NFL - Kansas City Chiefs: Quarterback Patrick Mahomes kritisiert eigene Mannschaft

Doch bei den eigentlich so souveränen Chiefs zittert man nicht gerne, insbesondere nicht Quarterback Patrick Mahomes: "Du willst ein paar Blowouts haben. Du willst im vierten Viertel ein bisschen ruhiger sein."

Zum Glück für die Franchise verwandelte der Ersatz-Kicker von Harrison Butker, Spencer Shrader , das Field-Goal in letzter Sekunde.

Eine Niederlage gegen die Carolina Panthers hätte dem Record der Kansas City Chiefs zwar nicht wirklich geschadet, der Super-Bowl-Champion hätte aber mit Sicherheit einiges an Spott über sich ergehen lassen müssen.

Das Wichtigste in Kürze

One Score-Siege: Chiefs stellen Rekord ein

Tatsächlich rühren acht der insgesamt zehn Wins der Chiefs von "One-Score-Siegen" her, die durch einen einzigen Touchdown des Gegnerteams wieder ausgeglichen oder gedreht hätten werden können. Das ist geteilter NFL-Rekord nach elf Wochen.

Klar kann man es auf die Clutch-Fähigkeiten der erfahrenen Chiefs schieben, inzwischen darf man der Franchise aber schon ein gewisses Glück unterstellen. Ein geblocktes Field Goal, ein Overtime-Touchdown, jetzt zwei eigene Field Goals in letzter Sekunde.

Dennoch ist man in Kansas froh über den überragenden 10-1-Record. Mahomes merkte nach seiner versteckten Kritik auch an, dass er die Siege in jeder Form und Farbe nehme. Weniger stressig wäre ihm aber deutlich lieber.