ende bringen."